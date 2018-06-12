Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?

Российские телеканалы заканчивают приготовления к главному турниру года, до которого остались считанные дни. Рассказываем, что мы увидим и кого услышим по ТВ в ближайший месяц.

Сообразили на троих

В четверг, 14 июня, в России стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Начнется он матчем открытия в московский «Лужниках», в котором сыграют команды России и Саудовской Аравии, и там же закончится 15 июля финальным матчем.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Разумеется, матчи турнира будут транслироваться по всему миру. Еще в декабре 2017 года ФИФА заключила соглашения о предоставлении прав на освещение ЧМ-2018 на территории России.

В России права предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Заплатить за них, по информации СМИ консорциуму пришлось 32 миллиона долларов.

Права на освещение турнира в обеих странах предоставляются без привязки к определенным платформам. Таким образом, болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

Отбить потраченные деньги телевизионщики намерены за счет рекламы, одна минута которой на российских каналах во время трансляций ЧМ-2018 будет стоить 7,5 млн рублей.

Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016 (11 млн). По сравнению с ЧМ-2014 в Бразилии, стоимость минуты рекламы не выросла, а даже несколько снизилась (7,538 млн).

Первый канал

Главный федеральный канал покажет все матчи ЧМ-2018. 27 матчей чемпионата мира покажут в прямом эфире, в том числе матч открытия Россия – Саудовская Аравия (14 июня, «Лужники»).

Кроме того, все 64 игры турнира будут доступны для просмотра на сайте и в приложении канала, на Smart TV в формате 4K.

Онлайн-спецпроект «Первого канала» позволит иметь расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей.

У зрителей появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра игр ЧМ-2018 и менять их на свое усмотрение. Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов.

Посетителям онлайн-спецпроекта будет доступен просмотр полных версий всех финалов чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы, видео, посвященное легендам мирового футбола всех времен, суперзвездам настоящего, самым ярким голам, самым памятным мгновениям футбольной истории.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) 8 Май 2018 в 8:04 PDT

Комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале будет вернувшийся после долгого перерыва на федеральные каналы Василий Уткин.

Пока неясно, будет ли ему ассистировать обойма комментаторов Первого канала: Кирилл Дементьев, Константин Выборнов, Кирилл Набутов. На сайте Первого канала в качестве комментатора указан лишь Уткин.

«Россия-1»

Телеканал покажет лишь 7 матчей:

– матч группового этапа Россия – Египет (19 июня),

— матчи 1/8 финала в Казани и Москве (30 июня и 1 июля),

— матчи 1/4 финала в Казани и Нижнем Новгороде (6 июля),

— московский полуфинал (11 июля),

— финал (15 июля).

Шесть матчей из них (четвертьфинальный – один) прокомментирует Владимир Стогниенко, в том числе и финальную игру.

Публикация от Vladimir Stognienko (@vstognienko) 21 Май 2018 в 3:40 PDT

Все 64 матча турнира также будут показаны на сайтах russia.tv и vesti.ru. С 40 матчей будут проведены радиорепортажи на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Помимо ТВ, еще восемь матчей Стогниенко прокомментирует для интернета. Будет ли комментатор работать один, или в дуэте с кем-то из коллег, пока неизвестно.

На других матчах, включая радиорепортажи, будут работать Александр Неценко и Николай Саприн. Для тех, кто этому не рад, есть выход: в интернет-трансляции будет возможность отключить голос комментатора и выбрать интершум.

На канале «Россия 24» будут ежедневные включения с турнира и новая футбольная программа — в качестве экспертов в ней будут работать бывшие футболисты сборной России Роман Широков и Роман Павлюченко.

«Матч ТВ»

Федеральный канал холдинга «Матч» собирается показать 30 матчей чемпионата. Среди них будут игры сборных Франции, Бельгии, Бразилии и Португалии, а также соперников сборной России – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. В прямом эфире будут транслироваться и матчи плей-офф, хотя вряд ли имеющие громкую вывеску.

Что касается каналов доступных в пакетах операторов кабельного ТВ, то «ГПМ Матч» и «Ростелеком» на время чемпионата мира запустят телеканал «Матч! Ультра», на 100% посвященный мундиалю. Он просуществует всего месяц, заменив на это время канал «Матч Планета» для зрителей «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».

Канал будет вещать в формате сверхвысокого разрешения — HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К. Зрители смогут увидеть матчи, авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На телеканале не будет рекламы и он получит приоритет на показ эксклюзивов.

В частности, в эфир выйдут премьеры программ «Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию» и других. Ведущими и комментаторами станут сотрудники телеканала «Матч ТВ». Они будут делиться уникальной информацией в своих видеоблогах.

При этом на интернет-сайте «Матч ТВ» можно будет бесплатно увидеть абсолютно все игры мундиаля. Пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер: тактическая камера («паук»), боковая камера (офсайд) и камера, следящая за двумя звездами игры. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

Публикация от Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 26 Май 2018 в 8:16 PDT

На канале «Матч ТВ» запланирован выход трех-четырех программ в прямом эфире каждый день. Будут и специальные проекты – один из них («По России с футболом») будет посвящен приключениям иностранных футбольных фанатов в нашей стране.

Основной состав комментаторов «Матча» будет работать на играх чемпионата мира. Матч открытия между Россией и Саудовской Аравией прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, не попавший в заявку на домашний чемпионат мира, выступит в качестве эксперта «Матч ТВ». Помимо него, телеканал пригласит в качестве экспертов Сергея Семака, Дмитрия Сенникова, Александра Кержакова, Рашида Рахимова, Андрея Талалаева, а также других известных футболистов и тренеров.

Планируется, что «Матч» привлечет к обсуждению матчей мировых звезд – Паоло Мальдини, Алесандро Несту, Франческо Тотти, Венсана Кандела, Эрика Абидаля и других.