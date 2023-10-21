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    Обзор Marvel’s Spider-Man 2: всепоглощающее фэнтези, полное борьбы и эмоций

    Почему сиквел от Insomniac Games стал новым шедевром игр о супергероях?

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    Marvel’s Spider-Man 2
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    Marvel’s Spider-Man 2
    В пятницу, 20 октября, состоялся долгожданный релиз Marvel’s Spider-Man 2 — игры, которая позволяет переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом в четко продуманном вихре супергеройской борьбы, разворачивающейся в поразительно детализированном и красивом Нью-Йорке. Но чем поклонников жанра цепляет сиквел? Объясняет автор The Guardian Кит Стюарт.
    Создание сиквела игры из категории бестселлеров — это тяжелейшая творческая задача, от которой даже у Человека-паука могло бы начаться головокружение. Если чересчур придерживаться первоначальной формулы, то можно прослыть самодовольным и нерешительным, а далеко отклонившись от оригинала, можно потерять то, что привело к успеху на старте. В процессе создания продолжения Spider-Man 2 студия Insomniac Games прошла по этой узкой тропе с грацией олимпийской гимнастки.

    Нас снова вернули в удивительно детализированную и яркую репродукцию Нью-Йорка, более крупного и живого, чем раньше. Игра дает возможность переключаться между двумя героями — Питером и Майлзом, в то время как Крейвен-охотник врывается в мегаполис с целью освободить группу суперзлодеев, чтобы преследовать их в качестве развлечения. В то же время инопланетный симбиот, именуемый во вселенной Marvel Веномом, прячется в самых неожиданных местах и ждет своего часа.

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    • Как и в оригинале, игра сосредоточена на постоянно обостряющемся противостоянии с уже знакомыми паучьими врагами и их приспешниками. Причем обоим супергероям доступен широкий спектр боевых навыков, приемов с паутиной и атаками ближнего боя, дополненными разными комбо и уникальными ударами. Игроки могут подбрасывать противников в воздух и месить их в подвешенном состоянии, стрелять паутиной, цепными молниями или наносить размашистые удары ногами — ну прямо изобилие супергеройского насилия.

    Скрин из Marvel’s Spider-Man 2

    В процессе прохождения кампании ваши герои будут зарабатывать очки опыта и токены, которые можно пустить на улучшение дерева навыков и прокачку экипировки, расширяя тем самым арсенал персональных способностей. И хотя навыки Питера и Майлза несколько отличаются, их механика — в плане расположения кнопок — остается схожей. Поначалу все это вызывает недоумение, ведь комбинаций безумно много, однако те, кто проходил первые две игры, вряд ли столкнутся с проблемами, ведь основные манипуляции остаются прежними, но до тех пор, пока Паркер не приобретет новые умения с помощью… не будет спойлерить.

    Игровой ритм похож на предыдущие. Каждый район Нью-Йорка кишит побочными квестами: то вы боретесь с уличной преступностью, то раскрываете вражеские тайники, часами бегая по высоткам и поочередно нейтрализуя охранников, то втягиваетесь в разного уровня локальные стычки.

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    • Каждый участок мегаполиса имеет определенное количество таких заданий, поэтому вы естественным образом выполняете их, двигаясь к основным миссиям сюжета, хотя ценители полного прохождения захотят облететь все квесты. Безусловно, все это нам уже знакомо, но новая компания злодеев, новые дополнительные задания и усовершенствованный город делают экшен интереснее. И как же здорово, что теперь нам дают возможность исследовать Бруклин и Квинс с их фирменными заводами, лиственными кварталами и пригородными зонами: они дополняют игру новыми текстурами, превращая элементы изучения в визуальное чудо.

    Но что игре по-настоящему удалось, так это сплести воедино истории Питера и Майлза, не создав ощущение перегруженности и урезанности повествования. Их взаимосвязанные истории порой имеют что-то общее, моментами контрастируют, но при этом раскрывают глубину и нюансы. Питер стремится войти во взрослую жизнь, хочет найти работу и переехать к Эм-Джей, а Майлз страдает от потери отца, чувствуя себя неполноценным.

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    • Упомянутое выше — это не просто фоновые детали, преподносимые нам мимолетно в кинематографических сценах. Среди грандиозных постановочных сражений в игре полно подобных моментов. Все они наполнены человечностью, дружбой и эмоциями.

    В сюжете присутствует прекрасная сцена с Питером, Гарри и Мэри Джейн в парке аттракционов Кони-Айленд, где вы участвуете в играх на шоу и катаетесь на американских горках, все время ощущая сильную связь между персонажами. Между тем, целая тема, связанная с центром общины в Гарлеме и его коллекцией джазовых артефактов, представляет собой увлекательное отступление, написанное с заботой и пониманием. Возможно, вы запустили экшен о Пауке не за красочным объяснением связи бибопа и рэп-музыки, но вы его получите.

    Парк аттракционов в Marvel’s Spider-Man 2

    На самом деле, любимыми сценами геймеров могут стать те, что вообще не связаны с супергероями. Чего только стоит побочный квест, в котором слабослышащая подруга Майлза Хейли обучает граффити-художника вере в свои работы. Способ, которым на экране показано понимание мира, является фантастическим и трогательным. Это доказывает, что Insomniac Games способна соединить сюжет, подтекст и глубокий смысл во взаимодействующие элементы на уровне Naughty Dog.

    Захватывающий механизм из первой игры, позволяющий легко и непринужденно раскачиваться на паутине, вернулся, но теперь Insomniac добавила крылья, чтобы Человек-паук мог передвигаться на большие расстояния. И работают они прекрасно, усиливая ощущение плавности и изящества, позволяя вам пронестись над похожим на ущелья улицами, прежде чем подняться ввысь, оставив городскую суету далеко внизу.

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    • Это замечательное ощущение, которому способствуют ветровые потоки, движущиеся вдоль некоторых улиц и над реками Гудзон и Ист, помогая оставаться в воздухе как можно дольше. В менее опытных руках планеризм мог бы стать максимально мощной функцией, которая сделала бы паутину почти бесполезной, но вместо этого он оказался отличным дополнением, расширяющим возможности, не делая героя сверхчеловечным.

    Но в игре не обошлось и без оплошностей. Большинство сражений с боссами действительно не оправдывает ожиданий, накапливая этап за этапом более сложные действия, когда пары фаз противостояния было бы достаточно.

    Кадры Marvel’s Spider-Man 2

    Есть и несколько галлюциногенных/виртуальных фантазийных сцен, которые чаще раздражают и наскучивают, но никак не вызывают восторг. Больше беспокойств возникает при периодических сбоях в работе пользовательского интерфейса: в игре с таким сложным набором движений и действий необходимы четкие подсказки, ведь иногда трудно разобраться, что нужно делать в той или иной головоломке, часто потому что схема управления может немного меняться от одной стадии к другой.

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    • Но играть в игру, созданную с такой любовью и соответствующую первоисточнику — истинное удовольствие. Marvel’s Spider-Man 2 — это экшен, который должен испытать каждый обладатель консоли PS5, дополненной восхитительным набором интерактивных функций, чтобы как можно больший круг потенциальных геймеров мог примерить роль Паука.

    В этом заключается сущность того, какими должны быть приключенческие видеоигры: большая искренняя фантазия, пронизанная полезными деталями, заряженная борьбой и эмоциями. Во всех смыслах Marvel’s Spider-Man 2 — это воплощение знаменитого девиза Стэна Ли: «Excelsior».

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