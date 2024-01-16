10 модов для Red Dead Redemption 2, которые полностью преобразят игровой опыт

Red Dead Redemption 2 — проект не самый новый, но благодаря модам следующее прохождение может кардинально отличаться от всех предыдущих. Ниже представлены 10 расширений для ПК-версии, с которыми экшен от Rockstar заиграет новыми красками.

Ставшая культовой Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games вот уже несколько лет лежит на прилавках магазинов, но это не значит, что очередное ее прохождение не может подарить ощущение свежести. Сообщество моддеров активно трудится и продолжает выпускать новые расширения или улучшать старые. Благодаря энтузиастам, RDR2 можно превратить в совершенно другой опыт, достаточно установить несколько модов.

Креативность сообщества и стремление выпускать контент даже спустя годы после выхода игры не перестают удивлять. В модах для RDR2 нет ничего плохого, некоторые, появившиеся в публичном доступе в 2023 году, вносят существенные изменения в игру.

Даже после завершения кампании у вас будет чем заняться, чтобы расширить границы Дикого Запада. Автор Screenrant Мелисса Сарновски представила топ-10 модов, способных освежить игру 2018 года выпуска.

10. Western Iron Man (Red Parrot)

модели и текстуры

Western Iron Man мод nexusmods.com

Western Iron Man от Red Parrot отвечает на вопрос: «Что если бы Железный человек был главным героем Red Dead Redemption 2?» В этой игре полно как серьезных моментов, так и юмористических, но такой мод существенно меняет всю атмосферу.

Более того, эта версия Железного человека выглядит так, будто Черного рыцаря из «Монти Пайтона» смешали с персонажем Dark Souls. По крайней мере, это должно сделать игру чуть уникальнее.

9. Peaceful Frontier (Aturovidal009)

Механика

Red Dead Online X — Rockstar Games

Peaceful Frontier от aturovidal009 не превращает игровую карту в островок спокойствия по умолчанию. Однако после победы над бандами они больше не возрождаются. Данный мод ориентирован на улучшение качества жизни героев RDR2 и создает ощущение полезности процесса зачистки группировок, которые ранее респавнились снова и снова.

8. Toast's Restored Pedestrian Pack (AClassySliceOfToast)

Модели и текстуры

Red Dead Online X — Rockstar Games

Не весь контент попадает в конечный продукт, но нередко вырезанные элементы подлежат восстановлению. На помощь приходят моды. Так, AClassySliceOfToast создал Toast's Restored Pedestrian Pack, чтобы в игре появились удаленные компоненты второстепенных NPC — от текстур до костюмов и целых персонажей. По подсчетам моддера, его файл содержит около 100 героев, так что игра должна стать более живой, и даже старые знакомые могут обрести новый стиль.

7. Bandit Hideouts (Gunter Severloh)

Геймплей

Red Dead Online X — Rockstar Games

Если вам кажется, что в игре не хватает банд разбойников, то патч Bandit Hideouts готов исправить ситуацию. Bandit Hideouts добавляет в Red Dead Redemption 2 еще больше свирепых преступников. Если верить описанию, мод содержит 95 точек-укрытий, 20 локаций с засадами, а также странствующих и конных бандитов. Кроме того, с помощью расширения появится возможность нанимать стрелков в салунах. И, конечно же, в игру добавлены зомби.

6. Terrain Textures Overhaul (Nigeez)

Модели и текстуры

Red Dead Online X — Rockstar Games

Чтобы RDR2 заиграла яркими красками, не обязательно добавлять в нее новый контент или вносить серьезные изменения в механику. Иногда достаточно просто улучшить качество окружающей среды, чем и занялся моддер Nigee. В Terrain Textures Overhaul улучшены области, где проходил основной сюжет, а качество текстур усовершенствовано повсеместно. И этого более чем достаточно, чтобы погрузиться в кампанию заново.

5. Jobs — Expanded And Enhanced (Shtivi)

Скрипты

Red Dead Online X — Rockstar Games

Доски объявлений в игре — это способ заработать немного деньжат без ущерба для репутации. И хотя подобные задания являются частью стандартного игрового процесса, моддер Shtivi взялся дополнить доступные миссии и вывести на новый уровень существующие, чтобы создать больше возможностей для легального заработка на землях Дикого Запада.

Квесты можно найти на досках объявлений в каждом городе, а сферы деятельности теперь варьируются от работы шофером или на ранчо до борьбы с насекомыми-вредителями. Это не только меняет целую ветвь игры, но и добавляет контент, который может сделать новое прохождение более продолжительным, чем предыдущее.

4. Ambient Random Events (Crossed99)

Геймплей

Red Dead Online X — Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 сама по себе кажется достаточно динамичной, но мод от Crossed99 дополняет ее, внедряя случайные события, происходящие вокруг главного героя. Все происшествия сводятся к потасовкам, перестрелкам и попыткам охотников за головами поймать цель. И все это может заканчиваться по-разному. Например, цель убегает или какая-то банда побеждает в стычке.

Чтобы дополнить мод реализмом, события, предусмотренные в нем, не всегда происходят рядом с персонажем. И в конкретном случае это могут быть лишь звуки драки вдалеке. Возможно, мод не особо преображает игру, но такого дополнения хватит, чтобы она стала более живой.

3. Cut Dialogue Enhanced (Milferino)

Геймплей

Red Dead Online X — Rockstar Games

Еще один мод, восстанавливающий вырезанный контент. Но на этот раз в формате диалогов Артура и Джона. Моддер Milferino добавляет реплики, которые ранее не воспроизводились, а это значит, что в следующем прохождении игры будет больше интересных деталей. В результате Артур и Джон будут реже возвращаться к прежним диалогам, а предвосхищение фраз, которых никто не слышал ранее, способно изменить восприятие игры.

В сообществе моддеров есть еще два дополнения — Cut Dialogue Restoration и Enhancement, но Enhanced — это более усовершенствованная их версия, в которую входит весь их контент, но со своими уникальными вставками.

2. Serenity (MaybelleElizabethColter)

Геймплей

Red Dead Online X — Rockstar Games

Небольших косметических правок бывает достаточно, чтобы сделать игру совершенно новой. Мод Serenity от MaybelleElizabethColter меняет всплывающие на экране подсказки и включает в себя ряд других функций вроде уменьшения расстояния пастьбы, чтобы лошади находились поближе к персонажу. Кроме того, пастьба восстанавливает здоровье скакунов, что является эффективным и простым способом поддерживать их в отличной форме.

1. Chaos Mod (Shdel)

Скрипты

Red Dead Online X — Rockstar Games

Chaos Mod от Shdel был выпущен в 2022 году, но именно он делает Red Dead Redemption 2 непредсказуемой настолько, что ни один другой патч подобной категории с ним не сравнится. Более того, мод является прекрасным инструментом в руках стримеров, позволяя зрителям платформ, к примеру, угадывать, какой эффект настигнет персонажа следующим.

Эффекты настолько преображает игру, что возникает впечатление, будто это совершенно новый — не всегда удобный — опыт. В перечень хаотичных событий входят рандомные похищения фермерами, опьянение персонажа, лишение патронов и многое другое. Каждый эффект длится 45 секунд, что становится гарантом занимательного времяпрепровождения, когда в RDR2 хочется погрузиться по-новому, с безумными вызовами.

Сообщества моддеров создают тонны контента для своих любимых игр, и каждое дополнение может проникнуть в абсолютно любую категорию — от улучшения механики до изменений, способных придать комичный и абсурдный характер, как тот же Chaos Mod. А игры класса Red Dead Redemption 2 идеально вписываются в такого рода эксперименты, благодаря широкой базовой модели и огромному миру. Именно поэтому, когда настанет момент в очередной раз занять место Артура Моргана, добавление нескольких модов может сделать следующее прохождение более уникальным.