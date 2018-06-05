Кто к нам с мячом придет? Испания

Рассказываем о сборной Испании, сумевшей сменить эру неудач на один из самых выдающихся периодов в истории мирового футбола – периода испанского доминирования 2008-2012 годов.

Мало в мире найдется людей, которые не знают такого словосочетания как «испанский футбол». Даже тот, кто почти не интересуется игрой миллионов, хоть раз в жизни да слышал о великолепных испанских мастерах и победах «Ла Рохи». Хотя, скажем откровенно, как раз побед в списке испанских достижений до недавнего времени было не так уж много, а команда долгое время носила вполне заслуженное прозвище «неудачники».

Неудачи и триумфы испанского футбола

Испания – это история, традиции и короли. Все слышали об эпохе великих открытий и последующих долгих годах доминирования Испании в мире. Впрочем, к началу 20-х века страна постепенно растеряла былое могущество и скатилась в кризис, усугубившийся малоизвестной войной с США 1898 года в Карибском регионе. Завершилась она победой американцев и признанием независимости Кубы.

В общем, именно на этом не совсем веселом фоне Испания в 1904 году была принята в Международную федерацию футбола. Важность Испании для мирового футбола на тот момент можно понять на простом примере – несмотря на включение в состав участников ФИФА, местная федерация футбола была основана лишь пять лет спустя. Но футбол в те времена имел мало общего с современной игрой, да и сама планета была совершенно иной. Европа на тот момент была территорией монархий, а футбол – игрой аристократов. Что и говорить, даже радио в мире как такового еще не было, если не считать одиночные разработки ученых.

Другой мир и другая эпоха закончилась с первой мировой войной, в которой, кстати, испанцы соблюдали нейтралитет. А уже через два года после окончания Великой войны (ее исконное название) в 1920 году в Бельгии сборная Испании впервые сыграла на Олимпийских играх, где сразу же завоевала серебряные медали, уступив золотой хозяевам.

Далее испанцы еще дважды принимали участие в Олимпийских играх, но особой славы на них не снискали, а затем в 1930 году вместе с большинством европейских команд бойкотировали первый чемпионат мира. По сути, на этом и на чемпионате мира 1934 года, о котором мы расскажем чуть ниже, закончилась история старой Испании, а вместе с ней и старого испанского футбола.

В середине 30-х страну захлестнула революция и гражданская война, а затем в мире разразилась еще одна страшная война, которая на много лет остановила все спортивные соревнования, в том числе футбольные. Таким образом, на мировую футбольную авансцену Испания вернулась лишь в 1950 на чемпионате мира в Бразилии.

Финал ЧЕ-1964. Испания — СССР 2:1

Впрочем, не только чемпионатами мира запомнились испанцы. В 1960-м году был впервые проведен чемпионат Европы по футболу, победителем которого стала сборная СССР. Испания на тот турнир, правда, не квалифицировалась, но спустя четыре года именно испанцы составили компанию действующим чемпионам Европы в финале. Игра проходила на легендарном «Сантьягу Барнабеу» в Мадриде при поддержке почти 80 тысяч испанских болельщиков. И хозяева не подвели своих фанатов, одержав победу со счетом 2:1, а решающий гол на 84-й минуте забил нападающий «Сарагосы» Марселино.

Это была первая и последняя победа Испании на чемпионатах Европы до 2008 года. На следующие три турнира команда просто не квалифицировалась, а затем не проходила дальше четвертьфиналов. Единственное исключение – финал 1984 года во Франции и поражение от хозяев турнира (0:2). Лишь в 2008 году, с началом эры Иньесты и Хави, на чемпионате Европы в Швейцарии и Австрии команда под руководством Луиса Арагонеса снова вернулась на вершину европейского футбола, а в 2012-м на чемпионате Европы в Украине и Польше защитила титул, уничтожив в финале Италию (4:0).

Испания на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, дебют Испании на чемпионатах мира состоялся в 1934 году на турнире в Италии, охваченной идеологией фашизма имени Бенито Муссолини. Формат турнира не подразумевал группового раунда – были только матчи на вылет для 16 сборных участниц, и уже в первом раунде «Красной Фурии» попалась сборная Бразилии.

ЧМ-1934. Первый матч четвертьфинала. Италия — Испания 1:1

Но проблемой бразильцы для команды не стали – дубль легенды «Атлетико Бильбао» Хосе Ирарагорри и мяч еще одного известного баска Исидро Лангары еще в первом тайме сделали счет 3:0 в пользу испанцев, а во втором Бразилия сумела отыграть лишь один мяч. Правда, дальше второго раунда команда не прошла, уступив хозяевам и будущим чемпионам – сборной Италии. Первый матч соперники завершили вничью 1:1, а в переигровке сильнее оказались итальянцы – 1:0.

Следующего участия на чемпионатах мира Испании пришлось ждать долгих 16 лет, включивших в себя и гражданскую и мировую войны. Так что в 1950 году Испания ехала на мировой форум в Бразилии далеко не в статусе фаворита. И, тем не менее, ей удалось показать на этом турнире свой лучший до 2010 года и второй в истории в целом результат – 4-е место!

На первом этапе Испания попала в группу к Англии, Чили и США, что делало задачу по выходу в финальный этап очень непростой, ведь продолжать турнир могли лишь победители групп. Но испанцы отработали на максимуме, одержав три победы в трех матчах – лучший результат среди всех сборных в первом раунде. В первом и очень драматичном матче, уступая 0:1, были обыграны американцы (3:1), а все три гола «Ла Роха» провела в последние 10 минут основного времени. Затем были две сухие победы над Чили (2:0) и родоначальниками футбола (1:0). При этом во всех трех матчах отличился голами нападающий «Атлетика» Телмо Зара, который в итоге с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром сборной.

ЧМ-1950. Бразилия — Испания 6:1. Самое крупное поражение сборной Испании в истории

Правда, в финальном раунде испанцы были уже не так успешны, взяв лишь одну ничью в первой игре с будущим чемпионом Уругваем (2:2), но проиграв Бразилии (1:6) и Швеции (1:3). Кстати, поражение от бразильцев до сих пор остается самым крупным в истории команды.

История следующих чемпионатов мира – это история боли Испании. Почти на каждом турнире «Фурия» считалась одним из претендентов на победу, но каждый раз проваливалась. Даже на домашнем чемпионате мира в 1982 году удалось дойти только до второго группового раунда, где хозяева сначала уступили будущим финалистам ФРГ (1:2), а затем сыграли в нулевую ничью с Англией.

Турнир за турниром, как на чемпионатах мира так и на чемпионатах Европы, Испания терпела неудачи, которые постепенно стали поводом для издевок. Поколения испанских футболистов менялись один за другим, менялись эпохи Гордильо, Субисареты и Рауля, но результат оставался тем же, пока не пришла эра новой «Барселоны».

К чемпионату мира в ЮАР в 2010 году испанцы уже подходили в статусе не просто фаворитов, а главных претендентов на титул. Двумя годами ранее «Ла Рохе» удалось прервать неудачную серию длинной в десятилетия, выиграв первый турнир с 1964 года – чемпионат Европы 2008 года.

Финал ЧМ-2010. Голландия — Испания 0:1

Вот только старт группового раунда для подопечных Винсенте Дель Боске оказался очень неудачным – неожиданное поражение от Швейцарии (0:1), которое могло полностью перечеркнуть надежды команды на выход из группы. Но сами швейцарцы проиграли Чили, пропустив единственный мяч в конце поединка, и сыграли в нулевую ничью с Гондурасом, немного облегчив задачу испанцам. Но, в любом случае, Испании нужна была только победа в последнем матче группы с Чили – любой другой результат выводил в плей-офф Швейцарию. К счастью для действующих чемпионов Европы, еще в первом тайме Давид Вилья и Андрес Иньеста вывели испанцев вперед, а у Чили был удален Марко Эстрада. Как итог – победа Испании 2:1 и выход в плей-офф.

Ну а дальше были четыре победы в плей-офф, которые принесли Испании первый в истории титул чемпионов мира. Интересно, что все они — над Португалией, Парагваем, Германией и Голландией были одержаны с одинаковым минимальным счетом 1:0. Причем в первых двух первых раундах мячи забивал Давид Вилья, а победу над Германией принес достаточно поздний гол Карлоса Пуйоля.

Наиболее же драматично проходил финал турнира, который оказался самым длинным в истории чемпионатов мира – Андрес Иньеста забил на 116 минуте единственный и золотой гол в матче, сделав Испанию девятой страной, побеждавшей на чемпионатах мирах. Был в том матче еще один герой – вратарь Икер Касильяс, который спас команду в конце второго тайма после выхода Арьена Роббена один на один.

Золотой гол Иньесты на ЧМ-2010

Правда, уже на следующем чемпионате мира в 2014 году в Бразилии голландцы поквитались с Испанией, разбив соперника в первом матче группового раунда (5:1), а «Ла Роха» в итоге даже не вышла из группы. По сути, это был конец золотой эры испанского футбола, на протяжении которой они выиграли три титула подряд – два чемпионата Европы и чемпионат мира.

Лучшие игроки в истории – Андрес Иньеста и Хави Эрнандес

Испания подарила миру много звездных личностей, а легендарного Альфреда Ди Стефано даже умудрилась переманить из Аргентины. Защитник Рафаэль Гордильо был одним из лучших игроков обороны своего времени, мало кто из вратарей мог сравниться Андони Субисарретой в его лучшие годы, а ведь были еще Фернандо Ерро, Икер Касильяс и абсолютно легендарный Рауль, который закончил карьеру лишь за два года до «золотого» Евро-2008. И многие многие другие…

Иньеста и Хави. Идеальный дуэт

Но вряд ли кто-то может сравниться со связкой полузащитников «Барселоны» в лице Андреса Иньесты и Хави Эрнандеса. Можно долго спорить, кто же из них лучше, а можно просто сделать исключение и включить их в номинацию вдвоем. Ведь, по сути, именно эта пара игроков вместе с Лионелем Месси сделала игру «Барселоны» такой яркой, и выстроила особый испанский и барселоновский стиль, который много лет доминировал в мировом футболе.

Многократные победители чемпионата и Кубка Испании, четырехкратные победители Лиги чемпионов, но главное – вместе с Иньестой и Хави сборная Испании вышла на высочайший в своей истории уровень, пережила свою золотую эру и добилась лучших результатов в своей истории. Футбольные боги – лучше и не скажешь.