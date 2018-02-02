Свежий Нойер и слабая Германия

Стихия и победная серия Австрии

«В ворота бундестим после полуторагодичной паузы вернулся Мануэль Нойер, пропустивший практически весь сезон в связи с длительным лечением и с сентября не принимавший участия в официальных матчах. Недавние же обидчики сборной России подошли к субботней игре, выдав лучшую за 21 год победную серию: в 1997-м австрийцы также выиграли шесть раз подряд под началом Херберта Прохазки.

Теперь побед уже семь, чего не случалось со времен легендарной Вундертим 30-х годов прошлого века, однако главной темой на протяжении полутора часов было не это, а разбушевавшаяся стихия. Начало игры в Клагенфурте отложили в надежде, что загнавший зрителей под крышу ливень все-таки успокоится. После часовой паузы состояние газона сначала оценили тренеры Франко Фода и Йоахим Лев, а потом положительный вердикт вынес чешский арбитр Павел Краловец», — рассказывает Андрей Кузичев из «Спорт-Экспресса».

Алиби для сборной России

«Прямо скажем, сыграла команда Йоахима Лёва со сборной Австрии не лучше, чем команда его приятеля Станислава Черчесова, а скорее даже хуже. Сборная Германии тоже выдала неплохие 20-25 минут на старте матча, когда подавляла соперника прессингом, а потом с каждой минутой выглядела всё слабее и слабее. До такой степени, что в какой-то момент не могла нормально выйти со своей половины поля. Хозяева заметно превзошли гостей по ударам по воротам – 12:5 (в створ – 7:4), и в целом результат справедлив. Но означает ли это, что Германия будет настолько плохой на ЧМ-2018? Конечно же, нет. Отвратительный футбол немцев в Клагенфурте – своего рода алиби и для сборной России за поражение в Инсбруке», — пишет автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Австрия сражалась за победу над действующим чемпионом мира, а Германия просто проводила "тренировку с повышенной ответственностью" к ЧМ-2018. Это и сделало разницу», — также отмечает Романов.

Нойер может быть основным на ЧМ



«Мануэль Нойер впервые вышел на поле с сентября прошлого года после перелома ноги. В матче против Австрии он выполнил ряд хороших сэйвов, и теперь выглядит как первая опция Йоахима Лева на вратарской позиции в стартовом матче Германии на ЧМ-2018 против Мексики 17 июня.

32-летний голкипер вернулся к игре в нужный момент. Сейчас все выглядит так, что он находится в хорошей форме и ему не терпится действовать. В матче с Австрией он был свеж как огурчик, и уверенно справлялся со своей работой. А в эпизодах с голами австрийцев Нойер вряд ли мог чем-то помочь своей команде», — отмечает Eurosport.com.

Йоахим Лев Главный тренер сборной Германии Удручающее поражение, но я доволен возвращением Мануэля. Еще раз поговорю с ним, а затем приму окончательное решение о том, поедет ли он на чемпионат мира. Нойер сделал несколько прекрасных сейвов. В целом это великолепное возвращение.

Германия была бессильна в атаке

«Германия не сумела создать что-либо, чтобы ответить на голы Австрии. И хотя их состав на матч против Мексики на ЧМ будет значительно отличаться от субботнего, их неспособность предложить что-то интересное в атаке будет беспокоить Лева», — подчеркивает Mirror.

Марко Ройс Нападающий сборной Германии Во втором тайме мы просто перестали играть в футбол. Это позволило Австрии создавать моменты и забивать голы. Сборной предстоит проделать огромную работу перед чемпионатом мира, но мы полностью уверены в нашем тренерском штабе.

Ключевая роль Алабы и расстроенный Лев

«Австрия, которая провалила задачу выхода на ЧМ-2018, финишировав в своей группе позади Сербии, Ирландии и Уэльса, быстро отошла от неудачного начала матча и была вознаграждена за свою игру.

Ключевую роль в камбэке австрийцев сыграл Давид Алаба, который действовал на левом фланге атаки. Он выполнял острые проходы, а также отдал голевую передачу с углового на Хинтеррегера, который каким-то образом забил с очень острого угла», — констатирует BBC.

«Я не расстроен тем, что мы проиграли, я расстроен тем, как именно мы проиграли», — приводит BBC слова Лева после матча.

Нильс Петерсен Нападающий сборной Германии В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, и мы могли создать больше контратак. Во втором тайме мы не смогли сломать австрийскую оборону.

Германия далека от статуса фаворита

