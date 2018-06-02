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    Сборная Англии взяла верх над Нигерией

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    Сборная Англии одержала домашнюю победу над командой Нигерии (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Гарри Кэхилл выиграл позицию после навеса с углового и отлично пробил головой, попав в девятку ворот Узохо.

    На 39-й минуте полузащитники сборной Нигерии ошиблись на своей половине поля, в итоге у англичан получилась атака с численным преимуществом. Стерлинг сыграл на Гарри Кейна, который без сопротивления пробил низом с линии штрафной, Узохо не успел среагировать.

    На 47-й минуте нигерийцы отквитали один мяч. Игало выскочил на заброс через центр и из-под соперника пробил в дальнюю штангу, а после отскока мяч достался Алексу Айуоби, который с ходу расстрелял практически пустые ворота.

    Место в воротах сборной Англии занимал Джордан Пикфорд, для которого игра стала лишь третьей в национальной команде. По данным СМИ, он будет основным вратарем сборной Англии на ЧМ-2018.

    На ЧМ-2018 Англия сыграет в группе с Бельгией, Панамой и Тунисом, а Нигерия встретится с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

    Товарищеский матч
    Англия — Нигерия — 2:1 (2:0)
    Голы: Кэйхилл, 7 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Ивоби, 47 (2:1)Англия: Пикфорд, Кэйхилл, Уокер, Триппьер, Стоунс, Янг (Роуз, 68), Стерлинг (Уэлбек, 73), Лингард (Лофтус-Чик, 67), Дайер, Алли (Делф, 82), Кейн (Рэшфорд, 73)Нигерия: Узохо, Балогун (Омеруо, 46), Идову, Шеху (Эбуэхи, 46), Трост-Эконг, Оби Микел, Оби (Огу, 46), Онази (Этебо, 46), Игало (Ихеаначо, 77), Мозес (Муса, 63), ИвобиПредупреждения: Стерлинг, 52. Муса, 77
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