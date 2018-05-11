Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018

Состав сборной России

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Запасные

Дополнительно в список включены еще 7 игроков:

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва)

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва)

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» (Грозный)

Нападающие: Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург)

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

ЧМ пройдет в России 14 июня – 15 июля 2018 года. На групповом этапе команда Станислава Черчесова встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Все решается не в одну секунду, идет постоянный серьезный анализ. Мы уже работаем почти два года вместе. Кто-то был на сборах почти всегда, кто-то – приезжал, но потом не вызывался. Смотрим, кто и как себя проявлял в сборной, а также в клубах за последнее время. Двери всегда открыты. Мы вышли на финишную прямую, нужно определяться и брать тех, кто на сегодняшний день готов лучше выполнять задачи, которые стоят перед нами. По поводу корректировок, одна произошла буквально за час до того, как я отдал список Игорю Владимирову. Позвонил врач команды Эдуард Безуглов и сказал, что поступил звонок из «Спартака»: у Александра Селихова травма ахилла. Не поленился, сам связался с Михаилом Вартапетовом. Меня заверили, что шансов у Селихова готовиться к чемпионату мира нет. Такие нюансы всегда возникают. Сегодня мы объявили «список 35», он отправится в ФИФА в понедельник. Не хотелось бы, чтобы в нем последовали какие-то другие изменения. Но это футбол. Станислав Черчесов

Черчесов режет мясо

«Место в составе "Спартака" Глушаков потерял в апреле. В мае объявляют состав сборной, и он – только в унизительной для себя расширенной части списка, в компании Швеца, Заболотного и Игнатьева. И друга – Дмитрия Комбарова, с которым в "Спартаке" приключилась похожая история. Как под копирку.

Но клубные дела это одно, сборная – другое. Понеся наказание за свою плохую форму и, возможно, неправильное поведение в "Спартаке", Глушаков и Комбаров имели право на шанс в сборной. Наверное. Во всяком случае, ничего компрометирующего в составе национальной команды они не делали, наоборот – честно откликались на все вызовы, играли с Катаром, Румынией и так далее. Были частью команды.

Получается, они понесли двойное наказание – сели на лавку в "Спартаке" (не исключено, надолго и с перспективой аренды) и вылетели из сборной за пять минут до начала главного турнира в жизни.

Справедливо ли это? Вопрос спорный. Оба действительно в неважной форме. Но, пожалуй, Черчесов мог хотя бы посмотреть на футболистов в деле, в тренировочном процессе. Часто бывает, что кризис в клубе, наоборот, мотивирует на подвиги в сборной. Все это время они были вместе, вместе шли к общей цели. Черчесов сам часто говорил, как это важно. К тому же конкуренция в нашей команде не такая уж и заоблачная, чтобы так сразу резать мясо», — считает, что в сборную надо вызывать за то, что «хороший парень» и за былые заслуги автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Есть сегодняшнее состояние Глушакова. Есть также анализ игр, проводимых тех или иным футболистом. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом – не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние буквально семь матчей Юрий вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой их занимает. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление. Решение принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится. Станислав Черчесов

Зачем нужен список запасных?

ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018 «Во-первых, волнует сам состав этого запасного списка. В нём и Денис Глушаков, и Дмитрий Комбаров, и Антон Заболотный. Во всех долгое время тренерский штаб верил, но слабая игра нынешней весной не позволила им попасть в заявку. Их отсутствие даже не делает сборную слабее: и слева в обороне, и в центре поля у нас действительно много футболистов примерно равного уровня. Заболотного можно только пожалеть: за весну проиграл конкуренцию в сборной не только Дзюбе, но и молодому Чалову. С другой стороны, никто не тащил Антона в разобранный "Зенит" – сам принял решение.

С этим списком запасных непонятен срок его действия. Объясню. Чемпионат России для игроков заканчивается 13 мая. На сбор они ехать не могут. То есть их шанс только в том, что за следующие два дня кто-то из расширенной заявки получит травму. Формировать ради такого дела целый список – немного удивительно, хотя и прозрачно. Теперь в случае неприятностей у игроков из общей заявки все будут понимать, что тренерский штаб с заменами определился заранее. А не принимал решение в последний момент под давлением», — пишет корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Буквально только что мы утвердили два плана. Футболисты, которые летят в Австрию, будут отдыхать четыре дня. Но у них еще есть две тренировочные программы, они должны выполнять определенные упражнения, чтобы приехали к нам в хорошем состоянии. Вторая группа – игроки из «списка 35», но не едущие на сборы. Для них другая программа, которую они тоже должны выполнять, где бы ни находились, полетят ли отдыхать или останутся в Москве. Мы будем на связи с ними. Станислав Черчесов

Оборона без сюрпризов

Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018 Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018 «Обращают на себя внимания несколько решений Черчесова. Во-первых, в обойму вратарей вернулся Сослан Джанаев. Понятно, что "первым номером" в сборной России останется ее капитан Акинфеев, а Джанаев поспорит за место в заявке с залечивающим травму зенитовцем Луневым и Габуловым. Кстати, по сезону РФПЛ у Акинфеева лучшая статистика. На один гол в ворота армейца требуется 4,73 удара в створ. У Джанаева показатель пробиваемости равен 4,63 удара, у Лунева – 4,25.

В линии обороны особых сюрпризов нет. Главной проблемой сборной России остается выбор центральных защитников. В схеме с тремя игроками в центре обороны на этой позиции готовы сыграть штатные фланговые защитники Марио Фернандес и Федор Кудряшов, но Черчесов, судя по его словам, не исключает возвращения к схеме 4-5-1. Тем более хороших полузащитников в команде значительно больше, чем игроков обороны. Нойштедтер, Кутепов, Гранат, Камболов, Семенов – вот и весь выбор», — оценивает тех, кто будет отвечать за сохранность ворот обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов.

Александр Мостовой Экс-игрок сборной России В целом весь состав по делу, за исключением ситуации с Денисом Глушаковым. По Комбарову в сборной всегда были вопросы, на его позиции могут сыграть и Жирков, и Рауш. А вот ситуация с попаданием Глушакова в резерв выглядит странно. Из-за последнего поражения и незабитого пенальти его сажают в запас. Меня удивляет, что он не поедет на сбор. Глушакова стоило взять, он был одним из основных игроков. Ташаев и Чалов заслужили попадание в список своим старанием в концовке чемпионата. Дзюба снова загорелся в Туле. Он стал больше работать, отсюда результат и вызов в национальную команду.

В полузащите будет отсев

«Самый большой выбор в полузащите, а потому именно здесь с наибольшей вероятностью стоит ожидать итоговых сокращений.

Так, в зону риска можно отнести Дениса Черышева и Александра Ташаева – на том простом основании, что опыта игры в сборной у них практически нет (на двоих – десяток минут Черышева в последнем спарринге против французов), а их основное по клубной практике амплуа в приоритетной тактической схеме сборной отсутствует.

Трудно назвать однозначными и перспективы Юрия Газинского. После Кубка конфедераций он в сборную не вызывался ни разу, а на поле последний раз выходил в марте 2017 года против Кот-д'Ивуара. Вместе с тем этот вызов можно считать характерным. Черчесов так и не вызвал ни одного классического опорника-разрушителя. Антон Швец, который приглашался на два последних сбора, а против Франции даже немного сыграл, сейчас оказался в резервной семёрке. Не получил вызова Дмитрий Тарасов, который одно время высоко ценился Черчесовым, а этой весной на совесть отработал в "Локо". А вот Газинский, хавбек иных приоритетов, в сборную возвращён. Выходит, Черчесов больше обеспокоен созидательной, а не разрушительной потенцией средней линии», — пытается вычислить лишних колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

Борис Игнатьев Бывший главный тренер сборной России Если бы я принимал решение, то безусловно включил бы вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в основной список. Человек специально получал паспорт и показывает высокий уровень игры, он действующий чемпион страны. Плюс у Черчесова есть внутренний конфликт с Денисовым, которого я бы тоже взял в команду.

Контрольные матчи покажут

«Выбор Черчесова представляется понятным и объяснимым. Четыре вратаря, двое из которых – те, кто помоложе, – будут соревноваться друг с другом или, если получится, попробуют вытеснить ветерана. На всякий пожарный в обойме Маринато Гилерме – вдруг не сможет полностью восстановиться Андрей Лунев или, не дай бог, стрясется что-нибудь с другими голкиперами. Шесть центральных защитников, в том числе Руслан Камболов, способный сыграть в опорной зоне. Семь с половиной крайних, считая Владислава Игнатьева, Комбарова с Самедовым, Юрия Жиркова и былые навыки Федора Кудряшова.

В этой сборной и на первый взгляд, и на второй не только никто не забыт, но и ничто не забыто: Игорь Денисов так и остался у Черчесова в "игноре". Не вызван и Дмитрий Тарасов – не успел впечатлить тренеров сборной. Возникает актуальный вопрос: кому они поручат опорную зону? Роман Зобнин в "Спартаке" не специализируется на этой позиции, Далер Кузяев в "Зените" тоже играет ближе к атаке. Юрий Газинский из "Краснодара", конечно, игрок опытный, за его плечами несколько сезонов в Лиге Европы, но в сборной он никогда не был основным опорником. Может быть, тренерский штаб задумал закрыть эту брешь Аланом Дзагоевым? А то и вообще – Жирковым? Или рассчитывает на то, что сработает "дисциплинарная мера"? Без контрольных матчей здесь не разобраться», — считает состав вполне оправданным обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зырянкин.

Виктор Онопко бывший капитан сборной России Список составлен по делу, главный тренер и тренерский штаб знают наш чемпионат и всех футболистов. Я полностью поддерживаю Черчесова. Вызов Чалова выглядит логичным. Черчесов на данном этапе вызывает сильнейших футболистов, которые могут быть в его обойме. Я желаю Феде удачи. Также хотелось бы пожелать удачи и Косте Кучаеву — Черчесов рассматривал его кандидатуру на чемпионат мира, но, увы, он получил травму в игре с «Арсеналом».

В атаке есть варианты

«От заявки сборной всегда ждешь соблюдения спортивного принципа – вызов получают сильнейшие на данный момент, а не те, с кем тренер в хороших отношениях, с кем ему удобнее работать и приятнее вести задушевные беседы по вечерам. Если смириться с тем фактом, что Денисову в сборную вход закрыт, и не пытаться понять логику приглашения Габулова, то этот принцип, можно сказать, соблюден. Начало хорошее, бывало и хуже.

Все более-менее понятно и с атакой. Если мы говорим о базовой модели 3–5–2, то это или связка Смолов – Алексей Миранчук в быстрых атаках, или тандем Смолов – Дзюба в вязкой позиционной игре. Зависит от плана на матч, от стиля, тактики и особенностей соперника. Но уже хорошо, что вариантов несколько. Включая резерв из Ташаева, Чалова, Черышева и Антона Миранчука. Последний, к слову, не факт, что всего лишь резерв.

Пищу для размышлений получили. Чемпионат мира – на пороге. Теперь ждем и смотрим. На прозвучавшие выше вопросы и догадки ответы будут получены довольно скоро. Во всяком случае, хотелось бы их получить. Первый шаг – понимание того, что собирается делать тренерский штаб. Раньше с этим были проблемы. Надеюсь, сейчас все изменится. И обнародованный состав, признаться, обнадежил. Он понятный и логичный. Уже что-то», — оптимистично настроен автор «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин.

Ринат Билялетдинов бывший главный тренер «Рубина»: Про Денисова всё ясно, у его непопадания в состав есть объективные причины, о которых несколько раз уже говорили обе стороны. Что касается Тарасова, то в средней линии и так перегруз. Мамаеву и Шатову помешали, наверное, травмы. По Глушакову и Комбарову ещё долго будут ломаться копья. Дзюба своей игрой и результативностью дал основания, чтобы обратить на себя внимание. Мнение общества, которое подталкивало на его вызов, удачно совпало с результатами игрока. Противоречий тут никаких нет, всё по делу.

У сборной нету костяка

«После изучения состава сборной России перед чемпионатом мира чувства абсолютно те же, что и после публикации любого другого состава на товарищеские матчи во время правления Черчесова. У сборной России нет костяка, сформировавшегося скелета, нет основного состава. Хороши или плохи Глушаков и Комбаров, но они были частью основы, а Денис еще и одним из лидеров раздевалки, теперь – вычеркнуты и забыты. И такое случается не впервые.

Тот же Дзюба очень мало времени провел в сборной при Черчесове, хотя сейчас и получил шанс. Чалов, Ташаев, Черышев – это попытка вытащить козырь из новой колоды. Впрочем, максимум один из трех войдет в окончательный список. Уже в марте было ясно, что Джикия и Васин не сыграют на ЧМ, но никто, включая самого Черчесова, не знает, кто сыграет в защите. Можно назвать три фамилии игроков стартового состава, не боясь ошибиться: Акинфеев, Головин, Смолов. Добавлю четвертую – Зобнин, но с пометкой, что позиция Романа не определена.

В этом хаосе трудно разобраться, у сборной России по-прежнему нет строгих очертаний, хотя Черчесов обещал упорно строгать полено и сделать из него играющего в футбол мальчика к чемпионату мира», — пессемистично настроен автор Soccer.Ru Александр Чистяков.

Андрей Кобелев бывший главный тренер «Динамо» Ташаев великолепно провёл концовку сезона, поэтому заслужил попадание в расширенный список Станислава Черчесова. Он отдаёт голевые передачи, забивает, обладает хорошей скоростью и всегда проделывает на поле большой объём работы. Думаю, этот вызов — аванс от тренерского штаба национальной команды, и дальше Ташаев должен себя проявить.

Черчесов не боится решений

«Станислава Черчесова никто не обвинит в трусости. Зря что ли Артем Дзюба попал в список 28 игроков, которые едут на сбор? На радостях форвард "Арсенала" пообещал: "Готов рвать за сборную России!" Все хорошо, но есть одна проблема. Никто не даст гарантию, что Дзюба будет рвать именно на поле. А это уже опасно. Запасной Дзюба может мигом загрустить и забыть свое обещание или вообще ненароком что-нибудь сказать Черчесову. Тот человек горячий. Слово за слово, и получим ремейк Евро-2004, когда конфликт Ярцева и Мостового окончательно прибил нашу сборную.

Естественно, нет в списке ни Сергея Игнашевича, ни братьев Березуцких. Как бы Валерий Газзаев ни лоббировал их кандидатуры. Эта троица лучше отметит десятилетие завоевания бронзы Евро-2008, чем рискнет опозориться на домашнем мундиале. Наши люди и без Штирлица знают, что запоминается последнее.

Антон Заболотный может сделать покер в матче со "СКА-Хабаровском", но все равно не поедет на ЧМ. Голы нужны были раньше. Как самому Антону, так и "Зениту", снова оставшемуся без Лиги чемпионов.

С учетом запасных Черчесов пригласил из "Зенита" шесть человек. Из ЦСКА и "Спартака" — по пять. Не забыт и чемпион России "Локомотив". Это в хоккее могут позволить себе роскошь собрать национальную команду без обладателей Кубка Гагарина из Казани. В футболе с кадрами не так хорошо. Плюс нет своего Ротенберга, кто помогал бы собирать состав. На все исключительно воля Черчесова, а в списке 28 присутствуют братья Миранчуки», — хвалит тренера

редактор отдела спортивных игр «Спорта День за Днем» Александр Кавокин.

Анатолий Бышовец бывший наставник сборной России Навязывание каких-либо игроков для главного тренера неприемлемо. И выбор, который был сделан, из-за травм претерпел изменения. Будут выстраиваться игровые сочетания, игроков будут подводить к оптимальной форме, решаться будут и проблемы с организацией игры. Денисов показывает хороший футбол, но это не значит, что он качественно улучшит игру сборной. Приглашение Ташаева и Чалова – вопрос в том числе развития нашей национальной команды. Я поддерживаю Черчесова.

Где Денисов?

«Эта тема не оставалась бы "горячей" на протяжении стольких месяцев, если бы Черчесов четко обозначил свою позицию. Всем очевидно, что дело вовсе не в спортивных качествах 33-летнего опорного полузащитника, но главный тренер сборной отказывается признать факт наличия неразрешимого конфликта. Ей-богу, непонятно, почему в истории этого противостояния до сих пор не расставлены все точки или хотя бы не даны пояснения. Это ведь помогло бы избавиться от вопросов назойливой прессы куда лучше, чем "Я так решил!".

Впрочем, специалисты и болельщики, даже зная суть конфликта, вряд ли бы могли оправдать отсутствие Денисова даже в числе семи резервистов. Как-никак, а речь идет о капитане команды, которая только что стала чемпионом России впервые с 2004 года. Хавбек при этом был ключевым игроком в построениях Юрия Семина, отыграв без замен 27 встреч в РФПЛ и все 10 матчей в Лиге Европы. Сам наставник "Локо", не желая обижать коллегу по цеху, не критикует решение Черчесова, хотя и отмечает, что его подопечный заслужил право играть за сборную.

Сам Черчесов, отвечая на очередной вопрос о Денисове, в целом резонно отметил, что один человек все равно не способен кардинально повлиять на ситуацию. В командных видах спорта зачастую это действительно так, но в таком случае непонятно, почему были разговоры о возвращении в сборную братьев Березуцких. Опорная зона в национальной команде – не менее проблемная, чем оборона, даже несмотря на травмы Васина и Джикии. В нынешнем же созыве под определение классического опорника подходит разве что Юрий Газинский, который уж точно по классу и опыту Денисова не превосходит», — перебирает не попавших в расширенный список игроков корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов.

Валерий Рейнгольд бывший нападающий сборной СССР Черчесову нужно обозначить, на кого он рассчитывает. От него нужен отчёт – вокруг кого он будет строить команду. Обозначил список, а дальше что? Черчесов работает на народ! Он тренер сборной, он обязан чётко и ясно обозначить свою позицию! Что потерял в сборной Габулов? В России его нет, играет за какую-то непонятную команду. Какие-то блатные дела, так выходит? Есть хорошие вратари. Нет Селихова, но есть Ребров. Он на виду, все знают, что он может. Что делает в сборной Рауш? Не хочу обидеть этого парня, но это сборная России! Наша цель — выйти из группы. Надо подготовить команду так, чтобы не было никаких изъянов. Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола! Опять упёрся в железобетонную стенку, как баран. Объясни, почему ты не берёшь Денисова, чемпиона России! Уже Юрий Павлович Сёмин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на чемпионате мира. Центр поля – серьёзная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибёт на футбольном поле.

Кого отцепит Черчесов?

«В окончательную заявку на ЧМ из списка Черчесова не попадут пять игроков. Четыре игрока, которые останутся без ЧМ предсказуемы – это кто-то из пары Лунев/Джанаев, Семенов, Газинский и Черышев.

Лунев не будет включен в заявку в случае проблем со здоровьем. Если с Андреем все будет в порядке, он – главный сменщик Акинфеева. Если нет, третьим вратарем станет Джанаев.

Семенов обладает качественным первым пасом, неплох в верховой борьбе и умеет действовать в системе с тремя игроками обороны. По этим вводным футболист "Ахмата" – лучший кандидат на позицию правого центрального защитника, но Черчесов ему не совсем не доверяет. "Семенов остановился в росте, играет на одном уровне", – говорил Черчесов в мае-2017. С тех пор Андрей не играл за сборную, хотя вызовы в нее получал – матчи с Бразилией и Францией Семенов смотрел со скамейки запасных.

Большинство товарищеских матчей и Кубок конфедераций показали, что Черчесов может справляться (по собственным ощущениям, не по результату) без полузащитника, который в клубе исполняет роль опорного. Головин, Кузяев, Зобнин и Дзагоев по представлениям тренера точно превосходят Газинского. Реальный конкурент – Ерохин, но полузащитник "Зенита" сильно отличается от других полузащитников списка Черчесова.

Против Черышева – схема сборной, скромное игровое время, подверженность травмам, единственное появление в команде в эпоху Черчесова.

С пятым игроком все не так очевидно. Скорее всего, будет выбор между кем-то из пары Смольников/Фернандес и Ташаевым. С учетом невыразительных выступлений Марио за сборную, слабой формы Смольникова и отличной весны Ташаева, тут возможно все», — называет свой расстрельный список автор Sports.Ru Александр Дорский.

Дмитрий Черышев экс-полузащитник сборной СССР Когда список объявлен, рекомендовать и высказывать свои пожелания не вижу смысла. С нашей стороны мы пихали Дзюбу, в итоге он в сборной. Нужно дождаться чемпионата, на котором мы сможем понять, прав был Черчесов или нет. По поводу Игоря Денисова — не знаю, хорошо это или плохо. Но Денисов своей игрой, выполняя разрушительные функции, которые он умеет выполнять очень хорошо, показал, что достоин вызова.

Черчесов подставил сам себя

«Черчесов подставил самого себя, не вызвав Денисова. Дело не в том, что Игорь провел классный сезон, а за классным сезоном в клубе, как правило, следует приглашение в сборную, независимо от терок с тренером. Если бы Черчесов забыл об обидах, вызвал Денисова и вкрутил его в состав, то получил бы страховку от критики. "Вы просили меня закопать конфликт с якобы лучшим игроком чемпионата, я его пригласил, мы облажались, а мой гениальный план даже не попробовали" – такую риторику Черчесов мог бы выстроить на случай провала и был бы в целом прав.

Отсутствие Глушакова в списке основных, возможно, тоже сыграет против Черчесова. Сейчас Денис в ужасной форме, но одно из его главных и недооцененных качеств – подключения в штрафную вторым темпом. Против закрытых соперников по группе это могло бы стать X-фактором сборной. Ерохин тоже способен на умные врывания, но точно не на таком уровне», — пишет в своем телеграм-канале спортивный журналист Вячеслав Палагин.

Клинический Черчесов

«Наверное, мне нужно что-то сказать относительно состава сборной России, оглашенного главным тренером Черчесовым.

Но я пока не могу. Много частностей схожего свойства. Вот в качестве примера; как может Черчесов сказать 2 мая вот это (цитируется по "Российской Газете"):

"Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что..." и так далее.

И сказав это в районе 2 мая, 11 мая Черчесов не включает Дмитрия Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную.

Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всём написать.

Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение 'клинический м*дак'. Допустимо ли оно логически.

Уточнив это, я должен справиться, не наступает ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим м*даком без медицинского заключения на руках. Если наступает, надо понять, потяну ли я её. Готов рискнуть.

И ещё важно, наступает ли уголовная ответственность, если — с. С заключением, то есть.

Вне зависимости от всего этого я совершенно уверен, что до 2016 года клинические м*даки к управлению сборной России/СССР не допускались.

Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине?», — не может сдержать эмоций в своем телеграм-канале комментатор Василий Уткин.