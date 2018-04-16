Мутко: Ухать на матче с Францией мог и специально нанятый корреспондентом человек

Напомним, что сразу после матча появилась информация о том, что расистские выкрики звучали в адрес полузащитника французов Поля Погба, кроме того, расистские выкрики в адрес Усмана Дембеле услышал фотограф AFP.
«Идентифицированы ли те, кто ухал? Наши коллеги этим занимаются. Наброски есть. Это пять-шесть человек...
Но это непростая тема. Это может быть и специально нанятый корреспондентом человек, понимаете?», — заявил Мутко изданию «Спорт-Экспресс».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ФИФА возбудило дело в отношении РФС в связи с расистским поведением болельщиков на игре в Санкт-Петербурге.
«Возбудили дело? Давайте работать вместе – в борьбе с расизмом мы заинтересованы так же, как ФИФА и УЕФА.
Когда говорят о расизме в нашем футболе... На самом же деле, нет никакого расизма. Вот, была игра в Калининграде между "Балтикой" и "Крыльями Советов".
И там нападающего (Мутко имеет в виду ивуарийского форварда "Балтики" Сенина Себаи. – Прим. LiveSport.Ru) овациями чуть ли не весь стадион провожал с поля. Почему об этом не рассказывают?
А там же были и CNN, и BBC. Да кого там только не было! Но об этом никто не написал», – сказал Мутко.