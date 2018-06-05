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    Англия на ЧМ-2018. Пять причин быть оптимистом

    Закаленная молодежь способна добиться успеха

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    Футболисты сборной Англии
    Футболисты сборной Англии
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    Когда датчанин Кристиан Эриксен повернулся к своему партнеру по «Тоттенхэму» Кирану Триппьеру после финальной игры сезона и сказал: «Удачи на чемпионате мира, увидимся в полуфинале» — многие назвали его большим оптимистом.
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    Выход в полуфинал чемпионата мира в России кажется чем-то невероятным для молодой команды Гарета Саутгейта, футболисты которой в среднем провели меньше 20 матчей за национальную команду и не имеют того звездного статуса, который был у легендарного «золотого поколения», где значились Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.

    В этот раз полузащита сборной Англии может рассчитывать разве что на Джордана Хендерсона и Эрика Дайера.

    Однако, даже с учетом нехватки опыта, нынешняя команда сможет представить Англию со своим новым взглядом на футбол и надеждой на будущее.

    Саутгейт, навязавший футболистам свою философию игры и не требующий от них невозможного, поддержал своих подопечных, заявив, что хочет сделать их «бесстрашными». Так в чем же причина его оптимизма. Разбирается журналист BBC Алистер Магоуэн.

    1. Нет старых неудач, нет давления

    С тех пор, как Англия в последний раз выиграла матч плей-офф на чемпионате мира в 2006 году, эксперты регулярно требовали от тренера сделать ответственными за неудачи опытных игроков, а также обратить внимание на молодежь.

    Саутгейт, похоже, разделяет эту точку зрения: только пять игроков, ездивших в Бразилию на чемпионат мира 2014 года, остаются в нынешней команде.

    И хотя ни один игрок нынешней сборной не знает, что такое победа в игре мирового первенства, почти никто из футболистов не имеет за плечами и горького опыта.

    Для того же 20-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда чемпионат мира может стать отдушиной. Его регулярно критиковал Жозе Моуринью, зато Саутгейт доверял место в составе в девяти последних встречах.

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    • Судя по последним интервью, атмосфера в лагере сборной Англии остается положительной. Истории о футболистах, играющих в крикет в коридорах отеля «Сент-Джордж Парк» только поддерживают ощущение, что они готовятся к турниру, не чувствуя давления.

    Немногие болельщики ожидают, что Англия станет победителем чемпионата мира, но после поражения от Исландии на Евро-2016, а также заявлений Федерации о необходимости завоевания трофея в Катаре в 2022 году, скромный успех вполне достижим.

  • Дэн Эшворт
  • Технический директор FA
  • История говорит нам о том, что Англия плохо играла на всех крупных турнирах с 1966 года, поэтому вряд ли многие ожидают триумфа сейчас. Однако, как только турнир начнется, а игроки наденут футболки национальной команды, все будут ждать хорошей игры и победы. У нас относительно молодой состав, отличные игроки, поэтому мне все же хочется надеяться, что мы дойдем до самых последних этапов. В командном виде спорта не всегда все решают отдельные звезды. А аргументы в пользу сборной Германии в 2014 году, разве у них был лучший стартовый состав? Вероятно, нет. У них был потрясающий коллектив, который полностью заслужил победу.

    • 2. Вера Саутгейта в английскую ДНК

    Саутгейта неоднократно хвалили за подбор игроков, которые имеют четкое представление о том, какой футбол им навязывает тренер – ориентированный на атаку, с владением мячом, имеющий темп в сердце.

    Когда в команде есть Рашфорд, Джесси Лингард, Рахим Стерлинг и Кайл Уокер, то о недостатке скорости говорить не приходится. Но эта формула сложилась вовсе не случайно. Она вписывается в новую философию – «английскую ДНК», о которой заговорили в 2014 году. Саутгейт, к слову, был ключевой ее частью.

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    • Тренер дает футболистам не только четкое руководство о том, как они должны играть, что очень важно, но и способствует принятию подобного стиля во всех национальных командах Англии. Игроки, сменившие возрастную группу, теперь не чувствуют себя вне зоны комфорта. Данное нововведение помогло многим, в том числе полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.

  • Деле Алли
  • Полузащитник «Тоттенхэма»
  • Я играл под его руководством несколько раз за команду U-21, так что знаю философию Саутгейта. Он подбирает игроков, которые хотят играть в хороший футбол, атакующий футбол, а это самое главное. Нам это очень интересно.

    • Вот почему Саутгейт без тени сомнения вызвал в сборную из «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, который в 19 лет является самым неопытным игроком национальной команды. Он не провел за первую команду страны ни одного матча, зато 32 раза сыграл за «молодежки», начиная с U-16.

    Представитель FA Мэтт Крокер, который в свое время помог Алексу-Окслейду Чемберлену раскрыться в «Саутгемптоне», говорит, что в «Сент-Джордж Парк» они попытались создать «чувство академии».

    Согласованность в стиле игры среди всех возрастных групп помогла воплотить в жизнь «английскую ДНК».

  • Мэтт Крокер
  • Представитель FA
  • Один из наших принципов – смотреть вперед, играть вперед. Мы хотим владеть мячом, но и не забываем о динамике в работе с ним. Мы можем не видеть футболистов два-три месяца, однако сжатие «английской ДНК» до шести принципов позволяет нам очень легко передавать свои мысли игрокам. У нас есть простая последовательность, так что у игроков появляется больше уверенности, когда они переходят в старшую группу. Я действительно думаю, что сейчас у нас наиболее сплоченный коллектив, чем когда-либо прежде.

    • 3. Улучшенная техника футболистов

    Саутгейт может быть разочарован тем фактом, что среди всех игроков Премьер-лиги ему доступна лишь треть, а все из-за притока зарубежных талантов в самую прибыльную лигу Европы.

    Это также повлияло в целом на формирование состава: 15 из 23 футболистов начали свою карьеру в клубах Первой футбольной лиги или даже более низкого дивизиона.

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    • Каким бы ни был их путь, нет никаких сомнений, что английские сборные выиграли от введения дополнительной тренерской работы с клубными молодежными командами, которые стали возможны благодаря программе EPPP, принятой в 2012 году и стоившей Премьер-лиге 320 миллионов фунтов.

  • Мэтт Крокер
  • Представитель FA
  • Формирование большинства футболистов происходит в клубах. Если вы удваиваете время работы с тренером, это дает игроку больше возможностей улучшить свои навыки. Благодаря формированию возрастных групп произошел огромный сдвиг. Я работаю в футболе 20-25 лет, и теперь могу с уверенностью сказать, что техника футболистов улучшилась.

    • Алли, Александр-Арнольд, Рашфорд и Рубен Лофтус-Чик, которым было 16 лет или меньше в 2012 году, все они выиграли от программы EPPP, хотя Эшворт и Крокер признают, что реальную выгоду страна получит позже.

    Другой тренер, работавший с Алли и капитаном сборной Англии Гарри Кейном, считает, что молодые футболисты также получают пользу от работы с тренерами мирового уровня в Премьер-лиге.

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    • Ден Миккиче, тренировавший Алли в «Милтон Кинс Донс» с 11 лет и стоял у руля сборной Англии U-16, заявил BBC Sport: «Я потерял счет тому, сколько раз Кайл Уокер сказал, что Пеп Гвардиола сделал его лучшим игроком мира».

    15 футболистов сборной Англии тренируются в «Манчестер Сити» Гвардиолы, «Тоттенхэме» Почеттино, «Ливерпуле» Клоппа или «Манчестер Юнайтед» Моуринью, и все они играли в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    4. Закаленные в битвах с раннего возраста

    Несмотря на то, что футболисты сборной Англии не имеют большого опыта выступлений на крупных международных турнирах, защитник Гари Кэхилл предположил, что игрокам хватит и клубного опыта.

    Он привел в пример выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов, куда помогли дойти Александр-Арнольд и Хендерсон, а также чемпионский титул «Манчестер Сити», за который играли Уокер, Джон Стоунс, Фабиан Делф и Рахим Стерлинг.

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    • Кроме того, у некоторых игроков хватает опыта выступлений на молодежном уровне, где они научились играть в плей-офф, пробивать пенальти, а также проводить много матчей за короткий промежуток времени.

    Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд провел лишь за три матча за первую сборную, но с учетом всех возрастных категорий отыграл за Англию 54 встречи. У Лофтуса-Чика из «Челси» 40 таких игр.

  • Рубен Лофтус-Чик
  • Полузащитник «Челси»
  • Я не из тех, кто терпит неудачу под сильным давлением. Как игрок молодежной сборной Англии, ты быстро привыкаешь к напряженной обстановке.

    • Миккиче добавил, что турнирный опыт ограничивается не только международным уровнем.

  • Ден Миккиче
  • Английский тренер
  • Молодые игроки говорили мне, что в Германии они проводят от 10 до 15 турниров за сезон на клубном уровне. В этом плане мы серьезно отстаем, но Премьер-лига тоже начинает создавать много разных турниров. Я помню, что несколько лет назад во Флориде проходил турнир U-15, в котором участвовал Фил Фоден из «Манчестер Сити», забивший дважды в ворота Бразилии, а также Райан Сессеньон из «Фулхэма», на счету которого победный мяч в ворота Нидерландов. Если вы их спросите, играли ли они против бразильцев или голландцев, они вам скажут: «Да, да, мы играли против них три-четыре раза». У молодых ребят уже хватает опыта благодаря таким вот соревнованиям.

    • 5. Признаки работы системы

    По оценкам Крокера, сборной Англии может потребоваться от восьми до десяти лет, чтобы извлечь полную выгоду от «английской ДНК» и EPPP.

    Более того, Эшворт говорит, что, несмотря на успехи молодежной команды, он будет действительно горд своей работой только тогда, когда Англия начнет регулярно доходить до самых поздних стадий на взрослых турнирах.

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    • Включение в заявку сборной Англии Александра-Арнольда является признаком того, что система начинает выплачивать дивиденды.

    Крокер отметил, что победа на чемпионатах мира U-17 и U-20 в прошлом году показала, что сборные Англии способны творить новую историю.

  • Мэтт Крокер
  • Представитель FA
  • Когда я впервые пришел сюда, то брал интервью у некоторых тренеров, претендующих на работу. Один из них сказал: «Мы никогда не превзойдем Испанию в контроле мяча». Очевидно, что работу он не получил из-за своего ограниченного взгляда на футбол. Игроки, прошедшие через программу EPPP, обладают такими же техническими способностями, как их сверстники со всего мира. Мы разрушили многие стереотипы о сборной Англии. Не думаю, что мы получили все ответы на вопросы, но теперь у нас есть система, которой можно доверять.

    • Миккиче полагает, что с инвестициями, вложенными в английскую молодежь, можно добиться еще большего успеха. Он оценивает, что клубные академии первой категории способны выделять до 10 миллионов фунтов в сезон.

    Он сказал: «Если у нас будут тренеры, хорошо выполняющие свою работу, тогда мы должны готовиться к успехам уже в ближайшие годы, в том числе на взрослом уровне».

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