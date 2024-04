За пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики

В честь Дня космонавтики собрали 10 тематических игр разного жанра и специфики, без упоминания Starfield.

Каждый год 12 апреля человечество воспевает одно из самых значимых достижений в области освоения космоса — пилотируемый полет вокруг Земли. С тех пор множество астронавтов продолжили исследование необъятных просторов, а миллионы геймеров отправились в виртуальные звездные путешествия, вдохновившись подвигами кумиров.

В честь великого события — помеченного в календаре как «День космонавтики» — мы подготовили подборку десяти игр космической тематики, которые позволят примерить роль покорителей неизведанных галактик.

Пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к взлету. Как сказал Юрий Гагарин на заре космической эры, «Поехали!»

Серия игр Mass Effect

Mass Effect Steam

Серия Mass Effect занимает особое место в сердцах и душах любителей научной фантастики. Игры от Electronic Arts сочетают в себе глубокий сюжет и разветвленную систему выборов, которая существенно влияет на развитие событий и исход истории. Путешествуя по галактике, игрок встречает разнообразные расы, узнает их культуру и политику, участвует в крупномасштабных сражениях.

Особое внимание разработчики уделили деталям кораблей и планет, делая их уникальными и запоминающимися. Серия сталкивает игроков лицом к лицу со сложными моральными дилеммами и развивающимся романтическим сюжетом, превращая каждую ее часть в неповторимый опыт.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic Steam

Star Wars: Knights of the Old Republic переносит игроков в эпоху, которая на много тысячелетий предшествует знакомой и любимой миллионами саге. В фэнтезийной вселенной от BioWare игроки могут выбрать путь света или тьмы, влияя на события в далекой-далекой галактике.

В ней вы встретите древние угрозы и забытые технологии, а каждый выбор приведет к серьезным последствиям для вашего персонажа и окружающих. Глубокий сюжет, интересные герои и непростые задания дают игре право претендовать на статус подлинной классики.

Elite Dangerous

Elite Dangerous Steam

Elite Dangerous выполнена в стиле космического симулятора с необъятным открытым миром. Ребята из Frontier Developments приглашают игроков исследовать галактику, состоящую из миллиардов звездных систем, каждая из которых смоделирована с учетом реальных астрономических данных.

Чтобы сделать будни покорителя небесных тел чуточку разнообразнее, механика Elite Dangerous дает возможность заниматься торговлей, пиратством, горнодобывающей промышленностью и даже участвовать в войнах. Сложная экономика и постоянно развивающаяся политическая система превращают эту игру в источник бесконечных приключений.

EVE Online

EVE Online Steam

EVE Online — это одна из наиболее комплексных и многогранных MMO, со своей прогрессивной экономической системой, полностью управляемой игроками, которые могут заниматься добычей ресурсов, строительством кораблей, политическими интригами или ведением крупномасштабных космических войн. Игровой мир EVE Online постоянно находится в процессе развития, а каждое действие героя может иметь долгосрочные последствия для вселенной.

No Man's Sky

No Man's Sky Steam

No Man's Sky предлагает бесконечное исследование процедурно генерируемой вселенной, в которой каждая звезда, планета, флора и фауна не похожи на другие. В качестве широты игрового процесса персонажам предлагают добывать ресурсы, вести торговлю, участвовать в боях и строить базы на разных планетах.

С момента своего запуска тайтл от Hello Games получил множество обновлений, включая крупные, которые улучшили игровой процесс и добавили новые возможности.

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program Steam

Kerbal Space Program позволяет игрокам проектировать и запускать шаттлы в рамках своей собственной космической программы. В процессе прохождения кампании вы непременно испытаете все трудности и радости космических полетов — от этапа моделирования до момента успешного приземления на других планетах. Игра отличается высоким уровнем реализма и предоставляет обширные образовательные возможности по физике и аэродинамике.

StarCraft II

StarCraft II StarCraft II

StarCraft II продолжает традиции своего предшественника, предлагая динамичные космические сражения между тремя расами: зергами, протоссами и терранами. Игра известна своей сложной стратегической составляющей, профессиональной киберспортивной сценой и захватывающими сюжетными кампаниями. Каждая раса имеет характерные юниты, что делает StarCraft II динамичной и непредсказуемой.

Stellaris

Stellaris Steam

Stellaris предлагает геймерам взять на себя большую ответственность, оказав влияние на развитие целой цивилизации в реальном времени. Игра сочетает в себе элементы стратегии, управления ресурсами и дипломатии. Вы можете осваивать новые технологии, вести переговоры с другими расами и строить могущественные звездные империи. Stellaris выделяется своими глубокими вариантами кастомизации вплоть до особенностей политической системы.

FTL: Faster Than Light

FTL: Faster Than Light Steam

FTL: Faster Than Light — это стратегия, в которой вам предстоит управлять своим кораблем в рамках путешествий по опасной галактике. Приготовьтесь к противостоянию с враждебными экипажами, космическими аномалиями и даже членами собственной команды. Игровая механика FTL: Faster Than Light делает акцент на тщательном планировании и быстром принятии решений в критических ситуациях.

Dead Space

Dead Space Steam

Dead Space заслуживает отдельного внимания в любой подборке игр данной тематики. Франшиза Electronic Arts выполнена в жанре survival horror в космической обстановке, где каждый уголок корабля может таить смертельную угрозу.

В Dead Space вам предстоит сыграть за Айзека Кларка — инженера, который оказывается на на борту USG «Ишимура» после его необъяснимого «затишья» в период сбора полезных ископаемых. Буквально в один миг корабль превращается в ловушку с кровожадными некроморфами — мутировавшими трупами экипажа.

Среди ключевых узнаваемых деталей игры нельзя не выделить использование инструментов в качестве импровизированного оружия и своеобразную систему отсечения конечностей врагов, что придает сражениям дополнительную интенсивность. Dead Space мастерски сочетает элементы ужаса и выживания, смешивая ее с атмосферой космической изоляции и неизвестности.