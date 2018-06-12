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    Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?

    Рассказываем, как российское ТВ покажет нам чемпионат мира

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    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ»
    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ»
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    Российские телеканалы заканчивают приготовления к главному турниру года, до которого остались считанные дни. Рассказываем, что мы увидим и кого услышим по ТВ в ближайший месяц.
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    Сообразили на троих

    В четверг, 14 июня, в России стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Начнется он матчем открытия в московский «Лужниках», в котором сыграют команды России и Саудовской Аравии, и там же закончится 15 июля финальным матчем.

    Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

    Разумеется, матчи турнира будут транслироваться по всему миру. Еще в декабре 2017 года ФИФА заключила соглашения о предоставлении прав на освещение ЧМ-2018 на территории России.

    В России права предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Заплатить за них, по информации СМИ консорциуму пришлось 32 миллиона долларов.

    Права на освещение турнира в обеих странах предоставляются без привязки к определенным платформам. Таким образом, болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

    Отбить потраченные деньги телевизионщики намерены за счет рекламы, одна минута которой на российских каналах во время трансляций ЧМ-2018 будет стоить 7,5 млн рублей.

    Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016 (11 млн). По сравнению с ЧМ-2014 в Бразилии, стоимость минуты рекламы не выросла, а даже несколько снизилась (7,538 млн).

    Первый канал

    Главный федеральный канал покажет все матчи ЧМ-2018. 27 матчей чемпионата мира покажут в прямом эфире, в том числе матч открытия Россия – Саудовская Аравия (14 июня, «Лужники»).

    Кроме того, все 64 игры турнира будут доступны для просмотра на сайте и в приложении канала, на Smart TV в формате 4K.

    Онлайн-спецпроект «Первого канала» позволит иметь расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей.

    У зрителей появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра игр ЧМ-2018 и менять их на свое усмотрение. Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов.

    Посетителям онлайн-спецпроекта будет доступен просмотр полных версий всех финалов чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы, видео, посвященное легендам мирового футбола всех времен, суперзвездам настоящего, самым ярким голам, самым памятным мгновениям футбольной истории.

    Комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале будет вернувшийся после долгого перерыва на федеральные каналы Василий Уткин.

    Пока неясно, будет ли ему ассистировать обойма комментаторов Первого канала: Кирилл Дементьев, Константин Выборнов, Кирилл Набутов. На сайте Первого канала в качестве комментатора указан лишь Уткин.

    «Россия-1»

    Телеканал покажет лишь 7 матчей:

    – матч группового этапа Россия – Египет (19 июня),
    — матчи 1/8 финала в Казани и Москве (30 июня и 1 июля),
    — матчи 1/4 финала в Казани и Нижнем Новгороде (6 июля),
    — московский полуфинал (11 июля),
    — финал (15 июля).

    Шесть матчей из них (четвертьфинальный – один) прокомментирует Владимир Стогниенко, в том числе и финальную игру.

    Все 64 матча турнира также будут показаны на сайтах russia.tv и vesti.ru. С 40 матчей будут проведены радиорепортажи на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

    Помимо ТВ, еще восемь матчей Стогниенко прокомментирует для интернета. Будет ли комментатор работать один, или в дуэте с кем-то из коллег, пока неизвестно.

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    • На других матчах, включая радиорепортажи, будут работать Александр Неценко и Николай Саприн. Для тех, кто этому не рад, есть выход: в интернет-трансляции будет возможность отключить голос комментатора и выбрать интершум.

    Чемпионат мира на ВГТРК: Все матчи чемпионата мира (64 игры) будут показаны в сети: russia.tv и vesti.ru Некоторые встречи я прокомментирую, пока еще не знаю, какие именно. С 40 матчей будут проведены радиорепортажи на радиостанциях Маяк, Вести FM и Радио России. Телеканал Россия 1 покажет 7 матчей, я получил назначение на 6 из них (четвертьфиналы в один день в разных городах, поэтому прокомментирую только 1 матч 1/4 финала). Мое расписание (все трансляции — Россия 1): #моерасписание

    Публикация от Vladimir Stognienko (@vstognienko)

    На канале «Россия 24» будут ежедневные включения с турнира и новая футбольная программа — в качестве экспертов в ней будут работать бывшие футболисты сборной России Роман Широков и Роман Павлюченко.

    «Матч ТВ»

    Федеральный канал холдинга «Матч» собирается показать 30 матчей чемпионата. Среди них будут игры сборных Франции, Бельгии, Бразилии и Португалии, а также соперников сборной России – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. В прямом эфире будут транслироваться и матчи плей-офф, хотя вряд ли имеющие громкую вывеску.

    Что касается каналов доступных в пакетах операторов кабельного ТВ, то «ГПМ Матч» и «Ростелеком» на время чемпионата мира запустят телеканал «Матч! Ультра», на 100% посвященный мундиалю. Он просуществует всего месяц, заменив на это время канал «Матч Планета» для зрителей «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».

  • В России запустят канал «Матч! Ультра», посвященный чемпионату мира-2018
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    • Канал будет вещать в формате сверхвысокого разрешения — HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К. Зрители смогут увидеть матчи, авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На телеканале не будет рекламы и он получит приоритет на показ эксклюзивов.

    В частности, в эфир выйдут премьеры программ «Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию» и других. Ведущими и комментаторами станут сотрудники телеканала «Матч ТВ». Они будут делиться уникальной информацией в своих видеоблогах.

    При этом на интернет-сайте «Матч ТВ» можно будет бесплатно увидеть абсолютно все игры мундиаля. Пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер: тактическая камера («паук»), боковая камера (офсайд) и камера, следящая за двумя звездами игры. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

    На канале «Матч ТВ» запланирован выход трех-четырех программ в прямом эфире каждый день. Будут и специальные проекты – один из них («По России с футболом») будет посвящен приключениям иностранных футбольных фанатов в нашей стране.

    Основной состав комментаторов «Матча» будет работать на играх чемпионата мира. Матч открытия между Россией и Саудовской Аравией прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин.

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков, не попавший в заявку на домашний чемпионат мира, выступит в качестве эксперта «Матч ТВ». Помимо него, телеканал пригласит в качестве экспертов Сергея Семака, Дмитрия Сенникова, Александра Кержакова, Рашида Рахимова, Андрея Талалаева, а также других известных футболистов и тренеров.

    Планируется, что «Матч» привлечет к обсуждению матчей мировых звезд – Паоло Мальдини, Алесандро Несту, Франческо Тотти, Венсана Кандела, Эрика Абидаля и других.

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