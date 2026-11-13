В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 14 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «шпоры» закрепились на втором месте Западной конференции, одержав 10 побед и потерпев 2 поражения.
Последние матчи: баскетболисты из Техаса одержали гостевую победу над «Чикаго» (124:119). Весомый вклад в успех команды внёс Виктор Вембаньяма, который отправил в кольцо соперника 32 очка.
Не сыграют: в лазарете команды находится Тобиас Харрис.
Состояние команды: «шпоры» одержали победу в десятом матче подряд, помимо успешной игры против «Чикаго», баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли у «Далласа» (122:106, 112:111), «Юты» (119:97, 117:111 ОТ), «Миннесоты» (121:111), «Сакраменто» (130:103, 124:109), «Портленда» (125:103), «Финикса» (122:96)
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает шестое место, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения.
Последние матчи: калифорнийцы в гостях потерпели поражение от «Хьюстона» (108:115).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис, Стеф Карри.
Состояние команды: отметим, что прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая насчитывала восемь матчей. Ранее «золотые» выиграли у «Финикса» (116:113), «Майами» (120:100), «Орландо» (126:119 ОТ), «Нью-Орлеана» (138:87), «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95), «Миннесоты» (119:114) и «Денвера» (134:114).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» занимает 6-е место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Голден Стэйт» — 6.25.
ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Сан-Антонио» подходит к предстоящей встрече с десятиматчевой победной серией и имеет хорошие шансы продолжить успешное выступление. «Голден Стэйт» лишился Стефена Карри, что станет серьёзной проблемой для калифорнийцев. Считаем, что хозяева площадки добьются очередной победы.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-13.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: «Сан-Антонио» достаточно надёжно действует в обороне, пропуская в среднем 108 очков за игру. Без Карри атакующий потенциал «Голден Стэйт» заметно снижается, так что не исключаем, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 220.5 с коэффициентом 1.93.