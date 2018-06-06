Кто к нам с мячом придет? Португалия

От неизвестности до Эсусебио и Роналду
Португальский футбол официально начал свое существование в 1914 году, когда была основана местная Федерация футбола, а первый официальный матч команда сыграла против своих соседей по Пиренейскому, или как его еще называют Иберийскому полуострову – сборной Испании. Естественно, победу в матче одержали более мастеровитые и опытные испанцы (3:1)
В целом, ранние годы не назвать успешными для местного футбола. Сборная страны не могла пробиться на чемпионаты мира и Олимпийские игры, а чемпионата Европы на тот момент еще не существовало. По большому счету, первой и сразу же звездной эпохой португальского футбола стал период расцвета одного из лучших игроков в истории – Эусебио, который на протяжение более чем десятилетия был символом сборной Португалии и местной «Бенфики».
Но уже после Эусебио пошли целые поколения сильных футболистов, которые вывели национальную команду на новый уровень, а наиболее успешной она была на чемпионатах Европы, куда, правда, впервые пробилась лишь в 1984 году. К слову, на то время в нем принимали участие лишь восемь сильнейших сборных Старого Света. Португалия сходу вышла из группы вместе с Испанией, обойдя крепкие команды ФРГ и Румынии, а в полуфинале лишь в дополнительное время уступила будущим чемпионам из Франции (2:3).
Следующие два турнира португальцы снова пропустили, но с 1996 года принимают участие в чемпионатах Европы постоянно и постоянно успешно – два четвертьфинала, два полуфинала, финал и победа в 2016-м. Правда, до первой в истории победы в крупном международном турнире Португалия пережила жестокое разочарование домашнего Евро-2004, где золотое поколение Луиша Фигу и компании в финале минимально уступило сенсационной сборной Греции (0:1).
Лишь в 2016 году Португалия, наконец, достигла своей цели, обыграв в финале чемпионата Европы хозяев турнира сборную Франции благодаря великолепному голу Эдера в добавленное время (1:0). Эта победа стала первой и долгожданной для страны за всю историю ее футбола.
Португалия на чемпионатах мира
Впервые Португалия могла принять участие на первом официальном чемпионате мира 1930 года, но, как и большинство сборных Европы, от поездки в Южную Америку отказалась. А вот дальше у красно-зеленых просто не было шансов – в квалификациях к мировым форумам португальцы постоянно вылетали от разных соперников — Испании, Австрии, Северной Ирландии, Югославии и т.д.
В общем, все изменилось, как вы уже могли догадаться, лишь с приходом Эусебио, который затащил команду на первый в истории страны чемпионат мира 1966 года, проходивший на родине футбола в Англии. Португальцы, ведомые звездным нападающим, уничтожили всех соперников по группе – Венгрию (3:1), Болгарию (3:0) и даже Бразилию (3:1). К слову, в этой битве весь мир ждал дуэли двух легенд – Эусебио и Пеле, но «король футбола» перед решающей битвой получил травму, облегчив задачу португальцам и лично Эусебио, оформившему дубль. Бразилия, в итоге, не вышла из группы, пропустив вперед Венгрию.
В четвертьфинале Эусебио и Португалия сыграли еще один легендарный для чемпионатов мира матч. Соперник в лице Северной Кореи казался абсолютно несерьезным, но к 25-й минуте португальцы горели 0:3. Казалось бы, это конец, но только не для Эусебио, который помог команде сделать сумасшедший камбэк, забив четыре гола.
На самом деле, Португалия имела все шансы побороться даже за чемпионский титул, но в полуфинале попала на хозяев и будущих чемпионов мира – сборную Англии, в которой дублем выстрелил Боби Чарльтон, на что Эусебио ответил своим лишь одним мячом. Забил форвард «Бенфики» и в матче за третье место против сборной СССР (2:1), став в итоге лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами, а Португалия в первый и пока что в последний раз завоевала медали мундиаля.
Вот только волну успеха сборной поймать не удалось. На чемпионат мира в Мексике Португалия не отобралась, равно как и на три следующих мировых форума, а в 1986-м году на втором ЧМ в Мексике, это была уже совершенно иная команда. Совсем не плохая, но и не успешная. Обыграв в первом поединке группового раунда Англию (1:0), красно-зеленые затем уступили и Польше (0:1) и даже Марокко (1:3), заняв последнее место и не пробившись в плей-офф.
По большому счету, второе возрождение сборной началось уже в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда началась эра золотого поколения португальского футбола – Луиш Фигу, Фернандо Коуту, Руй Кошта, Витор Баия и еще ряд игроков, чьи фамилии были известны каждому мальчишке в начале 2000-х.
И хотя золотое поколение в итоге так и не выиграло ничего золотого, в 2006 году на чемпионате мира в Германии году португальцы выжали из себя еще один сильный результат (как раз через два года после домашнего финала Евро-2004).
Команде попалась достаточно простая группа, где команда уже блиставшего Криштиано Роналду поочередно разобралась с Анголой (1:0), Ираном (2:0) и Мексикой (2:1). Но в плей-офф португальцам уже в первом раунде пришлось столкнуться с Голландией, пройти которую удалось благодаря единственному голу Манише на 23-й минуте (1:0), а в четвертьфинале лишь в серии пенальти Португалия дожала Англию благодаря точным ударам Симао, Поштигы и Роналду. В итоге на полуфинал против Франции сил у подопечных Луиса Фелипе Сколари уже не осталось – единственный гол Зинедина Зидана с пенальти в первом тайме отправил португальцев бороться за бронзовые медали, где они в одну калитку уступили Германии (1:3).
Тем не менее, четвертое место на чемпионате мира 2006 года остается вторым лучшим результатом в истории сборной, которая на следующем чемпионате мира в ЮАР вылетела уже в 1/16 финала, а на ЧМ-2014 в Бразилии даже не вышла из группы. Этот же результат можно назвать третьим лучшим в истории Португалии в целом после победы на Евро-2016 и третьего места ЧМ-1966.
Лучший игрок в истории – Криштиано Роналду
Двух мнений здесь быть не может – пятикратный обладатель Золотого Мяча и еще кучи разных наград, включая победы в чемпионатах Англии и Испании, а также в Лиге чемпионов. Криштиано Роналду вместе с Лионелем Месси являются двумя лучшими футболистами современности и одними из величайших в истории мирового футбола.
Роналду — абсолютный рекордсмен сборной Португалии как по количеству сыгранных матчей (149), так и по количеству забитых мячей (81), намного опережая и Паулету с его 47 голами и Эусебио с 41 мячом.
Тем не менее, в эту же категорию вполне мог бы попасть Эусебио. Человек-эпоха, сумевший впервые вывести Португалию на абсолютно новый уровень, и вместе с «Бенфикой» боровшийся за доминирование в европейском клубном футболе 1960-х. Задолго до Роналду он стал кумиром миллионов и настоящей звездой, навсегда вписав свое имя в историю мирового футбола.