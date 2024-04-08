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    АПЛ. «Ливерпуль» уступил лидерство «Арсеналу»

    Итоги 32-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Мартин Эдегор, полузащитник «Арсенала»
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    Мартин Эдегор, полузащитник «Арсенала»
    Жаркое сражение за чемпионство в АПЛ продолжается, в турнирной таблице постоянно меняется лидер. По итогам матчей 32 тура Премьер-лигу возглавил «Арсенал». В чемпионской гонке участвуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице чемпионата Англии произошли несколько изменений и коснулись они в первую очередь топ-клубов АПЛ.

    Так на первое место английского первенства поднялся «Арсенал», который сместил с лидирующей позиции «Ливерпуль». В топ-4 турнирной таблицы ворвался «Тоттенхэм», который обошёл «Астон Виллу».

    Календарь и таблица АПЛ

    На 9 место поднялся «Челси», опередив «Брайтон», который в свою очередь опустился на 10 строчку чемпионата. Потерял одну позицию «Брентфорд», заняв 16 место. А вот «Эвертон» улучшил положение, поднявшись на 15 позицию.

    Двоевластие в АПЛ

    «Арсенал» в чемпионате Англии поднялся на 1 место, набрав 71 очко. В минувшем туре лондонцы выиграли у «Брайтона» в гостевом матче (3:0).

    Счёт в матче открыл Букайо Сака, который реализовал пенальти на 33-й минуте встречи. Во второй половине матча в составе победителей голами отметились Кай Хаверц и Леандро Троссард.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Вторую строчку в АПЛ занимает «Ливерпуль» с активом в 71 балл. Мерсисайдцы смогли уйти от поражения за 6 минут до финального свистка в поединке против «Манчестер Юнайтед».

    Как всё начиналось. На 23-й минуте встречи «Ливерпуль» вышел вперёд, мяч забил Луис Диас. В начале второго тайма МЮ восстановил равновесие в счёте благодаря голу Бруну Фернандеша, ещё один мяч за «красных дьяволов» на 67-й минуте забил Кобби Мейну. Минимальное преимущество «Манчестер Юнайтед» продержалось вплоть до 84-й минуты, пенальти реализовал Салах.

    Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    В чемпионской гонке участвует и действующий чемпион «Манчестер Сити», который выиграл в 32-м туре. «Горожане» на выезде переиграли «Кристал Пэлас» (4:2). Голами отметились Кевин Де Брёйне, Рико Луис и Эрлинг Холанн. Таким образом МС набрал 70 очков и всего лишь на 1 балл отстаёт от «Арсенала» и «Ливерпуля».

    Топ-клубы

    В четвёрку сильнейших поднялся «Тоттенхэм», сместив с этой строчки «Астон Виллу», хотя оба клуба завоевали по 60 очков.

    «Шпоры» свой матч 32-го тура выиграли у «Ноттингем Фореста» (3:1). В составе лондонцев мячи забивали Ван де Вен Микки и Педро Порро. Также в игре был зафиксирован автогол в исполнении Мурилло дос Сантоса.

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  • Сегодня

    • «Манчестер Юнайтед», который отобрал очки у «Ливерпуля» занимает в английском
    чемпионате 6 место, набрав 49 очков.

    Улучшил положение в турнирной таблице «Челси», расположившись на 9 строчке с активом в 44 балла. В рамках минувшего игрового дня «аристократы» сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед».

    Тур № 33

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 13 по 15 апреля.

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    В субботу, 13 апреля «Тоттенхэм» отправится в гости к «Ньюкаслу». В этот же день «Манчестер Сити» примет «Лутон», а у «Манчестер Юнайтед» булет выездная встреча против «Борнмута».

    Все прогнозы на АПЛ

    В воскресенье, 14 апреля сыграют лидеры АПЛ: «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Арсенал» сразится с «Астон Виллой».

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