Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1

«За эти годы я прошел все игры серии Mortal Kombat. Я менялся вместе с Суджинко в Mortal Kombat: Deception, наслаждался абсурдом Фредди Крюгера в Mortal Kombat 9, прыгал вниз, играя за Женщину-кошку в Mortal Kombat Vs. DC Universe (если это можно назвать игрой Mortal Kombat) и т.д.

И, конечно, я был свидетелем кульминационной схватки между Лю Каном и Шан Цзуном за контроль над песочными часами в Mortal Kombat 11 в сюжете Aftermath. Теперь, в Mortal Kombat 1, я продолжаю с того самого места, на котором остановился, — в начале новой эры», — пишет обозреватель Dualshockers под ником Aku.

Обещание «сброса» временной линии, потрясающие визуальные эффекты и, конечно же, множество вернувшихся персонажей — все это вызвало много шумихи вокруг этой вроде бы, но не совсем перезагрузки.

Однако беспокойство о том, насколько сильно сюжет игры будет привязан к общей «альтернативной временной линии», сохранялось. Конечно, ее действие происходит в новой временной шкале вселенной Mortal Kombat, но все же хотелось, чтобы сюжет сумел сказать что-то кроме: «Помните, как это было раньше? Теперь все по-другому». Хотелось, чтобы в новом файтинге была суть.

И о боже, игрокам дали то, что они просили.

Скриншот из Mortal Kombat 1 Steam

Начиная со стартовой сцены, в которой Шан Цзун продает деревенским жителям всякую ерунду, и заканчивая титрами и далее, все, происходящее на экране, притягивает. Все персонажи, за которых вы играете, гармонично вписываются в сюжет. После того как Джонни Кейдж, Кенши, Кун Лао и Барака попадают в плен к Шан Цзуну, становится понятно, почему именно за Бараку вы будете играть во время побега, ведь он не так сильно пострадал, как остальные, и сохранил оружие, являющееся частью его самого.

Вполне логично, почему в кампании вы сыграете за Ашру, ведь именно она может найти Куан Чи и уничтожить демонов. Все персонажи, за которых проходится сюжетная линия, радуют тем, что выполняют индивидуальную цель, которая делает их значимыми. То, что в Mortal Kombat 11 считалось простой механикой, в Mortal Kombat 1 оказалось чем-то более существенным, но во избежание спойлеров не стоит говорить об этом подробнее.

Единственное, на что можно пожаловаться — это краткость сюжета. Каким бы крутым он ни был, на его прохождение тратится примерно пять-шесть часов. Это сказывается на некоторых моментах, в частности, на том, что определенные герои становятся неиграбельными во время выполнения кампании.

В сюжете было немало моментов, когда можно было бы позволить сделать выбор. Например, Милина или Таня в битве с Эрмаком или Лю Кан, Герас и Китана в бою у песочных часов. Последняя глава выравнивает ситуацию, давая возможность выбрать персонажа, но вместе с этим возникает другая проблема — финальная битва становится разочаровывающей. Предполагается, что это будет решающая схватка с главными злодеями… но она заканчивается всего одним раундом.

Каждый персонаж нереально приятен в игре. Даже в сюжетном разделе, когда у вас отсутствует полный набор приемов или помощников, как, например, Райдэн без молнии или Кенши без Сенто, перемещение и выполнение комбо выглядят плавно. С полноценным сетом движений удовольствие от игры только растет.

Кадр боя в Mortal Kombat 1 Steam

Важным дополнением в файтинге являются камео-бойцы, представляющие собой набор отдельных персонажей, которые помогают в битвах. Разнообразие атак, которые могут осуществлять герои этой категории, позволяют экспериментировать.

Приемы Фроста хороши как для запутывания противника, так и для продления комбо и контроля хода сражения. Скорпион помогает проводить быстрые атаки и комбо из разных частей поля битвы. В вашем распоряжении также имеется Горо, который хорош при защите от атак и славится своим фирменным Unbreakable Stomp. Объединение персонажей в пары дает столько разнообразия и возможностей для самовыражения, что по мере игры вы обязательно испытаете что-то новое.

Mortal Kombat 11 красива и контрастна. В игре присутствуют жуткие локации, которыми часто славится серия. Взять хотя бы лабораторию Шан Цзуна, которая является мрачным подземельем, наполненным всякими кошмарными мерзостями.

При этом визуальная составляющая игры по-настоящему пестрит самыми красивыми местами вроде фестиваля Sun Do с множеством веселящихся людей в экстравагантных костюмах под освещенным фейерверками небом или сказочной атмосферы Живого леса с его разноцветной листвой и наполненными душой деревьями. Даже в темных локациях внимание к деталям, хоть и не столь заметное, присутствует: нет ни одной точки на карте, которая выглядела бы плохо.

Каждый персонаж и визуальные эффекты смотрятся потрясающе. Команда разработчиков действительно творчески подошла к фаталити и бруталити. Генерал Шао разрывает окровавленное тело до скелета, Ли Мей превращает голову в фейерверк, Рейн разделяет вашего героя на две части. Эти и многие другие кадры — зловещее удовольствие для глаз. Mortal Kombat 1 — одна из самых красивых игр, вышедших в этом году, и, возможно, самый яркий файтинг, в который мы когда-либо играли.

Поединок в Mortal Kombat 1 Steam

В Mortal Kombat 1 есть много интересного в плане однопользовательского контента. Помимо сюжета, в игре присутствуют башни, дойдя до финала которых мы получаем концовки персонажей.

Появился в игре и новый режим «Вторжение», который напоминает большую настолку с элементами RPG. Исследование локаций в стороне от основного прогресса, поиск и использование предметов в бою, начисление очков для увеличения характеристик, выбор определенного типа бойца для противостояния другому в покемон-стиле — все это проработано настолько шикарно, что в режиме можно легко потеряться на несколько часов.

Mortal Kombat 1 дает нам множество причин заглянуть в каждый ее уголок. Игровой цикл состоит из выполнения различных заданий для получения опыта и внутриигровых валют Krowns и Koins. Эти ресурсы можно пустить на покупку опций кастомизации персонажей и камео-бойцов.

В игре присутствуют определенные фаталити и бруталити, скрытые за Fighter Mastery — отдельной системой повышения уровня, привязанной к конкретным персонажам и камео-бойцам. Это отличный стимул познакомиться со многими героями.

Так оправдан ли ажиотаж вокруг Mortal Kombat 1? Безусловно. Несмотря на краткость сюжета, он представляет собой крутую историю, а помимо нее — множество контента для одиночной кампании, который побуждает возвращаться в игру изо дня в день. И, конечно, финальные приемы стали еще более кровавыми и жестокими. Эту игру нельзя не порекомендовать к прохождению.