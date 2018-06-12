Начал вещание канал «Матч! Ультра»

В сетях «Ростелекома» начал вещание канал, который на время проведения чемпионата мира по футболу заменит другой канал холдинга — «Матч! Планета».

О создании сезонного канала было объявлено накануне. Несмотря на название, «Матч! Ultra» будет вещать не в формате 4k, а HD+. Такое решение обусловлено низким проникновением телевизоров с поддержкой технологии 4k.

В первые дни вещания новый канал полностью дублирует контент «Матч ТВ». Однако после начала чемпионата мира по футболу эфирная сетка будет занята прямыми трансляциями и повторами игр, а также премьерными выпусками специализированных программ о ЧМ, которые затем окажутся в эфире других каналов холдинга «Матч!».

Из дополнительных плюсов — на канале не будет рекламы.

Отметим, что «Матч! Ультра» будет доступен только абонентам «Ростелекома». В других сетях канал, скорее всего, не появится. т.к. является совместным проектом провайдера и «Матч ТВ».