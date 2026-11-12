Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Каролины Муховой в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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Андреева

Мирра выиграла оба предыдущих матча и уже гарантировала себе выход в 1/2 финала.

Более того, по мнению букмекеров, Андреева теперь главный фаворит на победу в турнире.

В первом туре россиянка одержала разгромную победу над Элиной Свитолиной.

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Мирра отдала 32-летней украинке лишь четыре гейма. Во втором сете соперница просто капитулировала — 6:4, 6:0.

Но что еще больше удивило — с таким же счетом завершился и матч против Арины Соболенко.

«Боже мой, я даже счастливее, чем после своего первого матча. Такое ощущение, что я могу сыграть еще два матча. Во мне столько энергии! Я так заряжена, так счастлива», — призналась 19-летняя теннисистка после победы над второй ракеткой мира.

Андреева впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир. В этом сезоне она набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке.

Главным достижением Андреевой в этом году стала победа на Ролан Гаррос. Кроме того, она выиграла «пятисотники» в Аделаиде и Линце.

На уровне WTA 1000 Мирра не выиграла ни одного титула, но смогла дойти до финала в Мадриде и Пекине. В испанской столице она проиграла в решающем матче Марте Костюк, а в китайской — Циньвэнь Чжэн.

Андреева провела 68 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 52 победы и 16 поражений.

Мухова

Каролина тем временем уже потеряла шансы на выход из группы.

Чешская теннисистка проиграла оба предыдущих матча.

В первом туре у нее был напряженный матч против белоруски Арины Соболенко — 6:7, 5:7.

Во втором матче Мухова уступила Элине Свитолиной — 3:6, 6:2, 6:2.

Мухова тоже впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир. В этом сезоне она набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.

В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Еще одним большим достижением чешки стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.

После британского мэйджора лучшим результатом Каролины стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.

В этом году Мухова провела 57 матчей: на данном отрезке у нее 43 победы и 14 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.39, победу Муховой букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: хотя Андреева уже обеспечила себе участие в 1/2 финала, вряд ли она сбавит обороты в третьем матче.

Но при этом не факт, что россиянка снова выиграет с разгромным счетом и повесит «баранку».

2.24 Победа Андреева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Андреева — Мухова принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреева + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.