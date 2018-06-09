Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Российский комментаторбудет работать на Первом канале во время матчей чемпионата мира, информирует пресс-служба канала.

Василий Уткин twitter.com/radioutkin 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками.

И если за эти четыре года я бы ещё пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — сказал Уткин.

Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня)