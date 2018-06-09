В России запустят канал «Матч! Ультра», посвященный чемпионату мира-2018

«ГПМ Матч» и «Ростелеком» на время чемпионата мира запустят телеканал «Матч! Ультра», который посвящен ЧМ по футболу.

Как сообщается в пресс-релизе, 100% эфира будет отведено чемпионату мира. Телеканал будет работать только во время проведения чемпионата — с 13 июня по 15 июля. Вещание будет вестись в сверхвысоком качестве.

В эфире будут транслироваться матчи чемпионата мира, между которыми для зрителей будут доступны авторские программы («Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию» и другие) и ток-шоу о чемпионате с эксклюзивной информацией, которая будет появляться в первую очередь на «Матч! Ультра», а затем на других каналах субхолдинга «ГПМ Матч». Также подчеркивается, что на канале не будет рекламы.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ».

«Мы рады подарить зрителям нашего "Интерактивного ТВ", среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 – и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.​​​