Сборная Англии взяла верх над Нигерией

одержала домашнюю победу над(2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Фрагмент матча twitter.com/England 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Гарри Кэхилл выиграл позицию после навеса с углового и отлично пробил головой, попав в девятку ворот Узохо.

На 39-й минуте полузащитники сборной Нигерии ошиблись на своей половине поля, в итоге у англичан получилась атака с численным преимуществом. Стерлинг сыграл на Гарри Кейна, который без сопротивления пробил низом с линии штрафной, Узохо не успел среагировать.

На 47-й минуте нигерийцы отквитали один мяч. Игало выскочил на заброс через центр и из-под соперника пробил в дальнюю штангу, а после отскока мяч достался Алексу Айуоби, который с ходу расстрелял практически пустые ворота.

Место в воротах сборной Англии занимал Джордан Пикфорд, для которого игра стала лишь третьей в национальной команде. По данным СМИ, он будет основным вратарем сборной Англии на ЧМ-2018.

На ЧМ-2018 Англия сыграет в группе с Бельгией, Панамой и Тунисом, а Нигерия встретится с Аргентиной, Хорватией и Исландией.