УЕФА не будет открывать дело о расизме против ЦСКА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не видит причин начинать дисциплинарное расследование о расистских выкриках фанатов в отношениипо итогам четвертьфинального матча Лиги Европы с. Об этом заявили в пресс-службе организации в комментарии «Чемпионату».

«Никаких случаев проявления расизма во время матча не было зафиксировано официальными лицами, и УЕФА не получил свидетельств, подтверждающих эти обвинения. В связи с этим никаких санкций в отношении ЦСКА по обвинению в расизме со стороны болельщиков на данный момент выдвинуто не было», — заявили в пресс-службе.

После матча информационное агентство Reuters сообщило о якобы расистских кричалках российских болельщиков в адрес игроков «Арсенала», тогда как жалоб от лондонского клуба не поступало, а в ЦСКА опровергли данное сообщение.

Напомним, что ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2 и прекратил борьбу за трофей.