Магнуссон подпишет с ЦСКА контракт на 4 года

Защитник «Бристоль Сити»подпишет счетырехлетний контракт, утверждает L'Equipe

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Агент игрока Бьярки Гунллаугссон заявил, что переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов, по данным французского издания — 2,8 миллионов евро.

Отмечается, что к игроку проявляли интерес «Рубин» и «Ростов».

Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году из «Ювентуса». В минувшем сезоне игрок провел 24 матча в чемпионшипе.

Защитник вошел в состав сборной Исландии на чемпионат мира-2018, который стартует в России 14 июня.