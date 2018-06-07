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    Высочайшая. Команда гигантов из игроков ЧМ-2018

    Победа на чемпионате мира может стать слишком высокой планкой для некоторых команд, но что если бы «высота» стояла на порядке дня?

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    На фоне стремительного приближения чемпионата мира в России Джеймс Ричардс из Squawka Football проанализировал официальную базу игроков ФИФА и сформировал самую высокую команду из 736 футболистов, отправившихся в Россию. В качестве тактической схемы за основу он взял «алмазную».
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    Эти парни – гиганты, и этим летом они будут смотреть на своих противников сверху вниз. Интересно, хватило ли бы им места для ног в автобусе символической сборной?

    Вратарь: Ловре Калинич

    Ловре Калинич
    Фото:squawka.com

    Рост: 201 см
    Страна: Хорватия
    Матчей за сборную: 10
    Возраст: 28
    Текущий клуб: «Гент»

    Калинич – официально самый высокий игрок из тех, кто едет в Россию. Ожидается, что на чемпионате мира он будет сменщиком представителя «Монако» Даниэля Субашича в составе сборной Хорватии. В минувшем сезоне он отыграл большинство матчей за «Гент», занявший четвертое место в чемпионате Бельгии.

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    • Трансфер Калинича из «Хайдука» в «Гент» за 3,1 миллиона евро стал рекордным не только для любого голкипера из Хорватии, но и для бельгийского клуба, который никогда не платил большую сумму за другого игрока в своей истории.

    Рейтинг роста: 1 из 736 игроков.

    Правый защитник: Никола Миленкович

    Никола Миленкович
    Фото:squawka.com

    Рост: 195 см
    Страна: Сербия
    Матчей за сборную: 2
    Возраст: 20
    Текущий клуб: «Фиорентина»

    Миленкович – настоящая скала на правом фланге обороны, которая до переезда в Тоскану помогла белградскому «Партизану» в сезоне 2016/17 выиграть Суперлигу и Кубок. «Фиорентина» заплатила за футболиста, который способен сыграть и в центре обороны, 5 миллионов евро. И свой первый сезон в Серии A он провел хорошо.

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    • В своей национальной команде он новичок, но если он сыграет в России, то вы его заметите на футбольном поле.

    Рейтинг роста: 19 из 736.

    Центральный защитник: Федерико Фасио

    Федерико Фасио
    Фото:squawka.com

    Рост: 199 см
    Страна: Аргентина
    Матчей за сборную: 9
    Возраст: 31
    Текущий клуб: «Рома»

    Фасио не произвел особого впечатления во время своего короткого игрового периода в Премьер-лиге, когда он выступал за «Тоттенхэм». Тем не менее, он уже успел оживить свою карьеру в «Роме», которой в минувшем сезоне помог дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

    Защитник, рост которого составляет 199 сантиметров, сделал себе имя в «Севилье», великолепно играя в Испании в течении семи сезонов. Этим летом он станет важным футболистом для сборной Аргентины.

    Рейтинг роста: 4 из 736.

    Центральный защитник: Янник Вестергор

    Янник Вестергор
    Фото:squawka.com

    Рост: 200 см
    Страна: Дания
    Матчей за сборную: 10
    Возраст: 25
    Текущий клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

    Янник Вестергор – самый высокий полевой игрок чемпионата мира. С его силой, представленной в самом сердце обороны Менхенгладбаха, приходится считаться. В 33 матчах Бундеслиги минувшего сезона он забил три мяча. В национальной команде, впрочем, он только борется за попадание в стартовый состав.

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    • Он начал свою карьеру в «Хоффенхайме», после чего перешел в «Боруссию» за 12 миллионов евро. Большинство экспертов соглашаются, что эти деньги были потрачены не зря.

    Рейтинг роста: 2 из 736.

    Левый защитник: Хёрдур Магнуссон

    Хёрдур Магнуссон
    Фото:squawka.com

    Рост: 191 см
    Страна: Исландия
    Матчей за сборную: 15
    Возраст: 25
    Текущий клуб: «Бристоль Сити»

    Несколько лет назад Магнуссона подписал туринский «Ювентус», увидевший в нем большой потенциал. Впрочем, после нескольких скитаний по арендам – сначала в «Специи», а затем в «Чезене» — футболиста выкупил «Бристоль Сити» из английского Чемпионшипа.

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    • Исландец, несомненно, стал знаковой фигурой на «Эштон Гейт». Его характер и решительность хорошо сочетались с громовой философией, которая помогла его национальной команде добиться успеха на Евро-2016.

    Нас поразил серьезный недостаток высоких левых защитников, но Магнуссон стал спасителем, сохранив всю символическую команду выше порога в 190 сантиметров.

    Рейтинг роста: 71 из 736.

    Опорный полузащитник: Стивен Н’Зонзи

    Стивен Н'Зонзи
    Фото:squawka.com

    Рост: 197 см
    Страна: Франция
    Матчей за сборную: 4
    Возраст: 29
    Текущий клуб: «Севилья»

    Фанаты «Блэкберна» с замиранием сердца вспоминают те времена, когда Н’Зонзи украшал «Эвуд Парк» лишь своим присутствием на поле.

    Футболист сборной Франции хорошо знает, как использовать свои габариты, предлагая отличную оборону, а также угрожая чужим воротам при стандартных положениях. Хотя многим кажется, что он играет очень долго, французу исполнилось лишь 29 лет, и у него еще есть, что предложить своей команде.

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    • Его карьера развивалась по устойчивой восходящей траектории с тех пор, как он вылетел из Премьер-лиги в 2012 году.

    Рейтинг роста: 10 из 736.

    Центральный полузащитник: Неманья Матич

    Неманья Матич
    Фото:squawka.com

    Рост: 194 см
    Страна: Сербия
    Матчей за сборную: 39
    Возраст: 29
    Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Болельщики «Челси» были потрясены, когда ему разрешили перейти в стан злейшего врага. В минувшем сезоне его явно не хватало на «Стэмфорд Бридж».

    Звезда сборной Сербии – гигант в центре поля. Сезон 2017/18 запомнится его великолепным ударом в матче против «Кристал Пэлас», который помог «красным дьяволам» совершить камбек, отыгравшись со счета 0:2.

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    • Ожидайте, что любой успех сборной Сербии в России будет связан с ним.

    Рейтинг роста: 34 из 736.

    Центральный полузащитник: Маруан Феллайни

    Маруан Феллайни
    Фото:squawka.com

    Рост: 194 см
    Страна: Бельгия
    Матчей за сборную: 81
    Возраст: 30
    Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Возможно, Маруан Феллайни не является любимчиком у каждого фаната «Манчестер Юнайтед», но свои поклонники у него есть. Моуринью в минувшем сезоне часто использовал хавбека в качестве козыря, выходящего на поле со скамейки запасных. Бельгиец отблагодарил тренера за доверие четырьмя голами в Премьер-лиге.

    Бывший игрок «Эвертона» должен стать важной частью сборной Бельгии, которую может ждать успех в России. Учитывая истекающий контракт, для Феллайни чемпионат мира станет важным этапом в плане поиска нового клуба.

    Рейтинг роста: 35 из 736.

    Атакующий полузащитник: Сергей Милинкович-Савич

    Сергей Милинкович-Савич
    Фото:squawka.com

    Рост: 192 см
    Страна: Сербия
    Матчей за сборную: 3
    Возраст: 23
    Текущий клуб: «Лацио»

    Милинкович-Савич, один из самых востребованных игроков в Европе, минувший сезон провел в Серии А в составе «Лацио». Сербский футболист, играющий в полузащите, забил 12 голов, чем впечатлил скаутов топ-клубов.

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    • В России он мог бы стать одним из лучших игроков в составе сборной Сербии, а также способствовать повышению своей трансферной стоимости.

    Рейтинг роста: 51 из 736.

    Нападающий: Ким Син Ук

    Ким Син Ук
    Фото:squawka.com

    Рост: 197 см
    Страна: Южная Корея
    Матчей за сборную: 48
    Возраст: 30
    Текущий клуб: «Чонбук Хёндэ»

    В юности Ким играл на позиции центрального защитника, но был переведен на острие атаки, как только подписал первый профессиональный контракт с «Ульсан Хёндэ». С тех пор он стал самым продуктивным форвардом в корейском чемпионате, забив 98 голов в 283 матчах.

    Он станет наказанием для защитников любой из сборных в России, а также идеальным планом Б, если Южная Корея перейдет на тактику заброса мячей в его направлении.

    Рейтинг роста: 11 из 736.

    Нападающий: Симеон Нванкво

    Симеон Нванкво
    Фото:squawka.com

    Рост: 197 см
    Страна: Нигерия
    Матчей за сборную: 1
    Возраст: 26
    Текущий клуб: «Кротоне»

    Несмотря на то, что он не смог спасти «Кротоне» от вылета из Серии А в минувшем сезоне, Нванкво зарекомендовал себя хорошим форвардом. Известный как «Сими», в сезоне 2017/18 он стал лучшим бомбардиром своей команды с семью голами.

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    • Он может не попасть в стартовый состав сборной Нигерии, но станет полезным оружием на скамейке запасных. Потрясающий удар бисиклетой в матче против «Ювентуса» — одно из доказательств его умений.

    Рейтинг роста: 8 из 736.

    Расстановка символической сборной
    Фото:squawka.com

    Средний рост: 196,1 см.

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