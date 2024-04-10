«Миннесота»
Турнирное положение: Последние пару недель для «Миннесоты» прошли довольно безболезненно, а команда проявила себя с лучшей стороны в ментальном плане. Сейчас коллектив из Миннеаполиса делит первое место в западной конференции с «Денвером».
Последние матчи: Финчу удается находить баланс между всеми игроками клуба, а командная «химия» вышла на какой-то качественно новый уровень.
Травмированные игроки: У «Тимбервулвз» не смогут принять участие в матче Кларк и Таунс, но даже без них коллектив команда Финча крайне сильна.
Общий тонус клуба: Потери по составу перед матчем с «быками» более, чем серьезные, но все равно хозяева паркета выглядят очевидными фаворитами предстоящей игры.
«Вашингтон»
Турнирное положение: На данный момент «Вашингтону» хвастаться нечем, поскольку клуб заметно сбавил ход, но на турнирном положении клуба это никак не отразилось (предпоследнее место на Востоке).
Последние матчи: За три последних поединка у коллектива Кифа ни одной победы при весьма посредственной игре в обороне.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке не примут участие Кулибали, Багли, Гилл, Джонс и Шамет. Под вопросом участие Кузмы и Холмса.
Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» будет игрой в одни ворота, где «Визардс» будут выступать исключительно в виде жертвы.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за шесть последних домашних встреч проиграла всего лишь раз
- «Вашингтон» за семь последних поединков победил лишь в одном матче
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.07, а на победу «Вашингтона» — 9.85.
Прогноз: «Миннесота» без вариантов расправится с «Вашингтоном»
- 2.20Мемфис — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.78Милуоки — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.00Атланта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол нам обеспечен
Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.17.