Топ-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году

Индустрию видеоигр в уходящем году можно сравнить с американскими горками. В контексте проектов это был исторический период для новых релизов. Нам представили игры на любой вкус — от ставших успешными Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до запоминающихся инди-тайтлов Venba и Chants of Sennaar.

Если же рассматривать сферу под углом бизнеса, 2023-й оказался более волнистым. Пока корпорации поглощали компании и анонсировали игры, тысячи сотрудников отрасли были лишены работы, целым студиям пришлось закрыться или приходить в себя после масштабных взломов, а поставщик «революционного» игрового движка попал в немилость из-за сомнительного решения внедрить ряд изменений в политику пользования.

Самые громкие игровые события уходящего года граничат между искренним восхищением и тотальным разочарованием. Все это лишь свидетельствует о том, что индустрию ждет загадочный 2024 год, который едва ли будет таким же насыщенным в плане медийных сенсаций, как 2023-й, и который по-прежнему будет приносить сотрудникам многих компаний новости о сокращениях.

Ниже представлены семь событий индустрии видеоигр, которые определили 2023 год, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.

Магазин eShop ушел на покой

Nintendo eShop nintenderos.com

В конце марта 2023 компания Nintendo объявила о закрытии виртуального магазина eShop, который обслуживал консоли Wii U и 3DS. В результате прекращения работы сервиса тысячи игр для старых устройств стали недоступны для покупки, что оказалось глубоким ударом и оставило привкус горечи у фанатов на фоне успешного в целом года для Nintendo. Драма может продолжиться и в 2024-м, когда компания вырубит другие онлайн-площадки для устаревших девайсов.

Microsoft наконец-то закрыла сделку с Activision Blizzard

Xbox + Activision Blizzard microsoft.com

Независимо от результата сделки, ситуация вокруг Microsoft и Activision Blizzard претендовала на одну из самых сенсационных в 2023 году. Корпорации Microsoft, несомненно, пришлось проделать колоссальный объем работы в ходе затяжного судебного процесса, в результате которого произошла крупная утечка конфиденциальных документов и дальнейшие уступки со стороны Microsoft в области облачного гейминга.

Однако результат стоил всех жертв — в октябре сделка с Activision Blizzard была одобрена. А Бобби Котик, покинувший компанию, поставил финальную точку в данной истории.

Сомнительная политика Unity

Unity Engine unity.com

Unity — это игровой движок, используемый разработчиками всех мастей и масштабов. С целью еще большей наживы на своей огромной пользовательской базе поставщики аппаратного обеспечения анонсировали программу взимания платы за время работы — Runtime Fee program. Новая инициатива подразумевала списание комиссии за каждую установку игры, что ударило бы по мелким студиям, доход которых не такой огромный.

Негативная реакция на программу не заставила себя долго ждать, в результате чего дело дошло до отставки руководителя Unity и вынудило компанию отступить. После скандала Unity пришлось сократить до 4% штата сотрудников.

Выставка E3 окончательно прекратила свое существование

В контексте слухов о возвращении E3 2023 год начался многообещающе. Однако история закончилась тем, что из-за отсутствия поддержки со стороны ведущих представителей индустрии E3 2023 пришлось отменить. В течение нескольких месяцев стало известно о прекращении сотрудничества Entertainment Software Association с ReedPop, а данные правительственных документов гласили, что выставки E3 2024 и E3 2025 проводиться не будут.

В декабре Entertainment Software Association опубликовала заявление, подтвердив, что E3 больше не существует, поскольку в условиях нынешних возможностей компаний, имеющих доступ к потребителям и деловым связям, проводить данное мероприятие не имеет смысла.

Первые кадры GTA VI

GTA VI X — Rockstar Games

Довольно редко в подобных рейтингах можно увидеть трейлер одной игры, но официальный анонс GTA VI — это несколько иная ситуация. Прошло более 10 лет с момента релиза пятой части Grand Theft Auto, которая сохраняет популярность во многом благодаря обновлениям онлайн-режима.

Поэтому в конце осени, когда компания Rockstar анонсировала трейлер GTA VI, ажиотаж вокруг следующей игры достиг апогея. К сожалению, слив видео вынудил издателя презентовать ролик немного раньше, но это не помешало ему всего за сутки стать одним из самых популярных на YouTube. Однако выход сиквела состоится только в 2025 году.

Массовые сокращения в Embracer Group

Embracer Group embracer.com

Волна увольнений определила индустрию видеоигр в 2023 году, и на вершине этой волны оказалась Embracer Group. Для компании год начался уверенно: она рассчитывала на сделку стоимостью в $2 млрд с другой неназванной организацией (если верить информации Axios, это была Savvy Games из Саудовской Аравии). Однако что-то пошло не так, сделка сорвалась, а у Embracer Group не оказалось запасного плана в момент, когда пришло время выплачивать долги.

Компания решилась на реструктуризацию, рассчитывая вернуть хоть какие-то деньги. В результате безграмотных действий руководства многие приглашенные разработчики были уволены, а студии Campfire Cabal, Volition и Free Radical — закрыты.

Взлом Insomniac Games

Marvel’s Wolverine Insomniac Games

2023 год не мог завершиться еще без одного громкого события. Одна из крупнейших компаний индустрии — Insomniac Games — стала жертвой взлома. Так, группе энтузиастов Rhysida достались 1.67 терабайт закрытых данных после отказала Sony и Insomniac Games задонатить $2 млн в качестве выкупа.

В ходе утечки в публичный доступ просочилась информация о разработке Marvel's Wolverine, о сотрудничестве Sony и Marvel и продаже игр. Но самое главное — были слиты данные персонала Insomniac Games, что только обострило растущую в последние годы тенденцию со взломами и хакерскими атаками ради выкупа.

Если некоторые утечки вроде тех, что пережила Microsoft — с многолетними планами по развитию — были вызваны канцелярскими ошибками, то Insomniac Games пострадала от незаконной деятельности, которая поставила под угрозу безопасность разработчиков.

Возможно, после произошедшего любители видеоигр изменят свое отношение к утечкам и смогут сами себе ответить, как далеко они готовы зайти, чтобы завладеть эксклюзивом с неанонсированными тайтлами, особенно если это будет угрожать безопасности сотрудников, создающих их любимые шедевры.