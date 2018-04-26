Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018

Мир

Алекс Окслейд-Чемберлен

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии получил серьезную травму колена в первом полуфинале ЛЧ против «Ромы». Уже в первом тайме его унесли с поля на носилках, а медобследование показало повреждение связок колена. Теперь Окслейд-Чемберлен наверняка пропустит остаток клубного сезона и чемпионат мира.

Чуть позже стало известно, что Окс-Чемберлену удалось избежать разрыва связок, а вернуться в строй он сможет в июле — как раз к началу предсезонной подготовки.

«Я абсолютно опустошен, так как получил эту травму в решающий момент сезона. Я разбит из-за того, что не смогу помочь "Ливерпулю" в Лиге чемпионов и Англии на чемпионате мира. Теперь мне остается только поддерживать парней», — отметил футболист.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 0%

Джером Боатенг

Защитнику сборной Германии и чемпиону мира-2014 не повезло в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». У футболиста выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра, а на восстановление понадобится от четырех до шести недель.

Клубный сезон для 29-летнего Боатенга уже точно закончен, а участие в ЧМ-2018 находится под вопросом. На мировом первенстве немецкая сборная стартует 17 июня.

Сам защитник уже подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы сыграть в России: «Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю все для этого».

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 50%

Филипе Луис

Левый защитник «Атлетико» и сборной Бразилии получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с московским «Локомотивом». У него диагностировали перелом малой берцовой кости левой ноги, а изначальный прогноз был весьма неутешителен — четыре месяца в лазарете.

Однако в середине марта бразилец успешно перенес операцию, а врачи анонсировали, что на восстановление ему понадобится восемь недель. Таким образом, бразилец вернется в строй к середине мая и теоретически вполне может сыграть на Мундиале.

Впрочем, неизвестно — удастся ли Филипе Луису за короткий срок набрать форму и впечатлить тренерский штаб. Тем более, на этой позиции у Тите есть Марсело и Алекс Сандро, а недавно в сборную вызывался еще и Исмаили.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 40%

Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины 18 апреля перенес операцию на колене. Повреждение Агуэро получил еще в марте на тренировке, а усугубил его после столкновения с Эшли Янгом. Теперь форвард проходит реабилитацию в Барселоне.

Уже известно, что Агуэро не успеет полностью восстановиться к ЧМ-2018. Однако на мировое первенство его наверняка возьмут, а дальше все будет зависеть от его формы.

«После артроскопии колена футболист сможет приступить к тренировкам не ранее, чем через пять недель, — сказал врач сборной Аргентины Омеро Д’Агостино, – Важно понять, что за травма у него была. Врачи пытались лечить ее консервативным методом, без операций, но потерпели неудачу. Артроскопию обычно используют, когда травма застарелая. Анатомия есть анатомия, поэтому я думаю, что Агуэро не успеет набрать оптимальную форму и не будет готов на 100 процентов к Мундиалю».

«В каком состоянии он будет к чемпионату мира? Не знаю. У него очень мало времени, чтобы набрать оптимальные кондиции», — подчеркнул главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 95%

Лукас Билья

Полузащитник аргентинской сборной буквально на днях получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Беневенто». У 32-летнего игрока диагностировали переломы двух поперечных отростков поясничных позвонков.

Тем не менее, главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассчитывает Билью. Как сообщает Mundo Deportivo, тренер будет готов включить полузащитника в состав, если тот начнет тренировки в конце мая.

Да и сам Билья настроен оптимистично: «Я уже говорил c Сампаоли, и я постараюсь как можно быстрее восстановиться. Врачи сказали мне, что мое восстановление займет шесть недель, но я настроен оптимистично и хочу сыграть в последних двух турах чемпионата Италии».

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 80%

Джибриль Сидибе

Фулбек сборной Франции получил повреждение колена в поединке против ПСЖ в середине апреля. Он не сыграет в клубном сезоне, но сохраняет шансы увидеть Россию вживую.

«В лучшем случае из-за травмы он пропустит 4 недели, в худшем — 7 недель. Но не думаю, что Сидибе снова сыграет за Монако», — отметил главный тренер «монегасков» Леонарду Жардим.

Напомним, 25-летний защитник является основным в сборной Франции — в рамках отбора на ЧМ-2018 он девять раз выходил в основе «трехцветных».

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 50%

Кингсли Коман

Еще один француз отправился в лазарет в конце февраля. Вингер «Баварии» травмировался в матче 24-го тура Бундеслиги против «Герты». Медобследование выявило у него частичный разрыв связок лодыжки, в связи с чем футболист перенес операцию.

При самом оптимистичном прогнозе Коману на восстановление понадобится два месяца, а значит вернуться к тренировкам француз сможет не ранее первых чисел мая.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 60%

Данилу Перейра

Опорный полузащитник «Порту» и сборной Португалии в начале апреля травмировался в матче против «Белененсеша». Врачи диагностировали у Перейры разрыв ахиллового сухожилия на левой ноге и поставили неутешительный диагноз — от четырех до шести месяцев без футбола и ЧМ в России только по телевизору.

Стоит отметить, что летом Перейру, на счету которого 27 матчей в футболке сборной Португалии, планировали подписать в Англии. Однако травма может не только лишить полузащитника чемпионата мира, но и отпугнуть «МЮ» и «Арсенал».

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 0%

Матия Настасич

Настасич уже точно не сыграет в этом сезоне за «Шальке» — у сербского защитника в первой половине апреля диагностировали разрыв задней крестообразной связки колена. Восстановление займет 8-12 недель, поэтому сборная Сербии может остаться на мировом первенстве без важного для себя футболиста.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 25%

Миши Батшуайи

Арендованный «Боруссией» у «Челси» нападающий получил травму лодыжки в выездном поединке 30-го тура Бундеслиги с «Шальке». Форвард покинул поле на носилках, но все вроде бы не так плохо. Главное — ему удалось избежать перелома, а значит, у бельгийца есть довольно неплохие шансы восстановиться к чемпионату мира.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 70%

Стивен Дефур

29-летний полузащитник сборной Бельгии получил тяжелую травму колена в матче за «Бернли». 5 февраля бельгиец перенес операцию, после чего сообщалось, что он пропустит около пяти месяцев. Таким образом, даже если Дефур каким-то чудом успеет восстановиться после травмы, вряд ли он успеет набрать необходимую для участия в мировом первенстве форму.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 1%

Гилфи Сигурдссон

Полузащитник «Эвертона» получил травму колена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» 12 марта. Ожидается, что он пропустит около двух месяцев, а потому ЧМ-2018 вряд ли находится для игрока под угрозой.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 90%

РФПЛ

Александр Кокорин

Стоило Кокорину набрать прекрасную форму и стать одним из лидеров «Зенита», как подоспела самая неприятная травма в футболе — нападающий порвал «кресты». Случилось это 15 марта в матче против РБ «Лепциг».

Кокорина прооперировали в Риме, а прогноз врачей был прогнозировано неутешителен — на домашнем ЧМ форвард не сыграет. По оценкам медиков форварду придется пропустить от 4 до 5 месяцев.

«В российском футболе я не знаю ни одного случая, когда человек выходил на поле тренироваться в общей группе и на матчи быстрее, чем спустя 4,5 месяца после начала восстановления», — сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Недавно Кокорин уже приступил к тренировкам с мячом, однако пока лишь в легкой форме. Наверняка форвард живет перед ЧМ по принципу «Надежда умирает последней». «Все зависит от меня. Буду стараться заниматься как можно больше, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым», — отмечал Кокорин.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 0%

Эмануэль Маммана

Не повезло и еще одному игроку «Зенита». Аргентинский защитник травмировал крестообразную связку в марте, а срок его восстановления составит от 6 до 9 месяцев. Здесь ни о каком чемпионате мира речь не идет.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 0%

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» свою травму получил 18 января на тренировочном сборе московского клуба. И здесь тоже разрыв крестообразных связок.

«Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым – это другой вопрос», — сказал в конце февраля главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Сам Джикия еще в марте говорил, что шансы сыграть на ЧМ у него есть, а в начале апреля отметил: «Не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет. Верю, что смогу восстановиться и набрать форму. Внутри такое ощущение есть».

Согласно осторожным прогнозам врачей, Джикия может приступить к тренировкам во второй половине мая. Успеет ли набрать форму?

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 25%

Виктор Васин

Ту же травму получил и защитник ЦСКА — в матче Лиги Европы с 'Црвеной Звездой' 21 февраля. Васин перенес операцию в Риме, и, по данным СМИ, у него нет даже теоретических шансов сыграть на ЧМ.

'Виктор Васин пропустит до шести месяцев. К сожалению, он, скорее всего, мимо чемпионата мира', — отметил в начале марта генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Вероятность сыграть на ЧМ-2018: 0%