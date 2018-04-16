Смертин: Люди, которые допускают расизм, не должны появляться на стадионах

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмомна пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матчавыразил надежду, что чемпионат мира пройдет под эгидой добра и гостеприимства.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ФИФА возбудило дело в отношении РФС в связи с расистским поведением болельщиков на игре в Санкт-Петербурге.

«У нас есть РФС, который занимается расследованием этого дела. Мы ищем тех людей, которые допустили расистские высказывания, и когда они будут найдены, то больше не должны появляться на стадионе.

Надо стараться не давать повод общественности считать, что наша страна проявляет какие-то случаи дискриминации. А львиная доля людей, приходящих на матч, болеют за свою команду, а не против кого-то.

Кубок Конфедераций, который у нас был в прошлом году – это хороший пример, ведь на нем не было ни одного прецедента.

Хочется верить, что и чемпионат мира пройдет под эгидой добра, дружбы и гостеприимства», — приводит слова Смертина «Спорт-Экспресс».