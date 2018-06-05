Магнуссон подпишет с ЦСКА контракт на 4 года

Хердур Магнуссон
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Агент игрока Бьярки Гунллаугссон заявил, что переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира.
По информации «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов, по данным французского издания — 2,8 миллионов евро.
Отмечается, что к игроку проявляли интерес «Рубин» и «Ростов».
Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году из «Ювентуса». В минувшем сезоне игрок провел 24 матча в чемпионшипе.
Защитник вошел в состав сборной Исландии на чемпионат мира-2018, который стартует в России 14 июня.