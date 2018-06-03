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    Состав определен. Саутгейт проверил в бою будущих участников ЧМ-2018

    СМИ – о победе сборной Англии над командой Нигерии

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    Футболисты сборной Англии
    Футболисты сборной Англии
    Сборная Англии в товарищеском матче на «Уэмбли» одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1. Гари Кэхилл и Гари Кейн отличились в составе «трех львов», тогда как «суперорлы» ответили единственным точным ударом в исполнении Алекса Ивоби. Предлагаем узнать, как на это событие отреагировала пресса.
    .Photothefa.com

    Одна спорная позиция

    Обозреватель The Independent Джек Остин считает, что Гарет Саутгейт практически определился со стартовым составом на чемпионат мира по футболу. По его мнению, остается лишь одна спорная позиция – правого защитника.

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    «Саутгейт держал свой стартовый состав на поле в течение 67 минут, полагая, что этого почти достаточно для полной проверки за две недели до встречи с Тунисом в Волгограде.

    С Джесси Лингардом, который, скорее всего, усадит в запас Деле Алли, Джорданом Хендерсоном, приезд которого вскоре ожидается, и Эшли Янгом, застолбившим за собой левый фланг, вопросов не возникает.

    Складывается ощущение, что осталась всего одна спорная позиция – правого защитника, на которой был задействован Киран Триппьер.

    У Саутгейта может возникнуть желание сделать ставку на Трента Александра-Арнольда, великолепно игравшего за "Ливерпуль" в этом сезоне. Уже в четверг он обязательно сыграет против Коста-Рики, чтобы доказать свою ценность», — убежден Остин.

    Первый номер определен

    Корреспондент Daily Telegraph Джейсон Берт отметил, что основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира почти наверняка станет Джордан Пикфорд, игравший против Нигерии.

    «Прошло более 30 минут игрового времени, прежде чем Джордан Пикфорд впервые оказался под давлением атаки соперника, когда в своей штрафной спокойно избавился от двух прессингующих игроков, отдав простой пас защитнику.

    До этого самой большой проблемой Пикфорда было солнце, светившее ему прямо в глаза. Во втором тайме ему пришлось постараться, чтобы справиться с неприятной передачей назад от Гари Кэхилла.

    Возможно, разница между Пикфордом и Джеком Батлэндом в плане опыта или способности отражать удары не столь велика. Однако голкипер "Эвертона" может похвастаться лучшей работой ног, что дает ему неоспоримое преимущество, особенно в тот момент, когда Гарет Саутгейт требует, чтобы команда играла не только от обороны, но и высоко держала защитную линию.

    В своем третьем матче за национальную команду Пикфорд пропустил первый гол, но нужно признать, что он ничего не мог сделать, чтобы помешать Ивоби отправить мяч в сетку», — констатирует Берт.

    Острые «стандарты»

    Колумнист Squawka Мухаммад Батт заострил внимание на том, насколько грамотно сборная Англии пользовалась стандартными положениями.

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    «На таком турнире, как чемпионат мира по футболу, любой уникальный навык может оказать команде огромную помощь. В этом плане сборной Англии должны быть полезны стандартные положения, что доказал товарищеский матч против Нигерии.

    "Три льва" быстро захватили лидерство в игре с африканцами, отчасти это стало возможным благодаря тому, насколько опасными были их домашние заготовки.

    Когда у мяча оказывались Киран Триппьер или Эшли Янг, англичане запоминались качественным исполнением "стандартом", засыпая штрафную площадь соперника острыми передачами. Именно невероятный угловой в исполнении Триппьера позволил Кэхиллу открыть счет. Острота "стандартов" сохранялась на протяжении всего матча, что позволило англичанам создать еще несколько хороших моментов.

    Если Англия со всей серьезностью отнесется к "стандартам", то они дадут им уникальное преимущество над соперниками на чемпионате мира и помогут достойно выступить на турнире», — убежден Батт.

    Творческая искра

    Журналист Daily Mail Киран Гилл похвалил Рахима Стерлинга, который в целом провел хороший матч против Нигерии.

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    «На этой неделе почти все говорили о Рахиме Стерлинге. Сначала обсуждали его новую татуировку, а затем его опоздание на сборы. Саутгейт показал, что не обиделся на футболиста, доверив ему место в стартовом составе.

    Ожидается, что на чемпионате мира любимчиком публики станет Кейн, но мы бы выделили именно Стерлинга, которому есть чем удивить после отличного сезона в "Манчестер Сити".

    Его падение в штрафной площади во втором тайме выглядело ужасно, но в целом он постоянно искал возможность для обострения и стал творческой искрой сборной Англии. Побольше бы такой игры в России, Рахим!», — призывает Гилл.

    Нигерийские проблемы

    Деннис Эрези в своем материале для нигерийского издания Guardian отметил, что у сборной Нигерии имеются проблемы с вратарем, а также заявил о неудачной игре тройки полузащитников.

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    «Вратарская позиция по-прежнему вызывает много вопросов, особенно после того, как представитель "Депортиво" Фрэнсис Узохо провел очередной невыразительный матч. Так, в моменте со вторым голом, забитым Гари Кэхиллом, голкипер должен был как минимум отбить мяч в сторону.

    На фоне отсутствия неоспоримо лучшего игрока сборной Нигерии Вилфреда Ндиди ожидалось, что опытное трио полузащитников в составе Джона Оби Микела, Оджени Онази и Джоэла Оби сможет вменяемо выполнить свою работу в центре поля.

    Однако вышло как раз наоборот. Деле Алли, Рахим Стерлинг и Эрик Дайер господствовали в середине поля, не встречая особого сопротивления со стороны нигерийцев», — подчеркивает Эрези.

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