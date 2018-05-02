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    ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям

    Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    У Забиваки есть билет на ЧМ-2018, а у болельщиков — нет
    У Забиваки есть билет на ЧМ-2018, а у болельщиков — нет
    До старта Чемпионата мира по футболу, который этим летом впервые примет наша страна, осталось меньше полутора месяцев. Насколько готова страна к футбольному празднику?

    Все арены сданы

    Несмотря на все опасения и скептицизм, оказалось, что все 12 арен, которые примут матчи чемпионата мира–2018 были введены в эксплуатацию в срок.

    Последней стала «Самара Арена», на которой в конце апреля в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» обыграли «Факел» (2:1).

    Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018 Разумеется, рапортовать о полной готовности к мундиалю еще рано. Где-то ещё предстоят небольшие доработки, какие-то арены готовы принимать самые важные матчи уже сегодня.

    Немало проблем осталось с прилегающей к аренам территорией, которой предстоит благоустройство. Не все новые станции метро еще открыты, что порождает проблемы с логистикой.

    Но оставшегося до 14 июня времени должно хватить, чтобы не опозориться перед гостями со всего мира.


    Налетай на билеты!

    Продажи билетов на матчи ЧМ-2018 открылись еще 14 сентября прошлого года. Первый этап продлился до 28 ноября, при этом он делился на два периода: до 12 октября можно было оставлять заявки для участия в случайной жеребьевке, а с 16 по 28 ноября билеты продавались в порядке живой очереди.

    Второй этап стартовал 1 декабря, сразу после жеребьевки финальной части чемпионата мира. Схема была та же: заявки на участие в жеребьевке принимались с 5 декабря по 31 января, а с 13 марта по 3 апреля билеты были в свободной продаже.

    Без серьезных проблем не обошлось — огромное число людей жаловалось, что были вынуждены ждать в онлайн-очереди несколько часов. У многих сайт зависал, не давал оплатить выбранные билеты и так далее.

    От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018 Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира Тем не менее, за два этапа было реализовано 1 698 049 билетов, почти половина из которых достались болельщикам из России.

    Третий этап начался 18 апреля и продлится до 15 июля – то есть до дня финала чемпионата мира. Билеты продаются в порядке живой очереди.

    1 мая билеты впервые стали доступны не только через сайт ФИФА, но и через традиционные кассы в билетных центрах во всех городах, принимающих ЧМ.


    Разумеется, к ним сразу выстроились огромные очереди, только затем, чтобы обнаружить, что нераскупленными пользователями интернета остались лишь самые дорогие билеты на самые неинтересные матчи, вроде Панама – Тунис в Саранске.

    Увы, но это еще одно напоминание, что нужно идти в ногу со временем.

    Бесплатный проезд

    На время чемпионата мира по футболу 2018 года будут организованы маршруты бесплатных поездов между 11 городами, в которых пройдут матчи.

    Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018 Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018 Комфортабельные поезда высшего класса с купейными вагонами с кондиционерами и вагоном-рестораном начнут курсировать 12 июня, закончат 16 июля. Основным транспортным хабом станет Москва. Всего в перевозке пассажиров будет задействовано 728 поездов.

    Поезда будут отправляться из всех 11 городов — организаторов чемпионата мира плюс с 11 промежуточных остановок. В число этих остановок вошли: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский.

    Чтобы оформить бесплатный проезд в город, принимающий определённый матч чемпионата мира, нужно иметь билет на матч в этот город (или его номер) и паспорт болельщика – FANID (или номер заявки на него). Если болельщик располагает этим, то ему достаточно зайти на сайт tickets.transport2018.com и забронировать билет на любой понравившийся поезд.


    Для проезда в дополнительном поезде в Калининград гражданам Российской Федерации необходимо иметь действующий заграничный паспорт и разрешающий документ о возможности транзитного проезда через территорию Литовской Республики.

    Помимо бесплатных поездов уже в самих городах-организаторах будут организованы бесплатные маршруты автобусов. Эти маршруты свяжут между собой аэропорты, вокзалы, стадионы и фан-зоны. Также проезд на всём общественном транспорте в дни матчей будет бесплатным во всех городах. Для этого надо иметь при себе билет на матч и паспорт болельщика.

    Надо быть готовым к тому, что мест может на всех не хватить. На данный момент из 440 650 мест забронировано больше половины.

    ФИФА расследует Россию

    Разумеется, перед мундиалем не могло не приключиться очередного скандала, связанного с российскими болельщиками, на этот раз расистского.

    Наследие Месси не пострадает из-за неудачи на ЧМ-2018 Выиграет ли Месси ЧМ-2018? 27 марта сборная России провела товарищеский матч с французами в Санкт-Петербурге (1:3). После игры один фотографов AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от российских фанатов в адрес Усмана Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек ухают в адрес Поля Погба.

    Вскоре появилась информация о том, что ФИФА инициировала расследование этого инцидента. Российские спортивные чиновники хорохорились, и пытались делать что ничего не случилось, а вице-премьер РФ Виталий Мутко в очередной раз блеснул недюжинным интеллектом, высказав предположение, что фотограф сам нанял людей, чтобы те ухали в адрес чернокожих игроков сборной Франции.

    Тем временем офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин подтвердил информацию о расследовании ФИФА и сказал много красивых и расплывчатых фраз о том, что расизм — это плохо, и расистов мы не любим.

    Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос в МВД и поиском любителей расистского уханья занялись российские правоохранители.

    Много времени это не заняло — уже на следующий день в МВД отрапортовали, что данные лица установлены, и полиция начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.

    Они будут оштрафованы и отлучены от футбола на несколько лет. Речь идёт не только о матчах сборных, но и о чемпионате России.

    К счастью, обошлось без наказания со стороны ФИФА в адрес сборной России, но осадочек остался.

    Живодеры на марше

    Еще один вид скандалов, гремящих во время подготовки ко всем крупным спортивным и медийным мероприятиям связан с массовыми убийствами животных, в попытках «зачистить территорию от нежелательных элементов».

    Такие «зачистки», вызывающие противодействие зоозащитников на международном уровне случались в странах второго мира за последние годы неоднократно — перед Олимпиадами в Китае и Корее, чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой в Бразилии.

    Перед Универсиадой в Казани и Олимпиадой в Сочи бездомных животных также убивали тысячами, очередной виток скандала пришелся на ЧМ-2018. В городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу или расположены тренировочные базы команд, планируется и ведется методичный отстрел бездомных собак.

    На это выделено более 100 миллионов бюджетных рублей, а тендеры на портале госзакупок как правило выигрывают фирмы, так или иначе связанные с областными властями.

    Если внимательно вчитаться в задания по госзакупкам, выяснится, что для организаций нет разницы, что за собака перед ними: «Идентификационные метки – ошейники, жетоны и так далее – не являются признаком собственности». Лес рубят — щепки летят.

    Авторы петиции на сайте Change.org против отстрела животных, которую подписали уже более полутора миллионов человек,даже добились встречи с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Но вряд ли это что-то изменило.

    С открытым сердцем

    26 апреля пресс-служба чемпионата мира по футболу 2018 года открыла голосование по выбору слогана сборной России, который украсит автобус команды.

    Болельщикам предложили на выбор три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».


    К счастью, обошлось без медведей — победил второй вариант: «Играй с открытым сердцем». Ну, он точно не хуже тех девизов, под которыми российская команда выступала на предыдущих турнирах.

    Евро-2004: «Играйте красиво, побеждайте достойно»
    Евро-2008: «Российский футбол, победа за нами. Россия гордится ее игроками!»
    Евро-2012: «Играй с душой! Борись до конца!»
    ЧМ-2014: «Нас не догонят»
    Евро-2016: «Один за всех и все за одного»
    КК-2017: «Будь верен своей команде!»

    Таким же образом до 14 мая будут выбраны девизы для остальных национальных команд, принимающих участие в мировом первенстве.


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