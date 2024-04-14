«Арсенал» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 71 очко после 31 матча.

«Канониры» опережают «Ливерпуль» только по дополнительным показателям. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко.

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Последние матчи: среди недели «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Эмирейтс» завершилась со счетом 2:2.

За несколько дней до этого «Арсенал» разгромил на выезде «Брайтон» (3:0) в рамках чемпионата Англии.

Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Юрриен Тимбер.

Состояние команды: «Арсенал» отлично подготовился к заключительному отрезку столь непростого сезона. Команда Микеля Артеты проиграла лишь один из 14-ти последних матчей.

Но дело не только в цифрах. «Арсенал» отлично выглядит в игровом плане — ни чуть не хуже, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Все прогнозы на АПЛ

К слову, «Ман Сити» — единственная в этом году команда, которая смогла отобрать очки у «Арсенала». Их недавняя встреча на «Этихаде» завершилась вничью 0:0. В остальных случаях «канониры» отправили своих соперников в глубокий нокаут.

«Астон Виллы»

Турнирное положение: «Астон Виллы» тем временем находится на пятой строчке, набрав 60 очков в 32 матчах.

Клуб из Бирмингема отстает от «Тоттенхэма» только по дополнительным показателям, но у конкурента в борьбе за четвертую строчку есть еще игра в запасе.

Последние матчи: в четверг «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над французским «Лиллем» (2:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

Перед этим команда Унаи Эмери сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3) в чемпионате Англии. «Астон Вилла» в начале второго тайма вела со счетом 2:0, но потом пропустила три мяча в течение всего лишь девяти минут и в итоге с трудом избежала поражения.

Не сыграют: Эмильяно Буэндия, Тайрон Мингз, Клеман Лангле, Бубакар Камара и Джейкоб Рэмзи.

Состояние команды: есть все-таки ощущение, что «Астон Вилле» не хватает топлива на заключительный отрезок дистанции. Команда Эмери одержала лишь одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ.

Особенно показательными в этом плане стали встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити»: в первом случае «Астон Вилла» проиграла со счетом 0:4, а во втором — 1:4. Чем дальше, тем меньше сил у команды для борьбы с соперниками из топ-6.

Статистика для ставок

«Арсенал» забил 38 мячей в 11-ти предыдущих матчах АПЛ

«Арсенал» выиграл 10 из 11-ти последних матчей на своем поле в рамках АПЛ

«Астон Вилла» пропустила 12 мячей в пяти последних матчах АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.05, а победу «Астон Виллы» — за 10.50.

Прогноз: вряд ли «Астон Вилла» успеет восстановиться всего лишь через несколько дней после непростого матча с «Лиллем». Несмотря на то, что «Арсенал» тоже играл среди недели, за него в этом плане вряд ли стоит переживать. Для лидеров АПЛ абсолютно нормально играть каждые три-четыре дня.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.54.

Прогноз: скорее всего, многое станет ясно уже по итогам первого тайма. Это идеальный сценарий, прежде всего, для «Арсенала». Гостям надо готовиться к тому, что первые 20-30 минут станут для них самыми сложными в этом матче.

Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.57.