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    «Миннесота» хорошо потренируется с «Вашингтоном»?

    «Миннесота» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вашингтон»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Таргет Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Последние пару недель для «Миннесоты» прошли довольно безболезненно, а команда проявила себя с лучшей стороны в ментальном плане. Сейчас коллектив из Миннеаполиса делит первое место в западной конференции с «Денвером».

    Последние матчи: Финчу удается находить баланс между всеми игроками клуба, а командная «химия» вышла на какой-то качественно новый уровень.

    Травмированные игроки: У «Тимбервулвз» не смогут принять участие в матче Кларк и Таунс, но даже без них коллектив команда Финча крайне сильна.

    Общий тонус клуба: Потери по составу перед матчем с «быками» более, чем серьезные, но все равно хозяева паркета выглядят очевидными фаворитами предстоящей игры.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: На данный момент «Вашингтону» хвастаться нечем, поскольку клуб заметно сбавил ход, но на турнирном положении клуба это никак не отразилось (предпоследнее место на Востоке).

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За три последних поединка у коллектива Кифа ни одной победы при весьма посредственной игре в обороне.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке не примут участие Кулибали, Багли, Гилл, Джонс и Шамет. Под вопросом участие Кузмы и Холмса.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» будет игрой в одни ворота, где «Визардс» будут выступать исключительно в виде жертвы.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» за шесть последних домашних встреч проиграла всего лишь раз

    • «Вашингтон» за семь последних поединков победил лишь в одном матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.07, а на победу «Вашингтона» — 9.85.

    Прогноз: «Миннесота» без вариантов расправится с «Вашингтоном»

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол нам обеспечен

    Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.99. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» хорошо потренируется с «Вашингтоном»?
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