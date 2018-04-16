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    Источник: ФИФА завела дело по проявлениям расизма во время матча Россия — Франция

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    Россия — Франция
    На фото:Россия — Франция
    Международная федерация футбола (ФИФА) завела дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча против Франции в Санкт-Петербурге (1:3), утверждает телеграм-канал «Мутко против».

    Напомим, что сразу после матча появилась информация о том, что расистские выкрики звучали в адрес полузащитника французов Поля Погба, кроме того, расистские выкрики в адрес Усмана Дембеле услышал фотограф AFP.

    Сразу после матча ФИФА начала проверку. В качестве доказательства французы предоставили в организацию кусок из трансляции матча Россия – Франция, на котором хорошо слышно уханье фанатов.

    Теперь, по информации источника, ФИФА открыла дисциплинарное дело против России.

    Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что не получал информации по дисциплинарному делу.

    «У меня нет такой информации. Если официально получу ее, тогда можно будет говорить. И из официальных источников, а не из каких-то неизвестных.

    Опять, видимо, английская пресса раздувает все это, постоянно нам хотят подложить свинью. Мы теперь будем все время отвечать на эти вбросы? Британцы для того нас и провоцируют, чтобы был резонанс», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».

    Также он прокомментировал информацию о том, что в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал», фотограф Reuters слышал уханье в адрес темнокожих футболистов с трибун.

    «Вот видите. И здесь какой-то один фотограф агентства. Кто он такой? Почему я должен его заявления комментировать? Нужно подтверждение хотя бы двух-трех источников, которую можно проверить. А пока что это всё слухи», — заявил Маркин.

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