ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986Кто к нам с мячом придет? Марокко
  • 19:50
    • Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством
  • 17:19
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой
  • 17:08
    • «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»
  • 15:42
    • Стали известны игровые номера футболистов сборной России на ЧМ-2018
  • 15:23
    • Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством

  • подписаться
    •
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги тренировочного сбора перед чемпионатом мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Доволен сбором. Выполнили все, что планировали. Понятно, что когда в команде 28 игроков, все не могут быть здоровы.

  • «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?
  • Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира
  • Вчера

    • Постоянно кому-то что-то надо подлечить. У нас таких было четверо: Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин. Они не выпадали из тренировочного процесса, но были нюансы.

    Результат игры с Австрией нас не устраивает. В каком бы состоянии мы ни были. Есть игра, нужно максимально показать себя, но не удалось.

    Иногда я не говорю каких-то вещей, чтобы это не выглядело как оправдание. Но до этого последний матч у всех был 17 дней назад. Если бы выглядели идеально, меня это насторожило бы даже больше поражения.

    Уверен, завтра в плане движения будем выглядеть лучше. Но если интересно, то с Австрией наше функциональное состояние было на более высоком уровне, чем год назад с Венгрией в схожий период.

    Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством. Игроки, которые были с нами, выпали в последнюю минуту. Не один и не два, а много больше. Они играли в основном составе, но выпали.

    Никогда нельзя спланировать, что лишишься шести игроков, которые выходили против Аргентины и Испании. Мы попали в определенную ситуацию, спокойно работаем. Отношением футболистов я доволен.

    Я доволен теми футболистами, которые есть и играют. Все нюансы отменить нельзя. На них остается только реагировать.

    Будет ли причина кричать "караул", если проиграем Турции? Вы уже кричите. А мы такими категориями не мыслим. Наш путь начали с Турции в 2016 году. Заканчиваем подготовку тоже с Турцией.

    Наверное, вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять, как мы думаем», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

  • По теме
  • Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ
  • 01/06/2018 в 13:42
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1,70
  • Завтра в 19:00
    •
    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австрии Сборная Турции Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые популярные бюджетные кроссоверы в РоссииЛучшие подержанные автомобили за 20 000 долларов
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербы и чилийцы должны порадовать голами
  • Сербия — Чили. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Сможет ли Манчини порадовать тиффози в первом домашнем матче?
  • Италия — Голландия. Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
  • «Вегас» может сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2,95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фалькао Футбол Эль Тигре. Одиннадцать лет до первого чемпионата мираРассказываем, как Фалькао шел к своему первому участию на ЧМ 15:110
  • 18:59
    • УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах
  • 18:46
    • Слуцкий: Сборной России было бы сложно в любой группе
  • 18:27
    • Лихтштайнер и Шакири — в финальной заявке Швейцарии на ЧМ-2018
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина и Шарапова — в четвертьфинале, Надаль прошел МартерераРезультаты девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции 20:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова против Уильямс
  • 4,25
    •
  • 20:55
    • Тренер Серены Уильямс: Мы до последнего надеялись, что матч с Шараповой перенесут
  • 20:16
    • Хашиг: Почти завершили сделку по Жиго, но в переговоры вмешался «Спартак»
  • 19:57
    • Луческу: Против России у Турции сыграет молодежь, которая рвется в бой
    Жоржиньо Футбол Трансферный дайджест. 29 мая — 4 июняКого продаст «Наполи», кому нужен вратарь «Ромы», за кем следит «Арсенал» и другие трансферные новости последних дней 13:250
  • 18:16
    • Франция объявила окончательный состав на чемпионат мира
  • 18:08
    • Семак: На принятие предложения «Зенита» было всего несколько часов
  • 16:54
    • «Рубин» подписал хорватского защитника
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие