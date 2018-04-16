РФС начал внутреннее расследование расистских выкриков на матче Россия – Франция

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболепрокомментировал дело , которое открыла ФИФА из-за расистских выкриков на матче Россия – Франция.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование.

Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.

Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», – сказал Смертин изданию «Спорт-Экспресс».