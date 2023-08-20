Атмосферная классика с плоской механикой. Обзор The Texas Chainsaw Massacre Game

Геймплей, основанный на повторяющихся циклах

Скрин из The Texas Chainsaw Massacre Game Steam

Своей механикой и стилем новая игра по «Техасской резне» напоминает другой культовый проект — Dead by Daylight. Обе игры позволяют нам попробовать вырваться из лап маньяка или прожить историю самого убийцы, беспощадно кромсая своих жертв. В обеих играх воссоздали Кожаное Лицо — главного персонажа кинокартин о семье Сойеров, ну, или Хьюиттов, как то показали в ремейке 2003 года.

И даже на этом сходство двух игр не заканчиваются, ведь в вышедшей недавно Texas Chainsaw Massacre и члены семьи, и их заложники найдут чем заняться в рамках игрового процесса.

Лаунч-трейлер The Texas Chainsaw Massacre Game

Новая игра от Gun Interactive разделена на два раздела — «Семья» и «Жертвы». В каждом представлены три члена семьи (Кожаное Лицо по умолчанию входит в каждую кампанию за маньяков) и четыре жертвы. Игрокам, выбравшим сторону злодеев, предлагают пять героев — три из оригинальной картины и два новых.

Каждый персонаж наделен своим уникальным стилем. Автостопщик, например, хаотично мечется по дому, расставляя ловушки, а Сисси распыляет яд по всему периметру, выманивая тех, кто пытается укрыться.

Базовой целью членов семьи является поиск и уничтожение жертв. В начале игровой кампании дается время на установку капканов и ловушек, баррикадирование дома и даже кормление Дедули — главы семейства и лучшего обнаружителя целей. Чем больше ему достанется крови, тем больше членов семьи смогут замечать отдаленные силуэты своих заложников, минимизируя их шансы на спасение.

Игровой процесс жертв в The Texas Chainsaw Massacre Game собран только из двух компонентов — побег и выживание. Каждый игрок обречен на то, чтобы начать свой путь привязанным к потолку в подвале, откуда ему нужно удрать, применив механику, основанную на умениях, которая балансирует между скоростью и уровнем шума.

Если вы будете слишком часто использовать кнопку бега, жертва начнет издавать больше шума, который привлечет представителей дикой семейки каннибалов. Данная система воссоздана почти во всех квестах, выполняемых теми, кто решил примерить на себя роль убегающих — от взлома замка до поиска в куче сомнительной чистоты кости скелета, по форме напоминающей нож. Баланс между скоростью, умением принимать решения и прятаться — три кита, являющихся ключом к победе. И эта составляющая в игре работает идеально.

Как было упомянуто в строках выше, каждая жертва наделена уникальным навыком, способным выручить в трудной ситуации. Сонни может заметить очертания всех, кто по-прежнему остается на карте, а Конни отлично вскрывает двери или ворота.

По сравнению с той же Dead by Daylight, в Texas Chainsaw Massacre Game продумали больше вариантов, позволяющих совершить удачный побег, и каждый последующий шаг в роли жертвы становится не менее увлекательным, чем предыдущий.

Персонализация и прогресс

Персонализация в The Texas Chainsaw Massacre Game Screenrant, YouTube

Прогресс — это тот элемент, в котором интерес к игре сходит на нет. В ее текущей форме мало что можно ожидать от повторного прохождения.

А что с персонализацией? В Texas Chainsaw Massacre Game добавили несколько нарядов, которые можно менять по цвету или дизайну при выборе одной и той же жертвы несколько раз. Сама одежда при этом остается неизменной.

Сейчас в игре имеется три уровня: «Семейный дом», «Бойня» и «Заправка». Каждый из них, несмотря на детальную проработку и шикарный внешний вид, напоминающий оригинальные фильмы, при прохождении ничем особым не отличается. Возможности проникновения в нужные укрытия одинаковы во всех уровнях и примерно схожи по расположению на каждой карте.

Для любого персонажа из обоих классов разработана система уровней и дерево способностей. Увы, она не самая детальная, максимально высокий уровень каждого героя — 10. Игроки получают очки, которые тратятся в зависимости от общего уровня. Накопленные баллы можно потратить на любого героя.

Одним из значимых достижений игры стало увеличение уровня скрытности ростера из категории ‘Victim’ до 50. Это дало возможность активно использовать кнопку скорости, не создавая никакого шума. По мере прогресса очки у жертв уходят исключительно на этот показатель. Происходит это до тех пор, пока большинство убегающих персонажей не станут практически немыми по ходу выполнения заданий.

Сам процесс прохождения имеет проблему с выбором героя. Перед каждым заходом игра запрещает повторяющихся персонажей. Если вы потратили все накопленные очки на Конни, вступили в схватку, а ее уже выбрал кто-то другой, что ж, вам просто не повезло. Последний ваш шанс — это послать второму игроку запрос на обмен, но на практике он легко отклоняется, а значит, придется выбирать кого-то из оставшихся.

Как система балансировки и разнообразия ролей это работает идеально, но даже в таком случае едва ли можно избежать разочарования после того, как вы потратили кучу очков на персонажа, коего в следующих игровых заходах нужно уступить другим.

Заключительные мысли

Дом семьи Сойеров в The Texas Chainsaw Massacre Game Screenrant, YouTube

В целом The Texas Chainsaw Massacre — это достойный мультиплеерный хоррор. В нем есть то, за что его можно полюбить. А поскольку игра совсем свежая, то дополнительные примочки, появляющиеся благодаря DLC, становятся новым поводом для радости.

В предрелизной сборке ПК-юзеры сталкивались с некоторыми багами с частотой кадров, особенно в процессе убийства жертвы — самом интересном компоненте ужаса — но ребята из Sumo Digital прислушались к жалобам игроков, в ближайшее время проблема должна исчезнуть.

Фанатам асимметричных хорроров, любителям пощекотать нервы, да и просто тем, кто ищет разнообразие, эта игра обязательна к прохождению, несмотря на ряд недочетов, которые могут отбить желание возвращаться в ее мрачный мир снова и снова.