За кем следить на ЧМ-2018. Килиан Мбаппе

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Паспорт

ФИО: Килиан Санми Мбаппе Лоттен

Возраст: 19 лет

Сборная: Франция

Клуб: «ПСЖ»

Краткая биография

Килиан Мбаппе Фото:DNA India

Успехи Мбаппе не удивительны – он родился в очень спортивной семье. Отец-камерунец работал футбольным тренером детской команды клуба «Бонди». Его мама – выходец из Алжира – играла в гандбол на профессиональном уровне.

А приемный старший брат – тоже стал профессиональным футболистом и бегает сейчас за «Бурсаспор». Свой путь Килиан начал в одной из лучших академий Франции – «Клерфонтене». Ничего не говорят такие фамилии, как Тьерри Анри и Лилиан Тюрам? Если что – это выпускники «Клерфонтена».

В 13 лет в эту футбольную школу приехал сам Зинедин Зидан. Что он там забыл? Не что, а кого – великий француз приехал за молодым соотечественником, который уже тогда обещал стать звездой мирового футбола. Но Килиан в согласии со своим отцом отказался от переезда в Испанию и через два года подписал контракт с «Монако».

А потом Вы знаете: в первом матче чемпионата Мбаппе дали сыграть всего две минуты, а он отдал голевую. В дебютной еврокубковой игре он повторил тот же трюк. А, ну да – в первый сезон побил два рекорда все того же Тьерри Анри. И пошло-поехало: голы, передачи, слава – и «ПСЖ».

Почему за ним стоит следить

Килиан Мбаппе Фото:Telegrafi

Потому что молодой француз ни разу не играл за молодежную сборную. Его перевели в основную команду прямиком из U-19. Да и по юношам успел отыграть всего 11 матчей, в которых, к слову, забил семь голов.

Потому, что за первые девять матчей в составе парижского гранда Килиан заработал восемь очков по системе «гол + пас»: четыре гола и четыре ассиста.

Потому, что у паренька дикая скорость и бразильская техника. Наверное, все видели видео, как он убрал защитника прямо у бровки в выездном поединке против «Кана». Так вот, в том поединке молодая надежда Франции еще и дубль оформила.

Финт Мбаппе против «Кана»

Фишка

Поразительно, но наибольшую эффективность конкретно в сборной Килиан дает, когда играет центрфорварда. Если помните, именно на этой позиции Мбаппе «завалил» «двушку» нашим ребятам в конце марта. В других товарняках обычно играл вингера.

Килиан Мбаппе Фото:rmcsport.bfmtv.com

Всего за главную команду страны он провел 14 матчей и забил три гола. Своего «первенца» «положил» во второй игре – сборной Нидерландов. Интересно, что в «ПСЖ» по расстановке он чаще бегает с правого края нападения. И результативность обратная.

Еще одна особенность французского таланта – быстрое восстановление. За этот сезон Мбаппе получил две травмы. От каждой из них парень восстанавливался неделю. Кто-то скажет – возраст, а кто-то – несерьезность повреждений. Может, оно и так.

Но это только подтверждает, что парень не хрустальный – вполне способен играть со взрослыми дядьками и выигрывать у них.