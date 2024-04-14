«Байер»
Турнирное положение: «Байер» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 76 очков в 28 матчах.
Отрыв от «Баварии» составляет 16 очков. То есть леверкузенский клуб может стать чемпионом уже в эти выходные.
Байер — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в четверг «Байер» выиграл на своем поле у «Вест Хэма» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Фармацевты» продлили победную серию до шести матчей, а беспроигрышную — до 42-х. Еще раз: «Байер» ни разу не проиграл в 42 предыдущих матчах.
Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Адам Гложек.
Состояние команды: это, безусловно, фантастика — «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне.
Леверкузенский клуб одержал 37 побед и пять раз сыграл вничью. Подобное в ближайшие годы вряд ли сможет повторить даже «Бавария».
Команда гениального Хаби Алонсо находится в шаге от триумфа в Бундеслиге и продолжает борьбу за победу в Кубке Германии и Лиге Европы. Кажется, они готовы забрать все трофеи.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 31 очко после 28 матчей.
Последние матчи: в прошлом туре «музыканты» сыграли вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.
Перед этим была серия из четырех поражений.
Не сыграют: из-за дисквалификации матч пропустят Йенс Стаге, Антони Юнг и Марко Фридль. Давид Ковнацки и Джастин Нджинма — травмированы.
Состояние команды: судя по недавним результатам, игроки «Вердера» немного расслабились. Отрыв от зоны вылета составляет девять очков, поэтому команда Оле Вернера с некоторых пор сконцентрирована на предстоящем отпуске.
Где-то, конечно, «Вердер» наберет очки, чтобы избежать позорного вылета во второй дивизиона. Но в предстоящей игре об этом не может быть и речи.
Статистика для ставок
- «Байер» пропустил лишь восемь мячей в 14-ти домашних матчах Бундеслиги
- «Вердер» одержал три победы в 14-ти выездных матчах Бундеслиги
- «Вердер» ни разу не забивал больше одного гола в девяти предыдущих матчах Бундеслиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Байер» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Вердера» — за 13.50.
Прогноз: всё идет к тому, что на следующей неделе «Байер» отправится в Лондон на ответную игру с «Вест Хэмом» в ЛЕ в статусе действующего чемпиона Германии.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Атлетико — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.74Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Сложно представить, что «Вердер» способен отобрать очки у одной из лучших команд европейского сезона, а тем более сейчас. В воскресенье вечером в Леверкузене будет праздник.
Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2,0) за 1.98.
Прогноз: но можно также предположить, что «Вердер» все-таки не станет чересчур прижиматься к своим воротам. Смысл? «Байер» все равно выиграет.
Ставка: тотал угловых «Вердера» больше 2,5 за 2.28.