Дневник ЧМ-2018. Мундиаль начался голевой феерией

В четверг, 14 июня, матчем Россия — Саудовская Аравия в Москве стартовал чемпионат мира по футболу. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня, разумеется стал старт чемпионат мира по футболу, которого вся страна ждала целых восемь лет — с того момента, когда комиссия ФИФА в Цюрихе предпочла заявку России, опередившей Англию, и пары Нидерланды – Бельгия и Португалия – Испания.

Много воды с тех пор утекло, многое изменилось и в стране, и в мире, и в отношении к предстоящему мундиалю, свидетельством чему стала полупустая VIP-ложа столичных «Лужников». Зато трибуны легендарной арены были забиты почти под завязку — более 78 тысяч человек посетили матч открытия турнира, при вместимости стадиона в 81 тысячу.

Жар-птица для сборной России Фото: GettyImages

Правда, сначала они насладились церемонией открытия турнира, с привычным для таких мероприятий шизофреничным буйством цветов и форм, дикими костюмами и странными метафорами. Зато удалось живьем посмотреть на футбольных легенд прошлого вроде бразильца Роналдо и испанца Икера Касильяса.

Да и сам матч матч оказался таким же ярким, как церемония открытия, пусть и понравился болельщикам лишь одной стороны. После затяжной безвыигрышной серии, после месяцев отчаяния и самобичевания, команда сумела порадовать своих болельщиков, одержав долгожданную победу — да еще какую, на домашнем чемпионате мира, крупную, забив пять мячей — почти столько же, сколько за предыдущие семь неудачных матчей.

Икер Касильяс и Натялья Водянова с Кубком мира Фото: GettyImages

Да, это всего лишь сборная Саудовская Аравия, но это не значит, что ее не нужно побеждать. Идеальная возможность втянуться в турнир и подготовиться к следующим, куда более серьезным матчам. Но уже сейчас можно признать, что старт мундиаля удался.

Жест дня

Перед матчем, во время церемонии открытия турнира московскую публику и гостей столицы развлекал попурри из своих хитов звездный британский певец Робби Уильямс, который с полоборота завел трибуны.

Робби Уильямс, Аида Гарифуллина и Забивака Фото: GettyImages

Неизвестно, чем был недоволен музыкант: тем, что ему запретили исполнить в «Лужниках» заводную и вполне уместную к случаю композицию Party Like A Russian, или тем, что ему здорово досталось в британской прессе за решение спеть на празднике в России, но свое выступление он завершил демонстрацией того, что в футболе называется «жестом Эффенберга».

В пользу второй версии говорит то, что во время исполнения песни Rock DJ он в одном куплете изменил текст и спел: «But I did it for free» («Но я сделал это бесплатно»).

Первопроходцы дня

Какой же матч открытия турнира, без первых результативных, или напротив, неудачных действий. Нет, наверняка бывают и такие матчи, но они явно очень скучны.

Матч с Саудовской Аравией таким не был — первый гол на нем был забиты уже на исходе четверти часа. Автором первого мяча на домашнем чемпионате мира стал полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, игрок, чье присутствие в заявке сборной вызывало у многих если не скептицизм, то недоумение.

Летающий Газинский забивает гол Фото: GettyImages

Оно наверняка развеялось, хотя бы отчасти, после того, как на 12-й минуте Газинский на дальней штанге удачно замкнул головой навес Головина, явно реализовав наигранную на тренировках комбинацию.

Кстати, первый гол на новой арене «Краснодара» также забил Газинский. Однако, тенденция.

Первая желтая карточка тоже была показана игроку сборной России. Несмотря на то, что во втором тайе страсти на поле начали закипать, судье удавалось обходиться без предупреждений вплоть до самой 88-й минуты, когда Александр Головин, потеряв мяч на чужой половине, зачем-то пошел в довольно грубый отбор, получив необязательный «горчичник». Как бы он в итоге не сыграл злую шутку в ключевой момент.

Александр Головин за секунды до получения карточки Фото: GettyImages

К счастью, матч обошелся без удалений, а вот от травм уберечься не удалось, но об этом ниже.

Неудачник дня

Лазарет сборной России начал наполняться выбывшими из-за серьезных травм ключевыми игроками задолго перед турниром. На заключительных сборах «обоз с раненными» еще больше увеличился, заставляя тренера по-новому тасовать небогатую колоду.

Последний удар судьба нанесла уже в середине первого тайма матча с Саудовской Аравией — бежавший в атаку полузащитник Алан Дзагоев вдруг захромал на ровном месте, схватившись за заднюю поверхность бедра, и все, от комментаторов до болельщиков уныло вздохнули — турнир для хавбека ЦСКА закончился.

Алан Дзагоев — опять травма Фото: GettyImages

О том, насколько Дзагоев «хрустальный» знают уже не только в России, но и иностранные спортивные эксперты, ведь постоянные травмы портят игроку уже не первый крупный турнир.

Матчи чемпионат мира 2014 года она начинал со скамейки, так как пропустил из-за травм большую часть отборочного цикла. На Евро-2016 он и вовсе поехать не смог, а на ЧМ-2018 отыграл 20 минут.

Обидно, но больше шанса сыграть на домашнем мундиале у армейца не будет — срок восстановления от такого повреждения — минимум три недели.

Герой дня

Не было бы счастья, да несчастье помогло — травма Дзагоева позволила выйти на поле Денису Черышеву, у которого при других обстоятельствах игрового времени могло оказаться не слишком много. Станислав Черчесов игрока «Вильярреала» не слишком привечает — за сборную он отыграл всего матчей и голами до сего дня не отмечался.

У Черышева были причины ликовать Фото: GettyImages

Но все когда-то бывает впервые. Легионер Черышев выстрелил сразу дуплетом, забив по красивейшему мячу в концовке каждого из таймов. Особенно важным был, разумеется «гол в раздевалку» в конце первого тайма, благодаря которому преимущество сборной России перестало быть таким шатким.

Остается надеяться, что это не последние голы Черышева на турнире, и что «подводник» сумеет огорчить вратаря сборной Египта, а то и Фернандо Муслеру.

Гол дня

Самый красивый гол этого матча также на счету Дениса Черышева, который в этом матче показал почти стопроцентный результат — три удара, все в створ, и два завершились голами.

Лучший гол матча Фото: GettyImages

Игрок «Вильярреала» забил уже в компенсированное время, сделав счет не крупным, а просто разгромным. После выноса Игнашевича из глубины, Дзюба сделал скидку на Черышева, который здорово пробил «шведой» с линии штрафной, послав мяч в дальнюю девятку.

А вот с сэйвами в матче было негусто — голкиперу Саудовской Аравии спасать свои ворота не удавалось, а вот во владения Игоря Акинфеева мяч просто не летел.

Курьез дня

День не мог пройти без происшествий. Так, после матча открытия ЧМ-2018, бойцы столичного ОМОНа, охраняющие парковку «Лужников», наотрез отказывались пускать туда председателя правления брестского «Динамо».

Это вряд ли бы вызвало чей-то интерес, если бы им не был знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Доблестные «стражи порядка» попросту не узнали легендарного в прошлом футболиста.

Доблестные «стражи порядка» попросту не узнали легендарного в прошлом футболиста. Хорошо хоть дубинкой не перетянули. А вы говорите «футбольная страна»....