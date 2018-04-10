Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру

Этапы большого пути

Тренерская карьера Фабио Капелло началась в 1987 году — к тому времени он, выступая в качестве игрока за «Ювентус», «Милан» и «Рому», собрал комплект из трех чемпионств и двух Кубков Италии.

Фабио закончил в «Милане» игровую карьеру и там же начал тренерскую. За 31 год в профессии он, кроме «россонери», поработал с «Реалом», «Ювентусом» и «Ромой», выиграл 15 трофеев на клубном уровне, включая семь чемпионских титулов в Италии, два в Испании и кубок Лиги чемпионов в сезоне-1993/94.

В качестве тренера национальной команды Капелло преуспел куда меньше — со сборной Англии он работал на чемпионате мира-2010, где «Три льва» завершили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Германии (1:4).

За четыре месяца до Евро-2012 дон Фабио объявил об уходе из сборной Англии из-за разногласий с ФА, которые возникли после истории с лишением капитанской повязки Джона Терри.

Российскую национальную команду итальянский специалист вывел на мировое первенство 2014 года, где она не смогла выйти из группы.

А по ходу следующего цикла его заменили на Леонида Слуцкого, так как нужно было спасать ситуацию в отборе Евро-2016, куда команда рисковала не попасть.

В итоге в России куда больше запомнился легендарный скандал с отступными Капелло за досрочный разрыв контракта, чем успехи сборной России при нем. В прессе фигурировали разные суммы, достигающие 15-20 миллионов евро.

В конце марта дон Фабио покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин» – контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Цзянсу Сунин» – первая и последняя команда Капелло после сборной России, которую он возглавлял с 2012 по 2015 годы.

Я побеждал в Италии, в Мадриде, мы отлично выступали со сборной Англии. Я был счастлив работать в России, потому что вместе с командой мы впервые за 12 лет попали на чемпионат мира, опередив в квалификации Португалию. Хорошее было время! В общем, в разные моменты в разных странах в разных культурах – все было замечательно. Что было самым сложным? Победа в Лиге чемпионов с «Миланом». Это было настоящее испытание! Непросто было и в «Реале». Когда я принял команду, она сильно уступала «Барселоне» – около 9-10 очков. Но мы отыграли этот отрыв и завоевали титул! Думаю, вы согласитесь, что отыграть девять очков у «Барселоны» – это сложно. Фабио Капелло

Теперь Капелло — эксперт

«Пару недель назад Фабио Капелло закончил работу в китайском "Цзянсу Сунин", а сейчас объявил, что ушел из футбола насовсем.

Сейчас Фабио 71 год. Если кто-то забыл, он уехал из России в 2015 году – получив от РФС 930 миллионов рублей (15 миллионов евро) за расторжение контракта. После этого он почти два года нигде не работал и летом 2017-го переехал в Китай, где тоже платили очень щедро (10 млн евро за сезон).

В прошлом сезоне Капелло финишировал двенадцатым (из 16), в новом стартовал плохо и ушел уже через три тура (его команда к тому времени потерпела 2 поражения, одно – со счетом 1:4).

"Это был хороший опыт, – сказал тренер в интервью Radio Anch’io Lo Sport. – Там совсем другой тип футбола. Но реальным вызовом была коммуникация с игроками. Всегда нужен был переводчик, потому что футболисты в Китае знают не так много языков".

Капелло же хотели назначить главным в сборную Италии? Нет. Капелло говорит, что не рассматривал такой вариант.

"Не планировал идти в сборную, – сказал Капелло. – Работа в 'Цзянсу Сунин' – мой последний тренерский опыт".

Капелло объявил, что после завершения карьеры уйдет на телевидение. "Хочу работать экспертом. Мне это нравится, к тому же в этом случае ты никогда не проиграешь".

И это будет мощно. Капелло уже несколько раз взрывал медиа острыми фразами, но теперь у него будет еще больше времени на такую аналитику», — прощается с тренером редакция Sports.ru.

Азбука Капелло

«Геррино Капелло. Отец Фабио был школьным учителем, но в футбол играть любил, как и дядя Фабио по материнской линии – Марио Тортуль, добившийся значительных успехов на этом поприще и даже однажды сыгравший за сборную Италии. Эти два человека привили юному падавану любовь к футболу, которую Фабио пронес через жизнь и карьеру.

"Ювентус". Главный клуб в футбольной карьере Капелло: семь сезонов, три чемпионских титула, именно из Турина Фабио стал постоянно вызываться в сборную Италии. В качестве тренера Капелло проработал с "Ювентусом" на протяжении двух сезонов накануне "Кальчополи": дон Фабио выиграл для "Старой Синьоры" два "скудетто", которые впоследствии были отобраны у туринцев.

Йохан Кройф. Капелло встречался с Кройфом в финалах Кубка/Лиги чемпионов в качестве игрока и тренера. В 1973-м "Ювентус" с Капелло в составе уступил "Аяксу" с блестящим Кройфом, но 21 год спустя состоялась месть. Дон Фабио уже в качестве наставника "Милана" в решающей схватке за европейскую клубную корону уничтожил "Барселону" Йохана со счетом 4:0», — расставляет по алфафиту вехи карьеры Капелло блогер Soccer.Ru.

Аристократ

«Он аристократичный человек в полном смысле этого слова. Как джентльмен из американцев-южан – из старых романов и кинолент. Очень щепетильный в некоторых вопросах и очень требовательный в том, что касается дисциплины. Для него она была краеугольным камнем. Он жил футболом. Хотя и не только им. Как генерал, Фабио требовал, чтобы все его команды выполнялись. Но что касается обычного быта, с ним совершенно спокойно можно было шутить и общаться на равных. Он, конечно, понимал, человеком какого калибра является.

Был момент, когда начали обсуждать одного футболиста в каком-то выездном матче. Возник слух, что им интересуется мадридский "Реал". Все спорили, может ли это быть правдой или нет. И тогда Фабио сказал, что проще всего проверить – это позвонить президенту "Реала" Флорентино Пересу. Открыл свой телефон и говорит: "Если надо – я позвоню". Представляете, какая у него записная книжка. Помню был случай, когда мы не могли вылететь из Англии, когда играли там с бразильцами. Была небольшая задержка, микроскопическая. А Капелло любое, даже незначительное отклонение от графика раздражало. Он порылся в телефоне и сказал, что сейчас позвонит директору этой авиакомпании, которого хорошо знает. Этот масштаб величия потрясал.

Когда Капелло только приехал в Россию, каждый его шаг сопровождался безумным ажиотажем. Везде, где бы он не появлялся, сразу же становился центром внимания. Потом в какой-то момент он стал не понимать, почему после первых осечек отношение к нему изменилось. Вдруг он перестал быть волшебником, которого все хотели видеть в сборной», — вспоминает бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Подмоченная репутация

«Если пролистать последние 10 лет жизни Фабио Капелло, может показаться, что тренер из него – так себе.

Итальянский спец располагал Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом, но не вывел англичан дальше 1/8 финала ЧМ-2010. Болельщики сборной России до сих пор не могут спокойно спать из-за миллионов, которые Фабио получил при досрочном расторжении контракта. "Цзянсу Сунин" вляпался, когда подписал тренера до 2020-го и предложил зарплату в 8 миллионов евро за год – Капелло продержался всего 10 месяцев и вышел из игры.

Такая печаль творилась не всегда. До начала работы со сборной Англии в декабре 2007-го у дона Фабио было резюме триумфатора. 13 трофеев и специализация на внутренних соревнованиях – каждая команда, которую тренировал Капелло, хотя бы раз выигрывала чемпионат страны.

В Испании тактик отработал по схеме два сезона – два чемпионства. Первый приход в "Реал" ограничился всего одним годом из-за разногласий с президентом Лоренцо Сансем. Капелло переманил в Мадрид таких мастеров, как Роберто Карлос, Кларенс Зеездорф, Предраг Миятович и Давор Шукер, но команда не играла зрелищно – это бесило главу клуба.

К услугам итальянца снова обратились в 2006-м – к тому моменту "галактикос" отсидели три сезона без трофеев. Капелло, конечно же, выиграл чемпионат, но опять нарвался на увольнение из-за прагматичного футбола», — вспоминает соавные страницы биографии автор «Евроспорта» Илья Яшинин.

Сложнее всего было справиться с лучшим из тех, кого я тренировал – Роналдо. Вернувшись в Мадрид после травмы, он весил 96 килограммов. Я спросил, сколько он весил, когда выиграл чемпионат мира. Он ответил, что 84. Я попросил сбросить хотя бы до 88, но его хватило только на 94. В такой форме Роналдо сыграл три матча – все три мы проиграли. Фабио Капелло

Лучший тренер сборной России

«Когда Фабио работал в России, финансовые показатели – его зарплата – перевешивали объективное мнение о нем, как о специалисте. Сейчас можно сказать, что Капелло был лучшим тренером, который работал со сборной за последние 10 лет.

Для менталитета наших игроков и для паттернов, закодированных в нашем сознании, безусловно, нужен диктатор, который прививал бы железную логику. Капелло им был. Время подтвердило его правоту. Все тогда удивлялись, почему он не брал Дзюбу, а возил с собой Смолова, который долго не забивал. Но сейчас ясно, что Капелло видел его большой потенциал.

Были договоренности, что Капелло возглавит всю пирамиду сборной – юношеские и молодежные команды. Он был готов работать. Но Капелло увидел противостояние элитных клубов и Николая Толстых. Он давно в футболе и понимал, что ему нужно держаться позиции клубов, которые дают ему игроков. Получилась не самая благоприятная политическая ситуация для работы главным тренером. Тогда все элементы российского футбола не были настроены на достижение результатов у сборной – Капелло было тяжело работать в такой конфигурации. Но из того, что у него было, Фабио выжал максимум», — вспоминает бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев.

СМИ – это часть футбола в любой части света. Я часто общаюсь с журналистами. Весь вопрос в том, выиграл ты или проиграл. Выиграл – тебе задают хорошие вопросы, проиграл – плохие. И так в любой точке мира. Фабио Капелло

Сборная России его не заслуживала

«Когда Капелло только приехал к нам, казалось, что Россия не очень-то заслужила такого тренера. С кем ему работать? С Аршавиным, который был на спаде, и от которого Фабио сразу же отказался? С Кокориным, в котором видел большой потенциал? С Файзулиным?

И ведь знаете – итальянец работал. И с Кокориным, который стал активно забивать за сборную, и с Файзулиным, превратившимся в важнейшего игрока середины поля, и со всеми остальными. Капелло ценил ремесленников, трудяг. Потому у него стабильно играли Глушаков и Комбаров, Шатов и Файзулин.

Скучавшие по романтике времен Гуса посмеивались над "оловянными солдатиками" итальянца, но смех смехом, а за счет дисциплины Россия при Капелло не проиграла ни одного матча крупнее 0:1.

Черчесов вроде бы делает ставку на то же самое, и футболистов предпочитает попроще, но понадежнее, а толку гораздо меньше – что ни матч, то три мяча в наши ворота. У Капелло даже в самые трудные моменты больше одного не залетало. И с Португалией он обменялся победами, и Бразилию потрепал, и от Бельгии получил один гол в самом конце.

Все казалось, что Россия как команда ему маловата, тесновата. Как тут применить свои умения, если вчера ты воспитывал Кассано, а сегодня мотивируешь Канунникова? Но Капелло отметал эти разговоры.

"Тебе не всегда везет с поколением, с большими звездами, но ты обязан сделать команду, потому что тренер это творец, который должен найти решение", – говорил он в одном из наших интервью.

Вот только творчество его не встречало понимания – ни у болельщиков, ни, самое печальное, в команде. Жесткие, в чем-то диктаторские методы возмущали футболистов, привыкших к расслабленной атмосфере времен Гуса и Дика. Потому, кстати, Капелло и искал выходы в привлечении новых игроков», — ностальгирует автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.