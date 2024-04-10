В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Таргет Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Последние пару недель для «Миннесоты» прошли довольно безболезненно, а команда проявила себя с лучшей стороны в ментальном плане. Сейчас коллектив из Миннеаполиса делит первое место в западной конференции с «Денвером».

Последние матчи: Финчу удается находить баланс между всеми игроками клуба, а командная «химия» вышла на какой-то качественно новый уровень.

Травмированные игроки: У «Тимбервулвз» не смогут принять участие в матче Кларк и Таунс, но даже без них коллектив команда Финча крайне сильна.

Общий тонус клуба: Потери по составу перед матчем с «быками» более, чем серьезные, но все равно хозяева паркета выглядят очевидными фаворитами предстоящей игры.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На данный момент «Вашингтону» хвастаться нечем, поскольку клуб заметно сбавил ход, но на турнирном положении клуба это никак не отразилось (предпоследнее место на Востоке).

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За три последних поединка у коллектива Кифа ни одной победы при весьма посредственной игре в обороне.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке не примут участие Кулибали, Багли, Гилл, Джонс и Шамет. Под вопросом участие Кузмы и Холмса.

Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» будет игрой в одни ворота, где «Визардс» будут выступать исключительно в виде жертвы.

Статистика для ставок

«Миннесота» за шесть последних домашних встреч проиграла всего лишь раз

«Вашингтон» за семь последних поединков победил лишь в одном матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.07, а на победу «Вашингтона» — 9.85.

Прогноз: «Миннесота» без вариантов расправится с «Вашингтоном»

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол нам обеспечен

Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.17.