«Место разума для каждого»: предварительный обзор Alan Wake 2

Прошло много лет с момента выхода первой Alan Wake, но история на этом не закончилась. Она продолжилась в играх Remedy Entertainment, объединенных в одну вселенную, включая последний проект студии — Control. И вскоре Alan Wake 2 расширит ее во многих новых аспектах.

Сознательно или случайно, студия Remedy специализируется на захватывающих сюжетах и геймплее, часто забрасывая игроков в экстравагантные истории, которые каким-то образом ощущаются одновременно реалистичными, жуткими и завораживающими, и Alan Wake 2 не исключение.

Ранее стало известно, что Алан Уэйк будет не единственным героем сиквела, но это еще не все: в игре появится совершенно новый персонаж — Сага Андерсон, агент ФБР, расследующая серию убийств в городе Брайт-Фоллс, штат Вашингтон. Ее путешествие станет доступным параллельно с сюжетом за Алана, что делает сиквел вдвое больше, чем могли вообразить фанаты. Пока неясно, занимает ли история Саги половину повествования в целом, однако она включает в себя новые механики, которые могут заинтересовать новых игроков в этой развивающейся франшизе.

В ходе демонстрационного шоукейса, где были представлены сюжет и игровой процесс как Саги Андерсон, так и Алана Уэйка, журналисты Screenrant провели за игрой несколько часов.

В самом начале истории Саги она расспрашивает жителей города о трейлерном парке, где, по всей видимости, живет со своей семьей. Но в подлинном стиле Alan Wake она не узнала ни о место проживания, ни тех, с кем разговаривает, поскольку реальность переписывается в процессе изменения сюжета.

«То же самое происходит и с Аланом Уэйком, чье повествование пересекается с историей Саги, о чем мы пока не знали, а то, что выяснилось позже, мы не будем рассказывать, во избежание спойлеров», — пишут обозреватели Screenrant.

Прохождение сюжета Саги напоминает путешествие Алана Уэйка из первой игры, хотя и с некоторыми поправками и поворотами, а детализация города, зданий и леса просто завораживает. Ожидалось, что Alan Wake 2 получится столь же атмосферной, как и первая игра, и будет соответствовать другим тайтлам Remedy последнего десятилетия; судя по тому, что было показано прессе, это ярко проявляется в таких местах, как карнавал и трейлерный парк.

Сага в Alan Wake 2 PS Store

Даже перемещение по комнатам и зданиям вызывает чувство дрожи, которое не покидает ни на минуту. А чтобы окончательно убедиться в том, что Алан Уэйк вдохновлен Стивеном Кингом, отель Oceanview, показанный в трейлерах, максимально приближен к отелю Overlook. Любой поклонник «Сияния» — книги или фильма — улыбнется тому, как тщательно Remedy подошла к проработке нового отеля, он действительно ощущается как отдельный персонаж.

Пожалуй, самой интересной деталью Alan Wake 2, помимо локаций, является «место разума». У Саги это ментальное убежище с конструкцией в виде детективной доски, но более извилистое. Когда игроки находят новые улики и цели, им приходится объединять их с уже имеющейся информацией на доске, чтобы продвигаться в сюжете.

Место пустоши в Alan Wake 2

С одной стороны, доска дел может показаться препятствием, потому что игра не позволяет идти дальше, пока не будет выполнена часть задач, но с другой стороны, это идеальный способ убедиться в правильности понимания происходящего. Опять же, для игры с запутанным сюжетом, как эта, доска дел необходима. И вся прелесть механики заключается в том, что, если кто-то на несколько недель отложит игру, он всегда сможет вернуться и наверстать упущенное, изучив доску дел, файлы и другие объекты (например, составление профиля подозреваемых) в месте разума Саги.

В конечном итоге это расширяет функции кодекса, который входит в большинство тайтлов, но который фанаты нередко забывают, и Alan Wake 2 сделала его фундаментальной частью игрового процесса.

Еще одним волнующим элементом сиквела оказались головоломки. Для поклонников любых приключенческих жанров это не ново, но головоломки играют большую роль как в сюжете Саги, так и в ветке Алана. Это может быть открытие двери, поиск правильной комнаты, отпирание ящика или что-то еще. Головоломки в сиквеле довольно примитивны, хотя, признаться, могут выглядеть сложными, поскольку для получения ответа требуется найти ключевую подсказку. Звучит довольно просто, но если вы слишком много размышляете над разгадкой, это может занять больше времени, чем предполагалось.

Геймплей Alan Wake 2 PS Store

В плане игрового процесса ушло ощущение стрельбы в тире, как то было в первой части, и вместо этого Alan Wake 2 с головой погружается в жанр survival horror, который становился все более популярным в 2010-х и теперь в — 2020-х годах. Выбор, когда стрелять, а когда — нет, какое оружие использовать, насколько ярко включать фонарик в темноте и многое другое — все это вносит свой вклад в управление ресурсами в игре.

В сочетании с мрачными тонами и атмосферой сиквела Alan Wake 2 представляет собой настоящий хоррор на выживание, невероятно увлекательный и последовательный, а порой и трудный. Это не версия Alan Wake 2 начала 2010-х годов, как можно было ожидать, а естественная эволюция того, каким должно быть продолжение после выхода на два поколения консолей позже.

В Alan Wake 2 Remedy Entertainment сделала большой шаг вперед и даже пошла дальше, соединив живой экшен и традиционный геймплей с кат-сценами, на что студия впервые решилась много лет назад в Quantum Break. Все, чему они научились в предыдущих играх, и даже больше, вернулось и было реализовано в Alan Wake 2 в геометрической прогрессии.

Конечно, финальный продукт может отличаться, поскольку на демонстрации удалось лишь мельком оценить геймплей, но то, что там было показано, выглядело многообещающе и, бесспорно, эффектно.