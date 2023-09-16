Starfield: 10 крутейших пасхалок в игре

«Аполлон-11»

«Аполлон-11» в Starfield Dualshockers, Starfield

Если вы посетите Солнечную систему Sol и высадитесь на Луну (в игре она помечена как Luna), то наткнетесь на пасхалку, отсылающую к высадке на Луну «Аполлона-11» в 1969 году. Игрокам позволено подняться на корабль и даже пополнить свою коллекцию предметов «Снежным шаром Аполлона». Он представляет собой изображение двух астронавтов с посадочной платформой космического корабля. Это очевидный намек на Нила Армстронга и Базза Олдрина — первых людей, побывавших на Луне.

Чтобы найти пасхалку, нужно посетить дом в Новой Атлантиде. В одной из комнат будет стол, на котором лежит книга «Второй дневник сэра Ливингстона». После ее прочтения ваша цель — посетить достопримечательность «Аполлона» на Луне — будет отмечена. Дальше просто необходимо следовать маркеру, чтобы спокойно добраться до пасхалки.

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы в Starfield Dualshockers, Starfield

Пирамиды Гизы — одно из древнейших рукотворных сооружений на планете Земля. До сих пор не укладывается в голове, как такие величественные творения сохранились до наших дней. В Starfield можно посетить уникальную достопримечательность и узнать, смогли ли пирамиды выдержать очередную проверку временем. Чтобы добраться до этой локации в игре, сперва придется посетить Аквила-Сити на планете Аквила. Там необходимо разыскать книжный магазин Ахджонга Синклера и купить книгу «Древняя цивилизация Египта».

Ознакомившись с ее содержанием, игра предложит отправиться Каир. Оказавшись у нужной точки, вы обнаружите, что пирамиды под воздействием времени начали разрушаться, но по-прежнему сохраняют свой узнаваемый облик. Насладившись красотами сооружений, не забудьте забрать предмет «Снежный шар Каира». Кроме того, посетив упомянутую выше лавку Ахджонга Синклера, приобретите книгу «Оливер Твист», которая приведет вашего героя к знаменитому небоскребу The Shard в Лондоне.

Костюм тихоходки

Костюм тихоходки в Starfield Dualshockers, Starfield

Возможно, вы когда-то уже слышали или читали о тихоходках (лат. Tardigrada) — микроскопических беспозвоночных — которых называют водяными мишками — способных выживать в экстремальных условиях. Считается, что эти существа живут на нашей планете около 600 млн лет. Для понимания: динозавры впервые появились на Земле около 400 млн лет назад.

В Starfield захотели отдать дань уважения тихоходкам, создав тематический костюм. Чтобы его найти, совершите посадку на крупнейший спутник Сатурна — Титан. Там отправляйтесь в поселение New Homestead и поговорите с доктором Гилианой Лакота, которую можно встретить в клинике на территории колонии Living History. Доктор попросит вас надеть костюм и напугать туристов неподалеку. Так, список инвентаря пополнится экипировкой в форме тихоходки.

Марсоход «Оппортьюнити»

Марсоход «Оппортьюнити» в Starfield Dualshockers, Starfield

Пасхалка, зародившаяся на Земле и умершая на Марсе. В 2019 году NASA потеряло связь с марсоходом «Оппортьюнити», миссия которого была официально завершена. Но в Starfield игроки все еще могут найти его на планете, для высадки на которую он и предназначался.

Чтобы лично увидеть «Оппортьюнити», необходимо посетить пусковую башню NASA во Флориде. Внутри расположена выставочная зона с большой моделью данного марсохода. Взаимодействуя с экспонатом, ваш герой получит новое задание. Оно и направит его на поиски.

Теперь устройтесь поудобнее в своем космическом корабле и проложите путь к Марсу. Следуя миссии, вы легко найдете нужную контрольную точку. Поблизости марсохода можно обнаружить коллекционный предмет «Марсианский снежный шар».

Планеты и луны Альфы Центавра названы в честь реальных астронавтов

Альфа Центавра в Starfield Dualshockers, Starfield

Любители космоса, возможно, уже видели данную пасхалку, но новички или те, кто ее пропустил, будут удивлены, узнав, что планеты и луны Альфы Центавра названы в честь реальных космонавтов, выходивших в открытый космос. Альфа Центавра — ближайшая к Солнцу звездная система, состоящая из четырех планет и восьми лун.

Мимо этой пасхалки трудно пройти, и вполне вероятно, вам уже довелось побывать в данной звездной системе.

Наклейка «Не использовать»

Наклейка «Не использовать» Dualshockers, Starfield

Забавная небольшая пасхалка, в центре внимания которой шлем с наклейкой «Не использовать». Если вы наденете этот шлем, то увидите тыльную часть стикера на козырьке. Но не забудьте включить режим от первого лица.

Шлем расположен на старом корабле Баррета. Доступ к нему будет открыт после спасения этого персонажа.

Мем «стрела в колене» из Skyrim

Мем «стрела в колене» из Skyrim в Starfield Dualshockers, Starfield

Еще одна занятная пасхалка, которую можно отыскать в дереве навыков. Это прямая отсылка к популярной RPG от Bethesda The Elder Scroll's V: Skyrim. Чтобы ее обнаружить, нужно открыть дерево боевых навыков и найти способность ‘Crippling’. Данное умение отображено в виде стрелки, воткнутой в колено.

Если вы фанат Skyrim, то, возможно, ожидали появления пасхалки в игре. Более того, вы можете услышать, как случайные NPC воспроизводят эту фразу в контексте освоения космоса.

«Во все тяжкие»

«Во все тяжкие» в Starfield Dualshockers, Starfield

Ребята из Bethesda оригинально отметили в игре популярное телешоу «Во все тяжкие». В Новой Атлантиде, при входе в лабораторию Авроры, вы наткнетесь на NPC в культовых желтых костюмах для приготовления метамфетамина, которые были показаны в сериале.

Как ни странно, в Starfield эти персонажи также создают вещество под названием Aurora, способное вызывать аналогичный эффект.

Отсылка к Fallout 4

Отсылка к Fallout 4 в Starfield Dualshockers, Starfield

Фанаты Fallout 4 будут рады узнать, что в Starfield имеется явная отсылка к Даймонд-сити — городу, основанному на месте бейсбольного стадиона 1978 года. Чтобы увидеть пасхалку, необходимо отправиться в путешествие на спутник Сатурна Титан.

Высадившись на луне, посетите музей, в котором представлены многочисленные артефакты из всей Вселенной. Рассматривая экспонаты, вы наткнетесь на бейсбольный мяч в рамке с небольшой табличной «Playoff Baseball, Circa 1978 Old Earth Boston».

Бэтмен

Логово Богомола в Starfield Dualshockers, Starfield

Если вы являетесь поклонником супергероя в черном плаще, то вам определенно понравится то, что разработчики сделали отсылку к пещере Бэтмена из сериала. Во время прохождения миссии «Богомол» вам предстоит посетить тайный аванпост на луне Денебола 1-B. Выполнив квест, вы окажетесь в логове Богомола, где вас ждет сражение против роботов. Считается, что Богомол был борцом с преступностью, что также напоминает историю защитника Готэма.

В конечном итоге ваш герой окажется в просторной подземной зоне, очень похожей на пещеру Бэтмена. Там вы увидите снаряжение Богомола, готовое к использованию. Вы также можете исследовать эту территорию и прослушать аудиозаписи, рассказывающие о Богомоле. В логове есть зона с множеством компьютеров, напоминающих Бэткомпьютер. Наконец, там можно найти переключатель, открывающий доступ к «Кораблю Богомола».