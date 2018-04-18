Полиция нашла фанатов, ухавших в адрес Погба

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФСрассказал о ходе расследования в связи с проявлением расизма болельщиками на товарищеском матче России и Франции (1:3).

МВД начало проверку фактов расизма на матче Россия – Франция

Встреча, напомним, состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и закончилось победой гостей – 3:1.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении РФС из-за поведения болельщиков в отношении Поля Погба и Усмана Дембеле.

«РФС направлял запрос в МВД России с просьбой установить личности, которые совершили данное деяние, которое дисциплинарный орган ФИФА, квалифицирует как расистское проявление.

Более того, сегодня я разговаривал с представителем МВД России и он мне подтвердил, что данные лица установлены, и полиция начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.

Могу добавить, что рассматривается вопрос о включении данных лиц в базу данных, нахождение в которой не позволит им получить паспорт болельщика, а соответственно и посещать матчи чемпионата мира 2018 года», — приводит слова Толкачева «Спорт-Экспресс».