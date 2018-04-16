ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мутко: Ухать на матче с Францией мог и специально нанятый корреспондентом человек

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Скандалы Между тем Болельщики
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о ходе расследования по поиску лиц, ухавших в адрес французских футболистов во время товарищеского матча Россия – Франция (1:3), прошедшего 27 марта в Санкт-Петербурге.

    Напомним, что сразу после матча появилась информация о том, что расистские выкрики звучали в адрес полузащитника французов Поля Погба, кроме того, расистские выкрики в адрес Усмана Дембеле услышал фотограф AFP.

    «Идентифицированы ли те, кто ухал? Наши коллеги этим занимаются. Наброски есть. Это пять-шесть человек...

    Но это непростая тема. Это может быть и специально нанятый корреспондентом человек, понимаете?», — заявил Мутко изданию «Спорт-Экспресс».

    Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ФИФА возбудило дело в отношении РФС в связи с расистским поведением болельщиков на игре в Санкт-Петербурге.

    «Возбудили дело? Давайте работать вместе – в борьбе с расизмом мы заинтересованы так же, как ФИФА и УЕФА.

    Когда говорят о расизме в нашем футболе... На самом же деле, нет никакого расизма. Вот, была игра в Калининграде между "Балтикой" и "Крыльями Советов".

    И там нападающего (Мутко имеет в виду ивуарийского форварда "Балтики" Сенина Себаи. – Прим. LiveSport.Ru) овациями чуть ли не весь стадион провожал с поля. Почему об этом не рассказывают?

    А там же были и CNN, и BBC. Да кого там только не было! Но об этом никто не написал», – сказал Мутко.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • 16/04
    • КДК РФС рассмотрит инцидент с Григоряном, в которого бросили петуха
  • 16/04
    • Источник: ФИФА завела дело по проявлениям расизма во время матча Россия — Франция
  • 15/04
    • «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон
  • 15/04
    • Судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают смертельные угрозы
  • 14/04
    • Фаната ЦСКА осудили на четыре года за удар ножом сына, болельщика «Спартака»
  • 14/04
    • ЦСКА назвал клеветой и провокацией заявление о расизме на матче ЛЕ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
  • «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу
  • Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» должен размочить счет в серии с «Вегасом»
  • «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,72
    •
  • Сможет ли «Миннесота» сравнять счет в серии с «Виннипегом»?
  • «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,88
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:44
    • Дубль де Бласиса принес «Майнцу» победу над «Фрайбургом»
  • 23:37
    • Тарделли: Уже существует соглашение между Манчини и сборной Италии
  • 23:21
    • Прядкин: Слова Смолова – это эмоции, чемпионат у нас хороший
  • 22:23
    • Смертин: Люди, которые допускают расизм, не должны появляться на стадионах
  • 21:16
    • Мутко попросит спецслужбы поговорить с Хусаиновым по поводу «заказа»
  • 20:56
    • «Спартак-2» уступил «Химкам»
  • 20:50
    • РФС начал внутреннее расследование расистских выкриков на матче Россия – Франция
  • 20:33
    • Источник: ФИФА завела дело по проявлениям расизма во время матча Россия — Франция
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    • 20:27
  • 17:44
    • Гол Салаха признан лучшим в 1/4 финала Лиги чемпионов
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    • 16:53
  • 15:35
    • УЕФА не будет открывать дело о расизме против ЦСКА
  • 13:06
    • Голкипер сборной Египта пропустит ЧМ-2018
  • 13:04
    • «Краснодар» будет бороться за отмену дисквалификации Смолова
  • 12:51
    • КДК РФС рассмотрит инцидент с Григоряном, в которого бросили петуха
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    • 12:28
  • 11:02
    • Аргентинский клуб хочет подписать Буффона
  • 10:44
    • Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ
  • Какая полоса у «Барселоны»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля
    • 2,14Завтра в 22:00
  • Тайное знание «буков» или валуй на «Интер»
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского первенства по футболу 17 апреля
    • 1,88Завтра в 21:45
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус