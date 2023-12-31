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    Топ-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году

    От масштабных утечек данных до массовых увольнений

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    Marvel’s Wolverine
    В уходящем году индустрия видеоигр запомнилась десятками крутых релизов на любой вкус. Однако вместе с большими проектами и яркими презентациями игровую сферу потрясли и другие истории. Автор Digitaltrends Томас Францезе назвал семь самых медийных событий мира гейминга в 2023-м.
    Индустрию видеоигр в уходящем году можно сравнить с американскими горками. В контексте проектов это был исторический период для новых релизов. Нам представили игры на любой вкус — от ставших успешными Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до запоминающихся инди-тайтлов Venba и Chants of Sennaar.

    Если же рассматривать сферу под углом бизнеса, 2023-й оказался более волнистым. Пока корпорации поглощали компании и анонсировали игры, тысячи сотрудников отрасли были лишены работы, целым студиям пришлось закрыться или приходить в себя после масштабных взломов, а поставщик «революционного» игрового движка попал в немилость из-за сомнительного решения внедрить ряд изменений в политику пользования.

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    • Самые громкие игровые события уходящего года граничат между искренним восхищением и тотальным разочарованием. Все это лишь свидетельствует о том, что индустрию ждет загадочный 2024 год, который едва ли будет таким же насыщенным в плане медийных сенсаций, как 2023-й, и который по-прежнему будет приносить сотрудникам многих компаний новости о сокращениях.

    Ниже представлены семь событий индустрии видеоигр, которые определили 2023 год, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.

    Магазин eShop ушел на покой

    Nintendo eShop

    В конце марта 2023 компания Nintendo объявила о закрытии виртуального магазина eShop, который обслуживал консоли Wii U и 3DS. В результате прекращения работы сервиса тысячи игр для старых устройств стали недоступны для покупки, что оказалось глубоким ударом и оставило привкус горечи у фанатов на фоне успешного в целом года для Nintendo. Драма может продолжиться и в 2024-м, когда компания вырубит другие онлайн-площадки для устаревших девайсов.

    Microsoft наконец-то закрыла сделку с Activision Blizzard

    Xbox + Activision Blizzard

    Независимо от результата сделки, ситуация вокруг Microsoft и Activision Blizzard претендовала на одну из самых сенсационных в 2023 году. Корпорации Microsoft, несомненно, пришлось проделать колоссальный объем работы в ходе затяжного судебного процесса, в результате которого произошла крупная утечка конфиденциальных документов и дальнейшие уступки со стороны Microsoft в области облачного гейминга.

    Однако результат стоил всех жертв — в октябре сделка с Activision Blizzard была одобрена. А Бобби Котик, покинувший компанию, поставил финальную точку в данной истории.

    Сомнительная политика Unity

    Unity Engine

    Unity — это игровой движок, используемый разработчиками всех мастей и масштабов. С целью еще большей наживы на своей огромной пользовательской базе поставщики аппаратного обеспечения анонсировали программу взимания платы за время работы — Runtime Fee program. Новая инициатива подразумевала списание комиссии за каждую установку игры, что ударило бы по мелким студиям, доход которых не такой огромный.

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    • Негативная реакция на программу не заставила себя долго ждать, в результате чего дело дошло до отставки руководителя Unity и вынудило компанию отступить. После скандала Unity пришлось сократить до 4% штата сотрудников.

    Выставка E3 окончательно прекратила свое существование

    E3

    В контексте слухов о возвращении E3 2023 год начался многообещающе. Однако история закончилась тем, что из-за отсутствия поддержки со стороны ведущих представителей индустрии E3 2023 пришлось отменить. В течение нескольких месяцев стало известно о прекращении сотрудничества Entertainment Software Association с ReedPop, а данные правительственных документов гласили, что выставки E3 2024 и E3 2025 проводиться не будут.

    В декабре Entertainment Software Association опубликовала заявление, подтвердив, что E3 больше не существует, поскольку в условиях нынешних возможностей компаний, имеющих доступ к потребителям и деловым связям, проводить данное мероприятие не имеет смысла.

    Первые кадры GTA VI

    GTA VI

    Довольно редко в подобных рейтингах можно увидеть трейлер одной игры, но официальный анонс GTA VI — это несколько иная ситуация. Прошло более 10 лет с момента релиза пятой части Grand Theft Auto, которая сохраняет популярность во многом благодаря обновлениям онлайн-режима.

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    • Поэтому в конце осени, когда компания Rockstar анонсировала трейлер GTA VI, ажиотаж вокруг следующей игры достиг апогея. К сожалению, слив видео вынудил издателя презентовать ролик немного раньше, но это не помешало ему всего за сутки стать одним из самых популярных на YouTube. Однако выход сиквела состоится только в 2025 году.

    Массовые сокращения в Embracer Group

    Embracer Group
    embracer.com

    Волна увольнений определила индустрию видеоигр в 2023 году, и на вершине этой волны оказалась Embracer Group. Для компании год начался уверенно: она рассчитывала на сделку стоимостью в $2 млрд с другой неназванной организацией (если верить информации Axios, это была Savvy Games из Саудовской Аравии). Однако что-то пошло не так, сделка сорвалась, а у Embracer Group не оказалось запасного плана в момент, когда пришло время выплачивать долги.

    Компания решилась на реструктуризацию, рассчитывая вернуть хоть какие-то деньги. В результате безграмотных действий руководства многие приглашенные разработчики были уволены, а студии Campfire Cabal, Volition и Free Radical — закрыты.

    Взлом Insomniac Games

    Marvel’s Wolverine

    2023 год не мог завершиться еще без одного громкого события. Одна из крупнейших компаний индустрии — Insomniac Games — стала жертвой взлома. Так, группе энтузиастов Rhysida достались 1.67 терабайт закрытых данных после отказала Sony и Insomniac Games задонатить $2 млн в качестве выкупа.

    В ходе утечки в публичный доступ просочилась информация о разработке Marvel's Wolverine, о сотрудничестве Sony и Marvel и продаже игр. Но самое главное — были слиты данные персонала Insomniac Games, что только обострило растущую в последние годы тенденцию со взломами и хакерскими атаками ради выкупа.

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    • Если некоторые утечки вроде тех, что пережила Microsoft — с многолетними планами по развитию — были вызваны канцелярскими ошибками, то Insomniac Games пострадала от незаконной деятельности, которая поставила под угрозу безопасность разработчиков.

    Возможно, после произошедшего любители видеоигр изменят свое отношение к утечкам и смогут сами себе ответить, как далеко они готовы зайти, чтобы завладеть эксклюзивом с неанонсированными тайтлами, особенно если это будет угрожать безопасности сотрудников, создающих их любимые шедевры.

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