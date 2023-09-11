The Texas Chain Saw Massacre: месторасположение всех точек побега из дома семьи Слотеров

В нашумевшем ужасе The Texas Chain Saw Massacre присутствует несколько карт, в том числе любимая многими локация «Дом Семьи», и те, кто выбирают роль жертвы, понимают, насколько важно изучить все точки побега. Знание того, где и как открыть каждый выход, может означать разницу между выживанием и попаданием в лапы семьи.

«Дом Семьи», как и остальные локации игры, имеет четыре пути отхода, с помощью которых жертвы могут спастись. Однако для доступа к каждому необходимо выполнить определенные действия, прежде чем туда попасть. Кроме того, выходы разблокируются лишь на короткий отрезок времени, поэтому не каждый удирающий персонаж сможет успеть пройти через них.

Выход через задние ворота

Выход через задние ворота Screenrant, The Texas Chain Saw Massacre

Как и многие другие выходы, выход через задние ворота расположен за забором под напряжением, которое нужно отключить. Провода подсоединены к рядом стоящему автомобильному аккумулятору, чтобы его отыскать и начать с ним взаимодействовать, достаточно следовать проложенному кабелю.

Об успешной деактивации можно узнать по индикаторам. Зеленый свет будет означать, что выход безопасен, красный указывает на то, что ток по-прежнему активен.

После отключения напряжения с помощью указанной на экране кнопки жертве нужно отпереть ворота, используя набор отмычек, которые разбросаны по периметру всего поместья. Любое из этих действий можно выполнить первым, но сначала разумно было бы открыть ворота, поскольку отключение электроэнергии актуально лишь в течение ограниченного времени, да и члены семьи Слотеров узнают об этом.

Для успешного побега игроку стоит позаботиться о запасных отмычках, если первая вдруг сломается и сорвет планы по спасению.

Выход через подвальную дверь

Выход через подвальную дверь Screenrant, The Texas Chain Saw Massacre

В подвале расположен еще один выход, который работает от электрощита. Поэтому жертве придется отыскать предохранитель, который соединяется с щитом и открывает выход. Учитывая то, что данный предмет спавнится лишь в нескольких точках, этот путь побега не всегда может принести желаемый результат. Лучше всего искать предохранитель в комнате Дедушки или в гостиной. Что касается электрощита, то его удастся обнаружить в комнате с хламом, в сарае или комнате Автостопщика.

Как только вы найдете оба предмета, вас ждет мини-игра с активацией предохранителя. Для этого его цифры нужно соотнести с цифрами электрощита, после чего важно успеть добежать до подвала. Однако некоторые члены семьи Слотеров довольно быстры, и как только они услышат скрип двери, то могут сразу же оказаться у вас на хвосте.

Выход у напорного насоса

Выход у напорного насоса Screenrant, The Texas Chain Saw Massacre

Покинуть дом семьи Слотеров можно с помощью выхода у напорного насоса. Правда, этот вариант сложнее предыдущих. Выход расположен у северной части карты и требует наличия клапана. Обычно его можно раздобыть в комнате с хламом, сарае или ванной, но стоит учесть, что нужный предмет появляется случайно, поэтому процесс его поиска — это большой риск. Но как только клапан окажется в руках, отправляйтесь с ним к северо-западной части карты, недалеко от дороги. Там находится насос, к которому необходимо его присоединить.

После крепления клапана прокрутите его до предельного уровня шкалы, не издавая при этом много шума. Так будет разблокирован выход. Все, включая Жертв и Семью, услышат грохот двери (когда насос лопнет), поэтому действовать нужно максимально быстро.

Если персонаж оказался далеко от двери, лучше не пытаться до нее добежать. Скорее всего, выход захлопнется, а остававшаяся по эту сторону усадьбы жертва гарантировано наткнется на кого-нибудь из семейки маньяков, к примеру, на Сисси, которая может стать настоящим кошмаром, когда начнет за вами погоню.

Выход к западной дороге

Выход к западной дороге Screenrant, The Texas Chain Saw Massacre

Для того чтобы воспользоваться данным путем побега, потребуется генератор, ведь эта точка, как и ей подобные, имеет электрифицированное ограждение, которое нужно отключить. Провод, расположенный у выхода, приведет вас к генератору. Далее — с использованием кнопки взаимодействия — побыстрее вырубите электричество.

Подойдя к ограждению, помните, что один из членов семьи может моментально пустить ток заново, поэтому не игнорируйте показатели индикатора. Если выход безопасен, появится зеленый свет. И тогда персонаж гарантированно выберется из дома и получит шанс на спасение.