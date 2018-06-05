Англия на ЧМ-2018. Пять причин быть оптимистом

Когда датчанин Кристиан Эриксен повернулся к своему партнеру по «Тоттенхэму» Кирану Триппьеру после финальной игры сезона и сказал: «Удачи на чемпионате мира, увидимся в полуфинале» — многие назвали его большим оптимистом.

Выход в полуфинал чемпионата мира в России кажется чем-то невероятным для молодой команды Гарета Саутгейта, футболисты которой в среднем провели меньше 20 матчей за национальную команду и не имеют того звездного статуса, который был у легендарного «золотого поколения», где значились

В этот раз полузащита сборной Англии может рассчитывать разве что на Джордана Хендерсона и Эрика Дайера.

Однако, даже с учетом нехватки опыта, нынешняя команда сможет представить Англию со своим новым взглядом на футбол и надеждой на будущее.

Саутгейт, навязавший футболистам свою философию игры и не требующий от них невозможного, поддержал своих подопечных, заявив, что хочет сделать их «бесстрашными». Так в чем же причина его оптимизма. Разбирается журналист BBC Алистер Магоуэн.

1. Нет старых неудач, нет давления

С тех пор, как Англия в последний раз выиграла матч плей-офф на чемпионате мира в 2006 году, эксперты регулярно требовали от тренера сделать ответственными за неудачи опытных игроков, а также обратить внимание на молодежь.

Саутгейт, похоже, разделяет эту точку зрения: только пять игроков, ездивших в Бразилию на чемпионат мира 2014 года, остаются в нынешней команде.

И хотя ни один игрок нынешней сборной не знает, что такое победа в игре мирового первенства, почти никто из футболистов не имеет за плечами и горького опыта.

Для того же 20-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда чемпионат мира может стать отдушиной. Его регулярно критиковал Жозе Моуринью, зато Саутгейт доверял место в составе в девяти последних встречах.

Судя по последним интервью, атмосфера в лагере сборной Англии остается положительной. Истории о футболистах, играющих в крикет в коридорах отеля «Сент-Джордж Парк» только поддерживают ощущение, что они готовятся к турниру, не чувствуя давления.

Немногие болельщики ожидают, что Англия станет победителем чемпионата мира, но после поражения от Исландии на Евро-2016, а также заявлений Федерации о необходимости завоевания трофея в Катаре в 2022 году, скромный успех вполне достижим.

Дэн Эшворт Технический директор FA История говорит нам о том, что Англия плохо играла на всех крупных турнирах с 1966 года, поэтому вряд ли многие ожидают триумфа сейчас. Однако, как только турнир начнется, а игроки наденут футболки национальной команды, все будут ждать хорошей игры и победы. У нас относительно молодой состав, отличные игроки, поэтому мне все же хочется надеяться, что мы дойдем до самых последних этапов. В командном виде спорта не всегда все решают отдельные звезды. А аргументы в пользу сборной Германии в 2014 году, разве у них был лучший стартовый состав? Вероятно, нет. У них был потрясающий коллектив, который полностью заслужил победу.

2. Вера Саутгейта в английскую ДНК

Саутгейта неоднократно хвалили за подбор игроков, которые имеют четкое представление о том, какой футбол им навязывает тренер – ориентированный на атаку, с владением мячом, имеющий темп в сердце.

Когда в команде есть Рашфорд, Джесси Лингард, Рахим Стерлинг и Кайл Уокер, то о недостатке скорости говорить не приходится. Но эта формула сложилась вовсе не случайно. Она вписывается в новую философию – «английскую ДНК», о которой заговорили в 2014 году. Саутгейт, к слову, был ключевой ее частью.

Тренер дает футболистам не только четкое руководство о том, как они должны играть, что очень важно, но и способствует принятию подобного стиля во всех национальных командах Англии. Игроки, сменившие возрастную группу, теперь не чувствуют себя вне зоны комфорта. Данное нововведение помогло многим, в том числе полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.

Деле Алли Полузащитник «Тоттенхэма» Я играл под его руководством несколько раз за команду U-21, так что знаю философию Саутгейта. Он подбирает игроков, которые хотят играть в хороший футбол, атакующий футбол, а это самое главное. Нам это очень интересно.

Вот почему Саутгейт без тени сомнения вызвал в сборную из «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, который в 19 лет является самым неопытным игроком национальной команды. Он не провел за первую команду страны ни одного матча, зато 32 раза сыграл за «молодежки», начиная с U-16.

Представитель FA Мэтт Крокер, который в свое время помог Алексу-Окслейду Чемберлену раскрыться в «Саутгемптоне», говорит, что в «Сент-Джордж Парк» они попытались создать «чувство академии».

Согласованность в стиле игры среди всех возрастных групп помогла воплотить в жизнь «английскую ДНК».

Мэтт Крокер Представитель FA Один из наших принципов – смотреть вперед, играть вперед. Мы хотим владеть мячом, но и не забываем о динамике в работе с ним. Мы можем не видеть футболистов два-три месяца, однако сжатие «английской ДНК» до шести принципов позволяет нам очень легко передавать свои мысли игрокам. У нас есть простая последовательность, так что у игроков появляется больше уверенности, когда они переходят в старшую группу. Я действительно думаю, что сейчас у нас наиболее сплоченный коллектив, чем когда-либо прежде.

3. Улучшенная техника футболистов

Саутгейт может быть разочарован тем фактом, что среди всех игроков Премьер-лиги ему доступна лишь треть, а все из-за притока зарубежных талантов в самую прибыльную лигу Европы.

Это также повлияло в целом на формирование состава: 15 из 23 футболистов начали свою карьеру в клубах Первой футбольной лиги или даже более низкого дивизиона.

Каким бы ни был их путь, нет никаких сомнений, что английские сборные выиграли от введения дополнительной тренерской работы с клубными молодежными командами, которые стали возможны благодаря программе EPPP, принятой в 2012 году и стоившей Премьер-лиге 320 миллионов фунтов.

Мэтт Крокер Представитель FA Формирование большинства футболистов происходит в клубах. Если вы удваиваете время работы с тренером, это дает игроку больше возможностей улучшить свои навыки. Благодаря формированию возрастных групп произошел огромный сдвиг. Я работаю в футболе 20-25 лет, и теперь могу с уверенностью сказать, что техника футболистов улучшилась.

Алли, Александр-Арнольд, Рашфорд и Рубен Лофтус-Чик, которым было 16 лет или меньше в 2012 году, все они выиграли от программы EPPP, хотя Эшворт и Крокер признают, что реальную выгоду страна получит позже.

Другой тренер, работавший с Алли и капитаном сборной Англии Гарри Кейном, считает, что молодые футболисты также получают пользу от работы с тренерами мирового уровня в Премьер-лиге.

Ден Миккиче, тренировавший Алли в «Милтон Кинс Донс» с 11 лет и стоял у руля сборной Англии U-16, заявил BBC Sport: «Я потерял счет тому, сколько раз Кайл Уокер сказал, что Пеп Гвардиола сделал его лучшим игроком мира».

15 футболистов сборной Англии тренируются в «Манчестер Сити» Гвардиолы, «Тоттенхэме» Почеттино, «Ливерпуле» Клоппа или «Манчестер Юнайтед» Моуринью, и все они играли в Лиге чемпионов в этом сезоне.

4. Закаленные в битвах с раннего возраста

Несмотря на то, что футболисты сборной Англии не имеют большого опыта выступлений на крупных международных турнирах, защитник Гари Кэхилл предположил, что игрокам хватит и клубного опыта.

Он привел в пример выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов, куда помогли дойти Александр-Арнольд и Хендерсон, а также чемпионский титул «Манчестер Сити», за который играли Уокер, Джон Стоунс, Фабиан Делф и Рахим Стерлинг.

Кроме того, у некоторых игроков хватает опыта выступлений на молодежном уровне, где они научились играть в плей-офф, пробивать пенальти, а также проводить много матчей за короткий промежуток времени.

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд провел лишь за три матча за первую сборную, но с учетом всех возрастных категорий отыграл за Англию 54 встречи. У Лофтуса-Чика из «Челси» 40 таких игр.

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник «Челси» Я не из тех, кто терпит неудачу под сильным давлением. Как игрок молодежной сборной Англии, ты быстро привыкаешь к напряженной обстановке.

Миккиче добавил, что турнирный опыт ограничивается не только международным уровнем.

Ден Миккиче Английский тренер Молодые игроки говорили мне, что в Германии они проводят от 10 до 15 турниров за сезон на клубном уровне. В этом плане мы серьезно отстаем, но Премьер-лига тоже начинает создавать много разных турниров. Я помню, что несколько лет назад во Флориде проходил турнир U-15, в котором участвовал Фил Фоден из «Манчестер Сити», забивший дважды в ворота Бразилии, а также Райан Сессеньон из «Фулхэма», на счету которого победный мяч в ворота Нидерландов. Если вы их спросите, играли ли они против бразильцев или голландцев, они вам скажут: «Да, да, мы играли против них три-четыре раза». У молодых ребят уже хватает опыта благодаря таким вот соревнованиям.

5. Признаки работы системы

По оценкам Крокера, сборной Англии может потребоваться от восьми до десяти лет, чтобы извлечь полную выгоду от «английской ДНК» и EPPP.

Более того, Эшворт говорит, что, несмотря на успехи молодежной команды, он будет действительно горд своей работой только тогда, когда Англия начнет регулярно доходить до самых поздних стадий на взрослых турнирах.

Включение в заявку сборной Англии Александра-Арнольда является признаком того, что система начинает выплачивать дивиденды.

Крокер отметил, что победа на чемпионатах мира U-17 и U-20 в прошлом году показала, что сборные Англии способны творить новую историю.

Мэтт Крокер Представитель FA Когда я впервые пришел сюда, то брал интервью у некоторых тренеров, претендующих на работу. Один из них сказал: «Мы никогда не превзойдем Испанию в контроле мяча». Очевидно, что работу он не получил из-за своего ограниченного взгляда на футбол. Игроки, прошедшие через программу EPPP, обладают такими же техническими способностями, как их сверстники со всего мира. Мы разрушили многие стереотипы о сборной Англии. Не думаю, что мы получили все ответы на вопросы, но теперь у нас есть система, которой можно доверять.

Миккиче полагает, что с инвестициями, вложенными в английскую молодежь, можно добиться еще большего успеха. Он оценивает, что клубные академии первой категории способны выделять до 10 миллионов фунтов в сезон.

Он сказал: «Если у нас будут тренеры, хорошо выполняющие свою работу, тогда мы должны готовиться к успехам уже в ближайшие годы, в том числе на взрослом уровне».