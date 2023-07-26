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    Кино в формате видеоигры: как хоррор The Texas Chain Saw Massacre может превзойти Friday the 13th: The Game?

    Игра по фильму «Пятница 13-е» сворачивается из-за проблем с лицензией, но у жанра есть достойный сменщик

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    The Texas Chain Saw Massacre
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    The Texas Chain Saw Massacre
    Фанаты хоррор-игр по знаменитым кинофильмам уже знают, что в скором времени проект Friday the 13th: The Game уйдет на вынужденный вечный покой. Но тоску по квестам с Джейсоном вмиг развеет ужастик от Sumo Digital, о котором решили детальнее поговорить в Gamerant.
    Уже в следующем месяце перед игровым сообществом предстанет новая The Texas Chain Saw Massacre (Техасская резня бензопилой) — проект в жанре онлайнового асимметричного соревновательного хоррора на выживание. Являясь точной адаптацией одноименного фильма 1974 года, она готовит уникальный по своей детализации опыт, трепетно относясь к первоисточнику.

    Представленный жанр сегодня можно считать относительно новым и нишевым, но массовый успех игры Dead by Daylight после ее выхода в 2016-м доказывает, что сейчас для ужаса с Кожаным лицом во главе настало идеальное время, чтобы нанести свой удар.

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    • Экспериментировать в столь шаткой категории индустрии, в которой проекты вроде Video Horror Society с момента релиза не произвели фурор — шаг довольно смелый. Однако у компании Gun Interactive уже были подобные попытки. Появление в 2017-м Friday the 13th: The Game восприняли в качестве проекта №1 в асимметричной хоррор-вселенной. Увы, из-за судебных тяжб и битвы за признание с Dead by Daylight многострадальной игре по «Пятнице 13-е» суждено нас покинуть. Из рейтинга лучших в своем жанре ее вычеркнут ближе к концу этого года.

    Friday the 13th: The Game была ближе к истокам, чем Dead by Daylight

    Friday the 13th: The Game
    Steam

    За время существования игры Dead by Daylight можно было встретить разных культовых лицензированных героев хорроров, но до сих пор индустрия не видела ни одного творения, посвященного кому-то конкретно, в духе Friday the 13th: The Game. Персонаж Ловец из Dead by Daylight в действительности стал плодом вдохновения Джейсоном Вурхизом, при этом отказ издателя от официальных прав на него выглядит вполне обоснованным, если оглядываться назад.

    Геймплейный трейлер The Texas Chain Saw Massacre

    Учитывая юридические споры между творцами оригинального фильма, по сюжету которого убийцей был даже не Джейсон, неудивительно, что игровая адаптация унаследовала такую же судьбу, что досталась кинофраншизе.

    По своей формуле Friday the 13th: The Game, возможно, и имеет много общего с Dead by Daylight, но, лицензированная по своей сути, она смогла сохранить верность тому, чем была вдохновлена. Девять вариаций Джейсона Вурхиза представляют в игре все его главные появления в фильмах. Каждый предлагает оригинальные способы выслеживания и убийства вожатых, пытающихся сбежать из лагеря «Хрустальное озеро».

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  • 22/07/2023

    • В жанре асимметричных мультиплеерных игр есть своя загвоздка, характеризующаяся намеренным дисбалансом, и в проекте от Behaviour Interactive и 505 Games приходилось искать способы это исправить, чтобы стать успешной, а предстоящая игра по «Техасской резне бензопилой», кажется, опирается именно на нее.

    Официальная поддержка The Texas Chain Saw Massacre делает игру многообещающей

    The Texas Chain Saw Massacre
    PS Store

    Если Джейсон мог просто рубить противников, то в Dead by Daylight маньякам чаще приходилось подвешивать бегающих по карте заложников на мистические крюки, что свидетельствует о надуманности сюжетной кампании. Чудесные электрогенераторы и люки помогают удирающим бедолагам перехитрить преследователей. Но свежий опыт The Texas Chain Saw Massacre отказался от подобных оборотов в сторону верности фильму.

    Кожаное лицо со своей семейкой может кромсать жертв, демонстрируя жестокость и привычное насилие из кинотблагодаря поддержке правообладателей франшизы. Убегающих же ожидает занятный геймплей с примитивной, но непростой миссией — покинуть полуразрушенный дом Сойеров доступным способом.

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  • 15/07/2023

    • Базовая формула игры уже имеет потенциал, способный возвести нишевый жанр на более высокий уровень, а отсутствие юридических споров по поводу лицензии и нескрываемая приверженность разработчиков к фильму создают многообещающую картину.

    Проект по «Техасской резне» с поддержкой кроссплатформенной игры для текущего поколения консолей и даже особым саундтреком, основанным на детально проработанной предыстории, способен привлечь внимание к себе и продвинуть слэшеры в более объемном понимании. Благодаря свежим, нестандартным членам семьи убийц, новейший асимметричный хоррор гоотовится разнообразить жанр на годы вперед.

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