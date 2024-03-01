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    Ubisoft отчиталась о рекордной вовлеченности игроков в Skull and Bones

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    Издатель видеоигр Ubisoft представил отчет о Skull and Bones — сетевом экшене пиратской тематики, который вышел 13 февраля.

    Skull and Bones
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    Skull and Bones

    В докладе говорится о высоком уровне вовлеченности. Если верить статистике компании, в среднем пользователи проводят в игре более четырех часов в день. Этот показатель является вторым в списке рекордов издателя, проекты которого остаются неотъемлемой частью индустрии на протяжении 37 лет.

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    • В момент выхода в Skull and Bones была представлена 8-часовая бесплатная версия, а недавно игру дополнило обновление, которое расширило контент за счет новых квестов, и Smuggler Pass, включающий в себя различные косметические элементы.

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