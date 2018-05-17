Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018

Решение главного тренерапредоставит ему дополнительное время на то, чтобы сделать из команды настоящий братский коллектив.

Автор Squawka Мохаммед Батт предлагает взглянуть на окончательный состав сборной Англии и выделить основных счастливчиков и неудачников.

Счастливчик: Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт Фото: squawka.com

Какая же вышла команда!играет мышцами и выбирает действительно команду, ориентированную на атаку. Это определенно не сборная Англии вашего отца. Это сборная сегодняшнего дня и даже будущего. Независимо от того, что сам тренер думает о своем выборе, о то, кого он не позвал, а кого выбрал, нет никаких сомнений в том, что это именно его команда.

Прошли те времена, когда различные наставники сборной Англии выбирали один и тот же состав от турнира к турниру. В этот раз мы видим новую и свежую команду, дающую Саутгейту подлинный шанс заставить болельщиков сопереживать ей в России.

На самом деле команда настолько молода, что даже 17-летний Райан Сессеньон остался за ее бортом. Молодому составу, идущему по своему пути, нечего предложить юному Сессеньону с точки зрения футбольного опыта.

Ryan Sessegon has played more minutes in the Championship this season than any other Fulham player, including the play-offs.

• 48 games

• 47 starts

• 4,207 minutes

At least he'll get a rest in the summer... pic.twitter.com/RjcHSgnn79 — Squawka Football (@Squawka) 16 мая 2018 г.

Тем не менее, команда Саутгейта выглядит ярко. Даже если англичане вновь вылетят на стадии четвертьфинала, с таким авантюрным составом, как этот, это станет ценным опытом для последующих турниров, что звучит многообещающе, а не угрожающе.

Неудачники: «отличные парни»

Вам хорошо знаком этот тип англичан, которые играют с открытым сердцем, проявляя самые искренние эмоции. Они любят борьбу, готовы сразится даже с теми, кто спокойно их переиграет в реальной битве.

Они любят свой клуб, каким бы он ни был. Их называют «абсолютно порядочными», а их характер позволяет им скрывать множество недостатков на футбольном поле. Их почти всегда вызывают в сборную Англии, даже если они этого не заслуживают.

Джек Уилшир Фото: squawka.com

Ну что же, сейчас их в составе не оказалось.не вошли в заявку на чемпионат мира 2018 года.

Это смелое решение Гарета Саутгейта и, безусловно, конец международной карьеры для этих отличных парней. ЧМ-2018 был их последним шансом на возвращение в национальную команду, и теперь этот шанс потерян, потерян навсегда. Уилшир никуда не денется в 2022 году, но разве он сохранит нынешний уровень? А для Харта превосходство Джека Батленда и Джордана Пикфорда всегда означало приговор, и теперь он приведен в исполнение.

Счастливчик: Трент Александер-Арнольд

Каким же забавным вышел этот сезон для Трента Александера-Арнольда. 19-летний футболист начал его в качестве резервиста, прежде чем травма Натаниэля Клайна не позволила ему оказаться в старте.

Редко можно увидеть, как подросток легко адаптируется к взрослому футболу, но Александер-Арнольд сразу заиграл так, будто в его карьере не было резкого перехода на новый уровень. Две лучшие игры он провел в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Trent Alexander-Arnold's meteoric rise:

25/10/16: Liverpool debut

14/12/16: Premier League debut

09/05/17: Liverpool's Young Player of the Season

15/08/17: First Liverpool goal

10/05/18: Liverpool's Young Player of the Season (again)

16/05/18: Named in England's World Cup squad pic.twitter.com/0dltNJSZrV — Squawka News (@SquawkaNews) 16 мая 2018 г.

Теперь Александр-Арнольд отправляется на чемпионат мира, чтобы начать международную карьеру, которая должна продлиться больше десятилетия.

Маловероятно, что он займет место в стартовом составе сборной Англии, ведь эта позиция уже закреплена за Кайлом Уокером, а если Уокер будет задействован в центре обороны, то место на фланге займет Киран Триппьер.

Но просто быть там, стать частью новой команды Гарета Саутгейта – это очень важно. И, черт возьми, если Англия перейдет на схему 3-5-2, или Уокер получит травму, Александр-Арнольд будет готов принять вызов и вывести свой уже потрясающий сезон на более высокий уровень.

Неудачники: двое игроков «Ньюкасла»

Еще до оглашения официальной заявки все только и говорили о том, получат ли вызов Джонджо Шелви и Джамаал Ласселлс. Эти двои игроков «Ньюкасла» провели отличный сезон и помогли «сорокам» финишировать в АПЛ в середине турнирной таблицы сразу после возвращения из Чемпионшипа. На фоне этого звучали многочисленные призывы к тому, чтобы они получили шанс в национальной команде. Пол Мерсон, в частности, поддерживал кандидатуру Шелви.

Футболисты «Ньюкасла» Фото: squawka.com

Но в конце концов Саутгейт не выбрал ни Шелви, ни Ласселлса. Для 26-летнего Шелви, невероятного таланта, преодолевшего много проблем, это, вероятно, был последний шанс закрепиться в сборной Англии, и он его упустил.

24-летний Ласселлс, играющий в центре обороны, имеет больше шансов в будущем оказаться в национальной команде, особенно если Джон Стоунз и Гарри Магуайр продолжат выступать нестабильно. Но на данном этапе и он упускает шанс всей жизни.

Счастливчик: Рубен Лофтус-Чик

Рубен Лофтус-Чик был краеугольным камнем молодежной команды Гарета Саутгейта, выигравшей турнир в Тулоне в 2016 году. Хорошая осведомленность по поводу возможностей футболиста как раз и стала причиной того, почему тренер выбрал Лофтуса-Чика, а не более опытного Адама Лаллану. Но было бы глупо игнорировать тот факт, насколько хорошо он играл за «Кристал Пэлас» в этом сезоне.

Рубен Лофтус-Чик Фото: squawka.com

По неизвестным причинам «Челси» решил, что такой игрок ему не нужен и отдал его в аренду. Однако в составе «Кристал Пэлас» Лофтус-Чик преуспел, поэтому после чемпионата мира вернется к «синим».

Его габариты и навыки заставляют соперников страдать, а его видение и инстинкты позволяют ему стать настоящим джокером на скамейке. Его таланта достаточно даже для того, чтобы играть в стартовом составе, но для этого нужна смелость Саутгейта. Просто посмотрите на его дебют против сборной Германии.

Неудачник: Майкл Кин

В начале сезона казалось, что Майкл Кин вместе с Джоном Стоунзом составят пару центральных защитников сборной Англии в ближайшем будущем. На тот момент он провел великолепный сезон в «Бернли» и всеми своими действиями доказал, что именно в нем нуждается национальная команда.

Однако разочаровывающий сезон в составе «Эвертона» привел к тому, что его место в стартовом составе перехватил Гарри Магуайр, а окончательно из состава его вытеснил Гари Кэхилл. Кин достаточно молод для того, чтобы вернуться в сборную Англии, но пропуск ЧМ-2018 нанесет ему серьезный урон.

Майкл Кин Фото: squawka.com

Счастливчики: ветераны

Если бы еще год назад вы сказали кому-то, что Гари Кэхилл, Эшли Янг и Фабиан Делф отправятся на чемпионат мира 2018 года, вам абсолютно никто бы не поверил. Кэхилл был на грани ухода из «Челси» на фоне прихода новичков, Янг слишком редко выходил на поле, а Делф не успевал справляться с травмами.

Эшли Янг Фото: squawka.com

Прошел год, и даже несмотря на то, что Кэхилл провел очень тяжелый сезон, он все еще справляется со своей работой. Тем временем Янг и Делф стали откровениями в Манчестере, проведя превосходный сезон. Теперь они оба находятся в сборной, хотя есть подозрение, что Делф был взят, учитывая его умение играть на нескольких позициях.

Из этой тройки в стартовый состав, скорее всего, попадет только Янг. Все они образуют отдельную группу в этой молодой сборной. Впрочем, они вызваны, и это нельзя игнорировать!

Счастливчик: оглашение состава

Все ожидали шокирующего объявления состава на чемпионат мира по примеру «усмиренного льва» Леона Бейли. Но какой бы ни был шок, состав должен был появиться в виде текста на графике. Никто не думал, что оглашение имен футболистов будет чем-то уникальным и захватывающим. Зачем ему таким быть?

Однако работники социальных сетей FA решили, что лучший способ почтить команду Гаррета Саутгейта, это анонс, который принесет позитив. Поэтому они сделали это видео, в котором показали ту Британию, которую мы бы хотели видеть в реальности. Разная, непосредственная, развлекательная и полная любви. Она представляет всех, а не только избранных.

Единственным людям, которым данный вид анонса не принес пользы, стали работники СМИ. Нам потребовалось некоторое время, чтобы узнать, кто же все-таки попал в заявку.