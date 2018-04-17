МВД начало проверку фактов расизма на матче Россия – Франция

получило запрос от, который просит органы помочь установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время товарищеского матча между командами России и Франции.

Встреча, напомним, состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и закончилось победой гостей – 3:1.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении РФС из-за поведения болельщиков в отношении Поля Погба и Усмана Дембеле.

«16 апреля 2018 года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от генерального директора, генерального секретаря Общероссийской общественной организации "Российский Футбольный Союз" А.А. Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время футбольного матча между командами России и Франции 27 марта 2018 года и привлечении их к ответственности.

По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе МВД РФ