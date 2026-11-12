Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Линды Носковой в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.
Пегула
Джессика выиграла один из двух предыдущих матчей.
Как и в прошлом году, в первом туре ее соперницей была Кори Гауфф. На этот раз она проиграла соотечественнице в трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 2:6.
Во втором матче Пегула одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:2, 7:5.
Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 65 матчей (50 побед, 15 поражений).
В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.
Лучшим результатом Пегулы на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году. В прошлом сезоне она выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.
Носкова
Линда тем временем стал первой, кто уже обеспечил себе участие в 1/2 финала.
Чешская теннисистка пока не проигрывала на текущем турнире.
В первом туре она одержала победу над Мартой Костюк.
Носкова уверенно обыграла украинку в двух сетах — 6:2, 6:4.
Во втором матче Носкова выиграла у американки Кори Гауфф — 6:3, 6:3.
Носкова впервые стала участницей Итогового турнира. Чешка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.
Еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне.
Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 57 матчей (42 победы, 15 поражений). На харде Линда выиграла 19 из 29 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.99, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.83.
Прогноз: Носкова ранее выиграла три из четырех матчей против Пегулы.
Также стоит обратить внимание на слова чешки перед матчем с американкой: «Я по-прежнему хочу выигрывать — с любым счетом. Не вникаю в расклады, поэтому ничего не изменится».
По всей видимости, Линда помешает Джессике выйти в полуфинал итогового.
Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.90.