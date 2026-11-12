Носкова выиграет третий подряд матч на ATP Finals?

прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.90

Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Линды Носковой в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Пегула

Джессика выиграла один из двух предыдущих матчей.

Как и в прошлом году, в первом туре ее соперницей была Кори Гауфф. На этот раз она проиграла соотечественнице в трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 2:6.

Во втором матче Пегула одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:2, 7:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 65 матчей (50 побед, 15 поражений).

В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.

Лучшим результатом Пегулы на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году. В прошлом сезоне она выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.

Носкова

Линда тем временем стал первой, кто уже обеспечил себе участие в 1/2 финала.

Чешская теннисистка пока не проигрывала на текущем турнире.

В первом туре она одержала победу над Мартой Костюк.

Носкова уверенно обыграла украинку в двух сетах — 6:2, 6:4.

Во втором матче Носкова выиграла у американки Кори Гауфф — 6:3, 6:3.

Носкова впервые стала участницей Итогового турнира. Чешка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.

Еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне.

Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 57 матчей (42 победы, 15 поражений). На харде Линда выиграла 19 из 29 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.99, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: Носкова ранее выиграла три из четырех матчей против Пегулы.

Также стоит обратить внимание на слова чешки перед матчем с американкой: «Я по-прежнему хочу выигрывать — с любым счетом. Не вникаю в расклады, поэтому ничего не изменится».

По всей видимости, Линда помешает Джессике выйти в полуфинал итогового.

2.90 Победа Носковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Пегула — Носкова принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.90.