Леверкузенский «Байер» сыграет на своем поле против «Вердера» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 18:30 мск. «Байер» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 76 очков в 28 матчах.

Отрыв от «Баварии» составляет 16 очков. То есть леверкузенский клуб может стать чемпионом уже в эти выходные.

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Последние матчи: в четверг «Байер» выиграл на своем поле у «Вест Хэма» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Фармацевты» продлили победную серию до шести матчей, а беспроигрышную — до 42-х. Еще раз: «Байер» ни разу не проиграл в 42 предыдущих матчах.

Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Адам Гложек.

Состояние команды: это, безусловно, фантастика — «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне.

Леверкузенский клуб одержал 37 побед и пять раз сыграл вничью. Подобное в ближайшие годы вряд ли сможет повторить даже «Бавария».

Все прогнозы на Бундеслигу

Команда гениального Хаби Алонсо находится в шаге от триумфа в Бундеслиге и продолжает борьбу за победу в Кубке Германии и Лиге Европы. Кажется, они готовы забрать все трофеи.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 31 очко после 28 матчей.

Последние матчи: в прошлом туре «музыканты» сыграли вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.

Перед этим была серия из четырех поражений.

Не сыграют: из-за дисквалификации матч пропустят Йенс Стаге, Антони Юнг и Марко Фридль. Давид Ковнацки и Джастин Нджинма — травмированы.

Состояние команды: судя по недавним результатам, игроки «Вердера» немного расслабились. Отрыв от зоны вылета составляет девять очков, поэтому команда Оле Вернера с некоторых пор сконцентрирована на предстоящем отпуске.

Где-то, конечно, «Вердер» наберет очки, чтобы избежать позорного вылета во второй дивизиона. Но в предстоящей игре об этом не может быть и речи.

Статистика для ставок

«Байер» пропустил лишь восемь мячей в 14-ти домашних матчах Бундеслиги

«Вердер» одержал три победы в 14-ти выездных матчах Бундеслиги

«Вердер» ни разу не забивал больше одного гола в девяти предыдущих матчах Бундеслиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Байер» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Вердера» — за 13.50.

Прогноз: всё идет к тому, что на следующей неделе «Байер» отправится в Лондон на ответную игру с «Вест Хэмом» в ЛЕ в статусе действующего чемпиона Германии.

Сложно представить, что «Вердер» способен отобрать очки у одной из лучших команд европейского сезона, а тем более сейчас. В воскресенье вечером в Леверкузене будет праздник.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2,0) за 1.98.

Прогноз: но можно также предположить, что «Вердер» все-таки не станет чересчур прижиматься к своим воротам. Смысл? «Байер» все равно выиграет.

Ставка: тотал угловых «Вердера» больше 2,5 за 2.28.