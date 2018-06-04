Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги тренировочного сбора перед чемпионатом мира.

«Доволен сбором. Выполнили все, что планировали. Понятно, что когда в команде 28 игроков, все не могут быть здоровы.

Постоянно кому-то что-то надо подлечить. У нас таких было четверо: Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин. Они не выпадали из тренировочного процесса, но были нюансы.

Результат игры с Австрией нас не устраивает. В каком бы состоянии мы ни были. Есть игра, нужно максимально показать себя, но не удалось.

Иногда я не говорю каких-то вещей, чтобы это не выглядело как оправдание. Но до этого последний матч у всех был 17 дней назад. Если бы выглядели идеально, меня это насторожило бы даже больше поражения.

Уверен, завтра в плане движения будем выглядеть лучше. Но если интересно, то с Австрией наше функциональное состояние было на более высоком уровне, чем год назад с Венгрией в схожий период.

Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством. Игроки, которые были с нами, выпали в последнюю минуту. Не один и не два, а много больше. Они играли в основном составе, но выпали.

Никогда нельзя спланировать, что лишишься шести игроков, которые выходили против Аргентины и Испании. Мы попали в определенную ситуацию, спокойно работаем. Отношением футболистов я доволен.

Я доволен теми футболистами, которые есть и играют. Все нюансы отменить нельзя. На них остается только реагировать.

Будет ли причина кричать "караул", если проиграем Турции? Вы уже кричите. А мы такими категориями не мыслим. Наш путь начали с Турции в 2016 году. Заканчиваем подготовку тоже с Турцией.

Наверное, вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять, как мы думаем», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.