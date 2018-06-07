ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЛето «Ливерпуля». Как Клоппу сделать «красных» еще лучше
  • 13:35
    • СМИ: Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал»
  • 17:56
    • Халеп вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 17:49
    • «Ювентус» будет следить за Головиным во время ЧМ-2018
  • 17:20
    • Радимов: Назвал сборную Египта «колхозом», потому что это слабая команда
  • 16:36
    • Два испанца вошли в тренерский штаб «Спартака»
    Все новости спорта

    Радимов: Назвал сборную Египта «колхозом», потому что это слабая команда

  • подписаться
    •
    Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему назвал сборную Египта «колхозом».

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Слабая команда. Что тут еще добавить?», — сказал Радимов «Спорт-Экспрессу».

    «Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч», — также отметил экс-футболист.

    Также Радимов отметил, что сборная России должна выходить в плей-офф: «Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилия.

    Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче».

    Напомним, сборная России стартует на ЧМ-2018 14 июня матчем против Саудовской Аравии.

  • По теме
  • Черчесов наработал на увольнение: Сборная России не справилась с турецкими дублерами
  • Вчера в 02:14
    •
  • Прогноз
  • Германия — Саудовская Аравия
  • 1,41
  • Завтра в 20:30
    •
    Футбол России Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные внедорожники, пикапы и минивэныЛучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Три Льва» разомнутся перед мундиалем на «Лос Тикос»
  • Англия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 3,20
    •
  • Что принесет португальцам последняя контрольная игра?
  • Португалия — Алжир. Прогноз и ставки
  • 1,66
    •
  • Разгромит ли Уругвай гостей из Средней Азии?
  • Уругвай – Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    За Родриго Гоэса развернулась борьба Футбол «Новый Неймар». За кого сражаются «Реал» и «Барселона»Кто такой Родриго Гоэс? Вчера в 18:350
  • 12:55
    • УЕФА освежил бренд Лиги чемпионов
  • 12:24
    • СМИ: Ташаев решил покинуть «Динамо»
  • 17:30
    • СМИ: «Зенит» претендует на Гамшика
    Маурисио Почеттино Футбол Непростое лето ПочеттиноЧто ждет аргентинского тренера в летнее межсезонье Вчера в 20:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение прошлогоднего финала US Open
  • 3,34
    •
  • 16:57
    • Жирков тренируется по индивидуальной программе
  • 16:46
    • Петреску возглавил китайский клуб
  • 16:00
    • «Манчестер Сити» определился с альтернативами трансферу Жоржиньо
    Сборная Португалии на ЧМ-1966 Футбол Кто к нам с мячом придет? ПортугалияОт Эусебио до Роналду, от золотого поколения до полуфинала ЧМ-2006. История сборной Португалии на чемпионатах мира по футболу Вчера в 13:100
  • 15:47
    • «Кальяри» назначил нового главного тренера
  • 15:34
    • Надаль стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»
  • 11:37
    • Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие