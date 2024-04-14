«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 71 очко после 31 матча.
«Канониры» опережают «Ливерпуль» только по дополнительным показателям. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко.
Арсенал Лондон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: среди недели «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Эмирейтс» завершилась со счетом 2:2.
За несколько дней до этого «Арсенал» разгромил на выезде «Брайтон» (3:0) в рамках чемпионата Англии.
Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Юрриен Тимбер.
Состояние команды: «Арсенал» отлично подготовился к заключительному отрезку столь непростого сезона. Команда Микеля Артеты проиграла лишь один из 14-ти последних матчей.
Но дело не только в цифрах. «Арсенал» отлично выглядит в игровом плане — ни чуть не хуже, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
К слову, «Ман Сити» — единственная в этом году команда, которая смогла отобрать очки у «Арсенала». Их недавняя встреча на «Этихаде» завершилась вничью 0:0. В остальных случаях «канониры» отправили своих соперников в глубокий нокаут.
«Астон Виллы»
Турнирное положение: «Астон Виллы» тем временем находится на пятой строчке, набрав 60 очков в 32 матчах.
Клуб из Бирмингема отстает от «Тоттенхэма» только по дополнительным показателям, но у конкурента в борьбе за четвертую строчку есть еще игра в запасе.
Последние матчи: в четверг «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над французским «Лиллем» (2:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций.
Перед этим команда Унаи Эмери сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3) в чемпионате Англии. «Астон Вилла» в начале второго тайма вела со счетом 2:0, но потом пропустила три мяча в течение всего лишь девяти минут и в итоге с трудом избежала поражения.
Не сыграют: Эмильяно Буэндия, Тайрон Мингз, Клеман Лангле, Бубакар Камара и Джейкоб Рэмзи.
Состояние команды: есть все-таки ощущение, что «Астон Вилле» не хватает топлива на заключительный отрезок дистанции. Команда Эмери одержала лишь одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ.
Особенно показательными в этом плане стали встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити»: в первом случае «Астон Вилла» проиграла со счетом 0:4, а во втором — 1:4. Чем дальше, тем меньше сил у команды для борьбы с соперниками из топ-6.
Статистика для ставок
- «Арсенал» забил 38 мячей в 11-ти предыдущих матчах АПЛ
- «Арсенал» выиграл 10 из 11-ти последних матчей на своем поле в рамках АПЛ
- «Астон Вилла» пропустила 12 мячей в пяти последних матчах АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.05, а победу «Астон Виллы» — за 10.50.
Прогноз: вряд ли «Астон Вилла» успеет восстановиться всего лишь через несколько дней после непростого матча с «Лиллем». Несмотря на то, что «Арсенал» тоже играл среди недели, за него в этом плане вряд ли стоит переживать. Для лидеров АПЛ абсолютно нормально играть каждые три-четыре дня.
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Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.54.
Прогноз: скорее всего, многое станет ясно уже по итогам первого тайма. Это идеальный сценарий, прежде всего, для «Арсенала». Гостям надо готовиться к тому, что первые 20-30 минут станут для них самыми сложными в этом матче.
Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.57.