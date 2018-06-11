ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 4

6. Родриго Бентанкур (Уругвай)

Центральный полузащитник, 20 лет, 6 матчей за сборную

Родриго Бентанкур только завершил свой первый сезон в составе «Ювентуса», и хотя он не играл много, все равно были заметны проблески Голиафа в процессе становления. Уругвайский полузащитник может похвастаться великолепными скиллами, и мы в полной мере сможем увидеть их этим летом на чемпионате мира.

Когда Уругвай был на пике, их полузащита была ключевым звеном. Рабочие лошадки-близнецы Диего Перес и Эхидио Аревало-Риос были ключевыми звеньями в машине Оскара Табареса. Спад Уругвая пришелся на тот период, когда оба игрока постарели и выпали из стартового состава. У «чарруа» были проблемы с тем, чтобы найти столь же прочных ребят.

Но сейчас, когда у Уругвая есть Бентанкур (плечом к плечу с Матиасом Веcино) все снова стало налаживаться. Бентанкур — сильный полузащитник с ростом под 1 метр 90 см. При этом он выглядит как элегантный плеймейкер, который более склонен к жесткой игре в отборе. И это то, что делает его столь полезным для системы игры уругвайской сборной.

В команде Табареса центральные полузащитники должны быть бульдогами, которые патрулируют территорию перед линией обороны. Их главная задача — захлестнуть атаки соперника и отдать мяч созидающим игрокам. Бентанкур превосходен в этом. А при его технике он после отбора еще и может промчаться с мячом вперед. Стиль игры Табареса позволит Бентанкуру проходить соперников, так как он всегда будет защищен партнерами по команде.

Ключевая цифра — В прошлом сезоне Серии А Бентанкур совершил больше отборов за 90 минут матча (2,9), чем любой другой игрок «Ювентуса».

Против кого может играть: Египет (15 июня), Саудовская Аравия (20 июня) Россия (25 июня)

5. Сергей Милинкович-Савич (Сербия)

Центральный полузащитник, 23 года, 3 матча за сборную

Сергей Милинкович-Савич Фото:sport.blic.rs

Когда слышишь слово «колосс», то в первую очередь представляешь что-то типа гигантской статуи или персонажа из фильма «Люди X». Что ж, пожалуй стоит рассмотреть и Сергея Милинковича-Савича. Его рост — 1 метр 91 см, однако для человека с таким ростом он обладает великолепным атлетизмом и навыками. Как Поль Погба, только еще больше и более беспощадный, нежели техничный.

Очевидно, что в связи с его физическими данными в начале своей карьеры он рассматривался как оборонительный полузащитник, но это ограничивает его возможность добавлять мощи атаке. В прошедшем сезоне «Лацио» раскрепостил его — он играл вместе с Лукасом Лейвой и Марко Пароло, двумя более нацеленными на оборону полузащитниками, которые позволяли ему атаковать.

И Милинкович-Савич ответил феноменальным сезоном. Внезапно вся его жесткая работа в центре поля на оборону стала лишь фоновым шумом, который был заглушен неистовыми звуками сербского мародерства у штрафной соперника. Он мигом стал эффективен в своей новой роли — никто из полузащитников не забил больше, чем он за прошлый сезон в Серии А.

Он провел за Сербию лишь три матча, но этим летом его наверняка будут использовать по методичке «Лацио» — он расположится перед двумя оборонительными полузащитниками (вероятно, Неманьей Матичем и Лукой Миливоевичем), которые освободят его от необходимости следить за соперниками. При наличии техничных вингеров Душана Тадича и Андрии Живковича Милинкович-Савич может стать одной из наиболее разрушительных сил в России этим летом. Если Сербия будет использовать его в такой системе, он может так доминировать, что в следующий раз, когда вы услышите слово «колосс», вы подумаете о нем, а не о фильме «Люди X».

Ключевая цифра — Милинкович-Савич был единственным, кто выиграл больше ста воздушных дуэлей и создал более 50 голевых шансов в Серии А в сезоне 2017-2018.

Против кого может играть: Коста-Рика (17 июня), Швейцария (22 июня), Бразилия (28 июня).

4. Усман Дембеле (Франция)

Вингер, 21 год, 11 матчей за сборную

Усман Дембеле Фото:eurosport.fr

Сложно точно сказать, насколько хорош Усман Дембеле может быть в будущем, преимущественно по той причине, что мы не видели больше одного полного сезона в его исполнении. В 2016 году он перешел в «Боруссию», где засиял во время своего первого полноценного сезона, благодаря чему и завоевал внимание «Барселоны». Однако травма лимитировала количество его игрового времени и времени для адаптации в составе каталонского клуба.

Но даже при ограниченном количестве минут, которое Дембеле получал от Эрнесто Вальверде, очевидно то, что Дембеле — по-настоящему особенный игрок. Не считая победы со счетом 3:0 над «Реалом», все наиболее впечатляющие выступления «Барселоны» в прошлом сезоне случились при участии Дембеле. Он просто сделал «Барсу» лучше, что не может не впечатлять, учитывая, что ему всего лишь 21 год.

Он был бесконечно креативен даже при ограниченных минутах. Никто из игроков «Барселоны» не создал столько возможностей за 90 минут игры (2,7), сколько создал он. А его отсутствие против «Ромы», когда «Барселона» вылетела из ЛЧ, было довольно ощутимым. Очевидно, что есть много вещей, в которых он еще может прибавлять, чтобы избавиться от неэффективности. Однако уже сейчас он очень хорош, а его потенциал даже трудно представить.

В сборной Франции он вряд ли будет начинать матчи в основе. Дидье Дешам — тренер с ограниченной фантазией, и будет придерживаться того, с чем хорошо знаком — подач Томы Лемара на Оливье Жиру. Однако Дембеле будет первой опцией на скамейке запасных, и будет зажигать на поле, когда бы ему не пришлось на нем появиться.

А если у Дешама возникнут трудности, и он решит использовать Дембеле как игрока основы в сочетании с еще одним юношей Килианом Мбаппе, чтобы добавить игре французской сборной немного драйва, тогда сложно вообразить, насколько невероятной и фантастической станет сборная Франции.

Ключевая цифра — Дембеле забил 28 голов и сделал 28 голевых передач во во взрослой карьере в матчах за клубы и сборную: 15 голов и ассистов правой ногой, 12 голов и 13 результативных передач левой ногой, а также 1 гол головой.

Против кого может играть: Австралия (16 июня), Перу (21 июня), Дания (26 июня)