Художники. Лучшие атакующие хавбеки ЧМ-2018

До старта ЧМ-2018 остается совсем чуть-чуть. Самое время определиться со сборной тех, от кого во многом будет зависеть результат.

Эти ребята часто делают результат — они могут как отдать прекрасный пас, оставив соперника в дураках, так и забить после сольного прохода.

Да что там. Сейчас классный атакующий хавбек или вингер — это едва ли не половина команды. Они умеют «делать разницу». Вспомните ЧМ-2010 и финальный матч — Андрес Иньеста был лучшим на поле и стал автором победного гола. Или первенство 2014 года — тогда решающий мяч забил Марио Гетце. А одним из героев того ЧМ стал Хамес Родригес.

От кого ждать феерии в России? Отвечает автор Squawka Мохаммед Батт.

10. Деле Алли

Сборная Англии. 24 матча, 2 гола

В прошлом году Алли напоминал, скорее, Томаса Мюллера, однако в этом сезоне игра англичанина серьезно изменилась. Теперь всем понятно, что Деле — игрок средней линии. Сейчас Алли — парень с сумасшедшей техникой, который обладает приличной физической мощью, тонким пасом и убийственной реализацией.

Пока защитники будут охотиться за Гарри Кейном, Алли воспользуется свободным пространством, и это станет ключом к успеху сборной Англии.

Факт: только квартет из «Манчестер Сити» — Стерлинг, Сильва, Де Брейне и Сане — сделали больше ассистов в прошлом сезоне АПЛ, чем Алли (10).

9. Садио Мане

Сборная Сенегала. 49 матчей, 14 голов

Садио Мане Фото:squawka.com

Мане — один из атакующей тройки «Ливерпуля» — в финале Лини чемпионов показал, почему защитникам нельзя упускать его из виду. Для Сенегала он — кумир и национальный герой, который способен протащить мяч вперед и создать момент для Муссы Соу и М'Байе Ньянга.

Садио может похвастать невероятной скоростью и прекрасным дриблингом. Он может зажечь искру, а с ней и атаку сборной Сенегала.

Факт: только Криштиану Роналду (15) «перестрелял» Мане в последнем розыгрыше Лиги чемпионов (10).

8. Кристиан Эриксен

Сборная Дании. 77 матчей, 21 гол

Кажется, что Кристиан Эриксен — футболист, который на поле умеет все. Его не зря сравнивают с легендарным соотечественником Микаэлем Лаудрупом — Эриксен барражирует между средней линией и обороной соперника и, независимо от того, сколько там оппонентов, регулярно находит свободные зоны. Его передачи вразрез, навесы и кроссы — опасное оружие и Х-фактор для сборной Дании.

Факт: Эриксен с 11 мячами — лучший бомбардир сборной Дании в квалификации ЧМ-2018.

7. Хамес Родригес

Сборная Колумбии. 62 матча, 21 гол

Хамес Родригес Фото:squawka.com

Хамес — звезда чемпионата мира в Бразилии. Он может бить сам, может отдавать и может обыгрывать. Он кумир миллионов и уже сейчас заставляет «Реал» кусать локти за то, что «Бланкос» так и не смогли перестроить свою игру вокруг колумбийца и зачем-то отправили его в Мюнхен.

Факт: Родригес создавал 3,5 момента в среднем за 90 минут в матчах Бундеслиги (это лучший результат в чемпионате Германии) и отметился 11 асисстами (третий результат в лиге).

6. Усман Дембеле

Сборная Франции. 11 матчей, 2 гола

Хотите узнать, что такое скорость? Смотрите на этого парня. Усман Дембеле провел всего один полный сезон на профессиональном уровне, но был настолько хорош, что «Барселона» заплатила за него немыслимые 105 миллионов евро. Часть сезона-2017/18 он пропустил из-за травмы, но когда выходил на поле, то «делал разницу».

Дембеле — это оксид азота, который поможет сборной Франции переключиться на более высокую передачу. Возможно, он не сразу выйдет с первых минут, но определенно точно проявит себя этим летом.

Факт: Дембеле забил 28 мячей и отдал 28 передач в матчах за клуб и национальную команду — 15 мячей забиты правой ногой, 12 голов и 13 передач — левой ногой, еще один гол — ударом головой.

5. Давид Сильва

Сборная Испании. 135 матчей, 35 голов

Давид Сильва Фото:squawka.com

Давид Сильва — один из трех игроков сегодняшней «фурии», который побеждал на Евро-2008. На ЧМ-2010 он чаще оставался на скамейке, поэтому в России будет стремиться проявить себя по-максимуму. Теперь более опытный и уточненный, он начнет мундиаль в стартовом составе и определенно добавит уверенности и хладнокровия. Ждем от него пары-тройки решающих голов.

Факт: в квалификации ЧМ-2018 Сильва забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

4. Месут Озил

Сборная Германии. 90 матчей, 23 гола

Мистер «Ассист», мистер «Предголевой пас», мистер «Создаю моменты». Что еще можно сказать об этом удивительном футболисте?

Конечно, он может быть легкой мишенью для болельщиков, т.к. «не отрабатывает» по-полной и «не тащит команду на своих плечах». Но каждый знает, что в хорошей команде вокруг Озила все становятся еще лучше. Четыре года назад он был «пассажиром» в команде, которая завоевала титул. В России мы ждем от него совсем другой игры.

Факт: Месут Озил стал игроком, который быстрее других преодолел отметку в 50 ассистов в английской Премьер-лиге, для этого ему хватило 141 матча.

3. Филиппе Коутиньо

Сборная Бразилии. 36 матчей, 9 голов

Филиппе Коутиньо Фото:squawka.com

Много ли игроков будут столь уверены в себе, что согласятся на переход в другую (лучшую) лигу в январе в год чемпионата мира? Вряд ли. Но Фил — особенный парень, и он это сделал. Он был лучшим в «Ливерпуле», а затем перебрался в «Барселону» и уже стал одним из лучших в Каталонии.

Тите, главный тренер сборной Бразилии, может использовать Коутиньо по всей ширине атаки, не только на фланге. Фил с его невероятными скоростью, дриблингом и точностью способен помочь «селесао» завоевать долгожданный шестой трофей ЧМ.

Факт: на первых хет-трик в составе «Барселоны» Коутиньо понадобился всего 21 матч.

2. Эден Азар

Сборная Бельгии. 83 матча, 21 гол

Эден Азар из тех ребят, которых принято считать неуловимыми. Свяжите ему руки, бросьте в Волгу, и не пройдет и двух минут, как он будет стоять позади вас, сухой и с дерзкой ухмылкой на лице. Бельгиец — один из лучших дриблеров в мире. И это не так плохо, учитывая, что первые двое — Лео Месси и Неймар.

Помимо этого, у него масса других полезных навыков — отличные пас, удар и, конечно же, скорость.

Сборной Бельгии остается надеяться, что Азар на ЧМ будет предельно мотивирован. Потому что играй он на 100% в каждом матче, то уже давно входил бы в пятерку лучших футболистов планеты.

Факт: на счету Азара 165 успешных обводок в прошлом сезоне АПЛ — это лучший результат в лиге.

1. Иско

Сборная Испании. 26 матчей, 10 голов

Потрясающий дриблер, бомбардир, с отличным пасом. Иско не слишком прибавил с момента перехода в «Реал» в 2013-м, но тому есть логическое объяснение — нехватка игровой практики. Сейчас все изменилось — он наконец-то выходит в старте и демонстрирует все, на что способен. И это ужасно — для соперников «Реала» и сборной Испании.

Он будет главной силой «фурии» в последней трети. Иско умеет делать с мячом все — отдавать вразрез, подавать, тащить снаряд и бить из любой позиции. Он хорош в больших матчах. Например, он сыграл большую роль в успехах «Реала» в трех из последних четырех финалах ЛЧ.

Если Испания планирует вернуть золотую корону, без Иско ей не обойтись.

Факт: только Криштиану Роналду (31) и Гарет Бейл (18) забивали и отдавали чаще в матчах Ла Лиги, чем Иско (14=7+7).

Обратить внимание: Юлиан Драклер (Германия), Синдзи Кагава (Япония), Бернарду Силва (Португалия), Джесси Лингард (Англия), Душан Тадич (Сербия).