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    Skull and Bones: Капитан на мостике или пират в бочке?

    Самое то для симулятора морской торговли, но слабовато для многопользовательского экшена?

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    Skull and Bones
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    Skull and Bones
    Релиз Skull and Bones был омрачен низкими оценками и слабыми показателями в онлайне, хотя не так давно Ubisoft отчиталась об обратном. Игровое подразделение The Guardian в лице Кезы Макдональда рассказывает, что на самом деле лежит в основе нового пиратского приключения.
    Многопользовательский экшен от Ubisoft, над которым, если верить слухам, разработчики в поте лица трудились около десяти лет, даже за столь длительный отрезок не дотягивает до идеала. Это ли не разочарование?

    Определенные аспекты в игре действительно проработаны здорово, например, морские баталии, которые удивляют своей широтой настроек, а их гибкость превосходит все ожидания, особенно в моменты, когда вы сражаетесь с равным противником. Да и когда держишь курс на Ост-Индию от африканского побережья, проплывая по речным каналам, окутанным тропиками, становится невозможно оторвать глаза от красот открытого мира.

    Пейзажи в Skull and Bones
    PS Store

    Однако в Skull and Bones есть и то, что нуждается в доработке: взять хотя бы меню, которое в большей сбивает с толку, а игровой процесс кажется медленным и вязким, затянутым на несколько часов, и это длится до момента, пока пиратские похождения не войдут в активную фазу. Всего несколько изменений смогли бы вывести опыт на должный уровень. К счастью, мы говорим об игре с живым сервисом, а значит, в ней полно пространства для модификации.

    При всех достоинствах, перечисленных ранее, нельзя пройти мимо вещей, которые в Skull and Bones никогда не улучшат, по крайней мере, это невозможно осуществить без кардинальной переделки с нуля, что после многих лет задержек кажется маловероятным.

    На всех персонажей в этой игре распространяется синдром «мертвых глаз», и только их губы шевелятся в процессе разговора, а сюжет в Skull and Bones настолько скучен, что после более чем 20 часов в открытом море я могу рассказать о приблизительной стоимости необработанных драгоценных камней и где продать табак по самой выгодной цене, но не вспомню ни имя хотя бы одного персонажа, ни название фракции.

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    • На суше также делать абсолютно нечего — там нет дуэлей на мечах, охоты за сокровищами, нет значимых исследований. Огромные усилия были затрачены на создание небольших оазисов земли, и вдруг выясняется, что там не происходит ничего, кроме пары персонажей с заданиями и огнища. На всей карте можно встретить только два густонаселенных пиратских поселения, где есть хотя бы кузнец или таверна, но поиск других интересных мест для причала обречен на провал.

    Это означает, что 90% времени вы будете проводить в плавании, потому что вся активность происходит на волнах. А когда вы не пытаетесь грабить торговый корабль или защищаться от других пиратов, все, что вам остается — это поднимать или опускать паруса и время от времени корректировать курс. Занятие довольно монотонное, но на самом деле я находил в нем своеобразное умиротворение, перевозя груз и наслаждаясь пейзажами.

    Процесс сражения в Skull and Bones
    PS Store

    Индийский океан — это лучшее, что есть в игре: в отдельные моменты я испытывал тихое волнение, например, когда вел свое судно через узкий проход с возвышающимися со всех сторон скалами, а за поворотом я увидел водопад, низвергающийся сверху в лучах заходящего солнца под звуки песен моей команды. В этот момент, как это иногда бывает в играх Assassin's Creed от Ubisoft, Skull and Bones казалась воссозданием утраченной эпохи, вдохнувшим новую жизнь в золотой век пиратства.

    К сожалению, Assassin's Creed в данном случае — это слон (точнее, морской слон) в посудной лавке. Skull and Bones была вдохновлена игрой Assassin’s Creed: Black Flag 2013 года — до боли увлекательным пиратским приключением, которое действительно считалось таковым благодаря территориям для исследований, артефактам, которые предстояло найти, и множеству захватывающих историй, граничащих с удовольствием от путешествий по воде и стрельбы из пушек по врагам.

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    • Assassin's Creed Odyssey также отличается великолепным мореплавателем по лазурным водам Древней Греции и множеством других занятий. Skull and Bones, в свою очередь, слегка отполировала процесс плавания и предоставила более широкие возможности для строительства кораблей — изменение вашего судна и вооружения действительно влияет на игровой процесс — но больше ей предложить нечего, в ней нет ни индивидуальности, ни интриги, присущих играм, которые ее вдохновили.

    Еще одна игра, о которой нельзя не сказать в конкретном случае — это Sea of Thieves от Rare, другой сетевой экшен про пиратов, который вышел в довольно скудном виде в 2018 году, но с тех пор трансформировался в превосходное развлечение для компании друзей, столь же забавное, хаотичное и характерное, насколько это вообще возможно для пиратской игры.

    Но Skull and Bones по своей игровой модели более серьезная и одиночная, предлагающая совсем другой опыт, напоминающий во многом Sid Meier’s Pirates!, в том смысле, что основная часть сюжета — это перевозка грузов и взаимодействие с фракциями колонизаторов.

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    • С каждым новым шагом в Skull and Bones игра сильнее фокусируется на изготовлении, продаже и перевозке контрабанды, или на потоплении кораблей соперников ради их добычи. В большей степени перед нами симулятор торговли и морских битв, а не игра про пиратов. В ней нет развязности, но есть хорошая мореходность и отличный выбор треуголок.

    Если Ubisoft не прекратит поддержку, Skull and Bones сможет привлечь преданных поклонников — любителей морских баталий, которым нравится возиться с постройкой кораблей и противостоять друг другу, а также объединяться в команды, чтобы сражаться с устрашающими флотами, грабителями грузов и морскими чудовищами, на поиск которых уйдут десятки часов. Однако если вы ищете игру, которая по-настоящему передает атмосферу пиратства, то Black Flag все еще остается лучшим выбором.

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