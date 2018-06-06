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    Роуз: Не хочу, чтобы моя семья ехала в Россию

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    Защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что не хочет, чтобы его семья приезжала на ЧМ-2018 в Россию.

    Дэнни Роуз
    Дэнни Роуз
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  • «Я не беспокоюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали в Россию из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу волноваться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм», — цитирует AFP Роуза.

    «Мой отец сильно расстроен, я слышал это по его голосу. Он сказал мне, что, может быть, у него больше никогда не будет возможности приехать и посмотреть на меня на чемпионате мира. Было больно это слышать, это очень грустно, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться», — также отметил защитник.

    Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня.

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