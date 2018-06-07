Радимов: Назвал сборную Египта «колхозом», потому что это слабая команда

Бывший полузащитникобъяснил, почему назвал «колхозом».

«Слабая команда. Что тут еще добавить?», — сказал Радимов «Спорт-Экспрессу».

«Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч», — также отметил экс-футболист.

Также Радимов отметил, что сборная России должна выходить в плей-офф: «Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилия.

Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче».

Напомним, сборная России стартует на ЧМ-2018 14 июня матчем против Саудовской Аравии.