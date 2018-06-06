Кто к нам с мячом придет? Португалия

Рассказываем об одной из наиболее интересных команд европейского футбола двух последних десятилетий – сборной Португалии.

Португалия – это великолепная по красоте, хотя и одна из самых бедных по европейским меркам стран. Но когда-то это была мощная держава, сумевшая отхватить большой куш в период Великих географических открытый 15-16 веков. Более того, хоть она и не была самой сильной из колониальных стран, но именно Португальская империя просуществовала дольше всего – с 15-го столетия до 1999 года, когда Португальский Макао был передан под управление Китая.

От неизвестности до Эсусебио и Роналду

Португальский футбол официально начал свое существование в 1914 году, когда была основана местная Федерация футбола, а первый официальный матч команда сыграла против своих соседей по Пиренейскому, или как его еще называют Иберийскому полуострову – сборной Испании. Естественно, победу в матче одержали более мастеровитые и опытные испанцы (3:1)

В целом, ранние годы не назвать успешными для местного футбола. Сборная страны не могла пробиться на чемпионаты мира и Олимпийские игры, а чемпионата Европы на тот момент еще не существовало. По большому счету, первой и сразу же звездной эпохой португальского футбола стал период расцвета одного из лучших игроков в истории – Эусебио, который на протяжение более чем десятилетия был символом сборной Португалии и местной «Бенфики».

Полуфинал ЧЕ-1984. Франция — Португалия 3:2

Но уже после Эусебио пошли целые поколения сильных футболистов, которые вывели национальную команду на новый уровень, а наиболее успешной она была на чемпионатах Европы, куда, правда, впервые пробилась лишь в 1984 году. К слову, на то время в нем принимали участие лишь восемь сильнейших сборных Старого Света. Португалия сходу вышла из группы вместе с Испанией, обойдя крепкие команды ФРГ и Румынии, а в полуфинале лишь в дополнительное время уступила будущим чемпионам из Франции (2:3).

Следующие два турнира португальцы снова пропустили, но с 1996 года принимают участие в чемпионатах Европы постоянно и постоянно успешно – два четвертьфинала, два полуфинала, финал и победа в 2016-м. Правда, до первой в истории победы в крупном международном турнире Португалия пережила жестокое разочарование домашнего Евро-2004, где золотое поколение Луиша Фигу и компании в финале минимально уступило сенсационной сборной Греции (0:1).

Золотой гол Эдера в финале Евро-2016

Лишь в 2016 году Португалия, наконец, достигла своей цели, обыграв в финале чемпионата Европы хозяев турнира сборную Франции благодаря великолепному голу Эдера в добавленное время (1:0). Эта победа стала первой и долгожданной для страны за всю историю ее футбола.

Португалия на чемпионатах мира

Впервые Португалия могла принять участие на первом официальном чемпионате мира 1930 года, но, как и большинство сборных Европы, от поездки в Южную Америку отказалась. А вот дальше у красно-зеленых просто не было шансов – в квалификациях к мировым форумам португальцы постоянно вылетали от разных соперников — Испании, Австрии, Северной Ирландии, Югославии и т.д.

В общем, все изменилось, как вы уже могли догадаться, лишь с приходом Эусебио, который затащил команду на первый в истории страны чемпионат мира 1966 года, проходивший на родине футбола в Англии. Португальцы, ведомые звездным нападающим, уничтожили всех соперников по группе – Венгрию (3:1), Болгарию (3:0) и даже Бразилию (3:1). К слову, в этой битве весь мир ждал дуэли двух легенд – Эусебио и Пеле, но «король футбола» перед решающей битвой получил травму, облегчив задачу португальцам и лично Эусебио, оформившему дубль. Бразилия, в итоге, не вышла из группы, пропустив вперед Венгрию.

В четвертьфинале Эусебио и Португалия сыграли еще один легендарный для чемпионатов мира матч. Соперник в лице Северной Кореи казался абсолютно несерьезным, но к 25-й минуте португальцы горели 0:3. Казалось бы, это конец, но только не для Эусебио, который помог команде сделать сумасшедший камбэк, забив четыре гола.

Матч за третье место на ЧМ-1966. Португалия — СССР 2:1

На самом деле, Португалия имела все шансы побороться даже за чемпионский титул, но в полуфинале попала на хозяев и будущих чемпионов мира – сборную Англии, в которой дублем выстрелил Боби Чарльтон, на что Эусебио ответил своим лишь одним мячом. Забил форвард «Бенфики» и в матче за третье место против сборной СССР (2:1), став в итоге лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами, а Португалия в первый и пока что в последний раз завоевала медали мундиаля.

Вот только волну успеха сборной поймать не удалось. На чемпионат мира в Мексике Португалия не отобралась, равно как и на три следующих мировых форума, а в 1986-м году на втором ЧМ в Мексике, это была уже совершенно иная команда. Совсем не плохая, но и не успешная. Обыграв в первом поединке группового раунда Англию (1:0), красно-зеленые затем уступили и Польше (0:1) и даже Марокко (1:3), заняв последнее место и не пробившись в плей-офф.

По большому счету, второе возрождение сборной началось уже в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда началась эра золотого поколения португальского футбола – Луиш Фигу, Фернандо Коуту, Руй Кошта, Витор Баия и еще ряд игроков, чьи фамилии были известны каждому мальчишке в начале 2000-х.

И хотя золотое поколение в итоге так и не выиграло ничего золотого, в 2006 году на чемпионате мира в Германии году португальцы выжали из себя еще один сильный результат (как раз через два года после домашнего финала Евро-2004).

Полуфинал ЧМ-2006. Португалия — Франция 0:1

Команде попалась достаточно простая группа, где команда уже блиставшего Криштиано Роналду поочередно разобралась с Анголой (1:0), Ираном (2:0) и Мексикой (2:1). Но в плей-офф португальцам уже в первом раунде пришлось столкнуться с Голландией, пройти которую удалось благодаря единственному голу Манише на 23-й минуте (1:0), а в четвертьфинале лишь в серии пенальти Португалия дожала Англию благодаря точным ударам Симао, Поштигы и Роналду. В итоге на полуфинал против Франции сил у подопечных Луиса Фелипе Сколари уже не осталось – единственный гол Зинедина Зидана с пенальти в первом тайме отправил португальцев бороться за бронзовые медали, где они в одну калитку уступили Германии (1:3).

Тем не менее, четвертое место на чемпионате мира 2006 года остается вторым лучшим результатом в истории сборной, которая на следующем чемпионате мира в ЮАР вылетела уже в 1/16 финала, а на ЧМ-2014 в Бразилии даже не вышла из группы. Этот же результат можно назвать третьим лучшим в истории Португалии в целом после победы на Евро-2016 и третьего места ЧМ-1966.

Лучший игрок в истории – Криштиано Роналду

Двух мнений здесь быть не может – пятикратный обладатель Золотого Мяча и еще кучи разных наград, включая победы в чемпионатах Англии и Испании, а также в Лиге чемпионов. Криштиано Роналду вместе с Лионелем Месси являются двумя лучшими футболистами современности и одними из величайших в истории мирового футбола.

Криштиано Роналду

Роналду — абсолютный рекордсмен сборной Португалии как по количеству сыгранных матчей (149), так и по количеству забитых мячей (81), намного опережая и Паулету с его 47 голами и Эусебио с 41 мячом.

Эусебио

Тем не менее, в эту же категорию вполне мог бы попасть Эусебио. Человек-эпоха, сумевший впервые вывести Португалию на абсолютно новый уровень, и вместе с «Бенфикой» боровшийся за доминирование в европейском клубном футболе 1960-х. Задолго до Роналду он стал кумиром миллионов и настоящей звездой, навсегда вписав свое имя в историю мирового футбола.