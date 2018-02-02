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    Свежий Нойер и слабая Германия

    Обзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии

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    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер
    twitter.com/dfb_team_en
    Сборная Германии уступила в товарищеском матче Австрии. Встреча, которая из-за ливня была отложена на 100 минут, завершилась победой австрийцев со счетом 2:1. На 11-й минуте Озил вывел Германию вперед, однако на 53-й и 69-й минутах Хинтерегер и Шопф принесли австрийской сборной сенсационную победу.

    Стихия и победная серия Австрии

    «В ворота бундестим после полуторагодичной паузы вернулся Мануэль Нойер, пропустивший практически весь сезон в связи с длительным лечением и с сентября не принимавший участия в официальных матчах. Недавние же обидчики сборной России подошли к субботней игре, выдав лучшую за 21 год победную серию: в 1997-м австрийцы также выиграли шесть раз подряд под началом Херберта Прохазки.

    Теперь побед уже семь, чего не случалось со времен легендарной Вундертим 30-х годов прошлого века, однако главной темой на протяжении полутора часов было не это, а разбушевавшаяся стихия. Начало игры в Клагенфурте отложили в надежде, что загнавший зрителей под крышу ливень все-таки успокоится. После часовой паузы состояние газона сначала оценили тренеры Франко Фода и Йоахим Лев, а потом положительный вердикт вынес чешский арбитр Павел Краловец», — рассказывает Андрей Кузичев из «Спорт-Экспресса».

    Алиби для сборной России

    «Прямо скажем, сыграла команда Йоахима Лёва со сборной Австрии не лучше, чем команда его приятеля Станислава Черчесова, а скорее даже хуже. Сборная Германии тоже выдала неплохие 20-25 минут на старте матча, когда подавляла соперника прессингом, а потом с каждой минутой выглядела всё слабее и слабее. До такой степени, что в какой-то момент не могла нормально выйти со своей половины поля. Хозяева заметно превзошли гостей по ударам по воротам – 12:5 (в створ – 7:4), и в целом результат справедлив. Но означает ли это, что Германия будет настолько плохой на ЧМ-2018? Конечно же, нет. Отвратительный футбол немцев в Клагенфурте – своего рода алиби и для сборной России за поражение в Инсбруке», — пишет автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

    «Австрия сражалась за победу над действующим чемпионом мира, а Германия просто проводила "тренировку с повышенной ответственностью" к ЧМ-2018. Это и сделало разницу», — также отмечает Романов.

    Нойер может быть основным на ЧМ


    «Мануэль Нойер впервые вышел на поле с сентября прошлого года после перелома ноги. В матче против Австрии он выполнил ряд хороших сэйвов, и теперь выглядит как первая опция Йоахима Лева на вратарской позиции в стартовом матче Германии на ЧМ-2018 против Мексики 17 июня.

    32-летний голкипер вернулся к игре в нужный момент. Сейчас все выглядит так, что он находится в хорошей форме и ему не терпится действовать. В матче с Австрией он был свеж как огурчик, и уверенно справлялся со своей работой. А в эпизодах с голами австрийцев Нойер вряд ли мог чем-то помочь своей команде», — отмечает Eurosport.com.

    Йоахим Лев
    Главный тренер сборной Германии
    Удручающее поражение, но я доволен возвращением Мануэля. Еще раз поговорю с ним, а затем приму окончательное решение о том, поедет ли он на чемпионат мира. Нойер сделал несколько прекрасных сейвов. В целом это великолепное возвращение.

    Германия была бессильна в атаке

    «Германия не сумела создать что-либо, чтобы ответить на голы Австрии. И хотя их состав на матч против Мексики на ЧМ будет значительно отличаться от субботнего, их неспособность предложить что-то интересное в атаке будет беспокоить Лева», — подчеркивает Mirror.

    Марко Ройс
    Нападающий сборной Германии
    Во втором тайме мы просто перестали играть в футбол. Это позволило Австрии создавать моменты и забивать голы. Сборной предстоит проделать огромную работу перед чемпионатом мира, но мы полностью уверены в нашем тренерском штабе.

    Ключевая роль Алабы и расстроенный Лев

    «Австрия, которая провалила задачу выхода на ЧМ-2018, финишировав в своей группе позади Сербии, Ирландии и Уэльса, быстро отошла от неудачного начала матча и была вознаграждена за свою игру.

    Ключевую роль в камбэке австрийцев сыграл Давид Алаба, который действовал на левом фланге атаки. Он выполнял острые проходы, а также отдал голевую передачу с углового на Хинтеррегера, который каким-то образом забил с очень острого угла», — констатирует BBC.

    «Я не расстроен тем, что мы проиграли, я расстроен тем, как именно мы проиграли», — приводит BBC слова Лева после матча.

    Нильс Петерсен
    Нападающий сборной Германии
    В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, и мы могли создать больше контратак. Во втором тайме мы не смогли сломать австрийскую оборону.

    Германия далека от статуса фаворита


    «Германия может быть в числе фаворитов предстоящего ЧМ, но пока они, похоже, очень далеки от покорителей планеты. Соседи из Австрии одержали неожиданную, но закономерную победу. Конечно, это поражение не станет большой неудачей для Германии, которая играла без Джерома Боатенга, Томаса Мюллера и Матса Хуммельса. Однако от Лева наверняка потребуют ответа за столь слабое выступление», — уверены в Daily Mail.
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