Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018

Решение главного тренерапредоставит ему дополнительное время на то, чтобы сделать из команды настоящий братский коллектив.

Автор Squawka Мохаммед Батт предлагает взглянуть на окончательный состав сборной Англии и выделить основных счастливчиков и неудачников.

Какая же вышла команда!играет мышцами и выбирает действительно команду, ориентированную на атаку. Это определенно не сборная Англии вашего отца. Это сборная сегодняшнего дня и даже будущего. Независимо от того, что сам тренер думает о своем выборе, о то, кого он не позвал, а кого выбрал, нет никаких сомнений в том, что это именно его команда.

Прошли те времена, когда различные наставники сборной Англии выбирали один и тот же состав от турнира к турниру. В этот раз мы видим новую и свежую команду, дающую Саутгейту подлинный шанс заставить болельщиков сопереживать ей в России.

На самом деле команда настолько молода, что даже 17-летний Райан Сессеньон остался за ее бортом. Молодому составу, идущему по своему пути, нечего предложить юному Сессеньону с точки зрения футбольного опыта.

Ryan Sessegon has played more minutes in the Championship this season than any other Fulham player, including the play-offs.

• 48 games

• 47 starts

• 4,207 minutes

At least he'll get a rest in the summer... pic.twitter.com/RjcHSgnn79